इंटरनेट पर चलेगा सरकार का 'हंटर'! जानें क्या है IT एक्ट की धारा 69A, जिससे रातों-रात गायब हो सकते हैं ऐप्स; इसे लेकर क्यों मचा है घमासान?

Section 69A IT Act Explained: देश में इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर बड़े बदलाव की आहट है. भारत सरकार अब ऐसे नियम पर काम कर रही है, जिससे ऑनलाइन कंटेंट पर नजर और सख्त हो सके. खास बात यह है कि अब सिर्फ एक मंत्रालय नहीं, बल्कि कई मंत्रालयों को सीधे कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार दिया जा सकता है. इस खबर के सामने आते ही एक बार फिर लोगों के बीच सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऑनलाइन आजादी कितनी सुरक्षित है. सरकार के इस कदम के बाद अभिव्यक्ति की आजादी (Freedom of Speech) और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच पुरानी बहस फिर से छिड़ गई है. आइए समझते हैं कि 'सेक्शन 69A' क्या है और यह आपकी डिजिटल लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकता है.

क्या है IT एक्ट की धारा 69A?

आईटी कानून का सेक्शन 69A सरकार को यह ताकत देता है कि वह इंटरनेट पर मौजूद किसी भी कंटेंट, चाहे वह वीडियो हो, पोस्ट हो या कोई प्लेटफॉर्म ही क्यों न हो, इन सबको ब्लॉक कर सकती है. यह कदम तब उठाया जाता है जब कंटेंट को देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था या सामाजिक माहौल के लिए खतरा माना जाता है.

अब क्या बदलने जा रहा है?

अभी तक इस तरह के फैसले लेने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से एक ही मंत्रालय के पास होती है. लेकिन अब सरकार चाहती है कि गृह, रक्षा, विदेश और सूचना प्रसारण जैसे कई मंत्रालयों को भी यह अधिकार दे दिया जाए. इसके बाद अगर कोई कंटेंट किसी भी विभाग को आपत्तिजनक लगे, तो वह सीधे उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- स्कैमर्स की अब खैर नहीं! Google, Amazon और OpenAI समेत 8 दिग्गजों ने मिलाया हाथ...

सरकार क्यों करना चाहती है यह बदलाव?

इस कानून के पीछे सरकार का तर्क है कि आज के डिजिटल दौर में फेक न्यूज, भड़काऊ पोस्ट और गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है. कई बार कार्रवाई में देरी होने से नुकसान बढ़ जाता है. ऐसे में अगर ज्यादा मंत्रालयों को अधिकार मिलेंगे, तो फैसला जल्दी होगा और कंटेंट को तुरंत हटाया जा सकेगा.

कंटेंट हटाने की प्रक्रिया कैसे चलती है?

आम तौर पर पहले किसी कंटेंट की शिकायत या जानकारी सामने आती है. इसके बाद अधिकारी जांच करते हैं और अगर मामला गंभीर लगे तो उसे हटाने का आदेश दिया जाता है. कुछ मामलों में तुरंत कार्रवाई भी की जाती है, खासकर जब स्थिति संवेदनशील हो. इसके बाद उसकी समीक्षा भी होती है.

लोगों की चिंता क्या है?

इस प्रस्ताव को लेकर कई लोग और एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं. उनका कहना है कि अगर ज्यादा हाथों में यह ताकत चली गई, तो इसका गलत इस्तेमाल भी बढ़ सकता है. कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी विचार या आलोचना को भी खतरा मानकर हटा दिया जाए. इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ सकता है.

पहले भी उठ चुके हैं सवाल

यह पहली बार नहीं है जब इस कानून पर बहस हो रही है. पहले भी कई बार पूरे अकाउंट या चैनल ब्लॉक किए जाने पर सवाल उठे हैं. कुछ मामलों में लोगों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था और पारदर्शिता की मांग की थी. अगर यह बदलाव लागू होता है, तो आने वाले समय में इंटरनेट पर कंटेंट कंट्रोल और सख्त हो सकता है. एक तरफ इससे गलत जानकारी पर लगाम लग सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी तय करना जरूरी होगा कि सही और गलत की सीमा कौन और कैसे तय करेगा. यही सवाल आने वाले दिनों में सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है.

सुप्रीम कोर्ट का क्या है रुख?

साल 2015 के मशहूर श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक (Unconstitutional) घोषित कर रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह धारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) का उल्लंघन करती है और बेहद अस्पष्ट है. इस फैसले ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन भाषण की स्वतंत्रता को मजबूती दी थी. लेकिन कोर्ट ने 69A को बरकरार रखा था. तब कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि ब्लॉकिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता और उचित कारण होना जरूरी है.

यह भी पढ़ें:- एक गैरेज, दो दोस्त और एक आधा खाया हुआ सेब! Apple कैसे बनी दुनिया की सबसे अमीर कंपनी