भारत का 'Chanakya' दिखाएगा चीन-अमेरिका को अपनी ताकत! डिफेंस से लेकर हेल्थ तक... करेगा इतने काम

India AI Impact Summit 2026 के बाद भारतीय स्टार्टअप Sarvam AI ने एक नया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम “Chanakya” रखा गया है. यह कोई आम AI टूल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे खास तौर पर सरकार, बड़ी कंपनियों और हाई-सिक्योरिटी सेक्टर्स के लिए तैयार किया गया है. आसान भाषा में समझें तो यह एक सुरक्षित AI स्टैक है, जो संवेदनशील कामों के लिए बनाया गया है.

Chanakya नाम क्यों रखा गया

इस प्लेटफॉर्म का नाम प्राचीन भारतीय रणनीतिकार Chanakya के नाम पर रखा गया है. इसका मकसद भी उसी तरह बड़े और महत्वपूर्ण कामों को संभालना है, जैसे- राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी फैसले और बड़े स्तर पर डेटा एनालिसिस.

सिक्योरिटी और भरोसे पर खास फोकस

Chanakya को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह पूरी तरह सुरक्षित माहौल में काम कर सके. यह सिस्टम “on-premise” यानी लोकल सर्वर पर भी काम कर सकता है, जहां इंटरनेट से पूरी तरह अलग (air-gapped) माहौल होता है. इसका मतलब है कि डेटा बाहर लीक होने का खतरा बहुत कम हो जाता है. इसके अलावा, यह टेक्स्ट, इमेज और दूसरे तरह के डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है और खुद से AI वर्कफ्लो चला सकता है.

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किन सेक्टर्स में होगा इस्तेमाल

Chanakya को खास तौर पर उन सेक्टर्स के लिए बनाया गया है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती. जैसे- सरकारी विभाग, डिफेंस, हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर और अन्य रेगुलेटेड इंडस्ट्री. इन क्षेत्रों में डेटा की सुरक्षा और सिस्टम की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए ऐसे AI की जरूरत महसूस की जा रही थी.

भारत के लिए क्यों है जरूरी

भारत अब “Sovereign AI” यानी अपना खुद का AI सिस्टम बनाने पर जोर दे रहा है, ताकि उसे विदेशी कंपनियों पर निर्भर न रहना पड़े. अभी तक OpenAI, Google और Anthropic जैसी कंपनियों का दबदबा रहा है. Chanakya के जरिए भारत अपने डेटा और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकता है.

Sarvam AI का बड़ा प्लान

Sarvam AI अब सिर्फ आम यूजर्स के लिए AI टूल्स बनाने से आगे बढ़कर एंटरप्राइज और सरकारी सेक्टर में कदम रख रहा है. इससे पहले कंपनी Sarvam Vision, Sarvam Dub और AI स्मार्ट ग्लास जैसे प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है. कंपनी के फाउंडर्स Vivek Raghavan और Pratyush Kumar हैं, और अब यह कंपनी बड़े निवेश की तैयारी में भी है.

आगे क्या होगा

Chanakya के लॉन्च के साथ भारत AI के क्षेत्र में एक मजबूत कदम आगे बढ़ा रहा है. आने वाले समय में ऐसे AI सिस्टम देश के कई अहम क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे काम तेज, सुरक्षित और ज्यादा भरोसेमंद हो जाएगा.