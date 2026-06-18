जैसे-जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, वैसे-वैसे घरों में एयर कंडीशनर (AC) की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज हम जो एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी ठंडी गैस (Hydrofluorocarbons) पर्यावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से भी हजारों गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी खोज की है. अब एक ऐसे नए तरह के 'सॉलिड-स्टेट एसी' (Solid-State AC) की टेस्टिंग चल रही है, जिसमें न तो किसी खतरनाक गैस की जरूरत होगी और न ही भारी-भरकम कंप्रेसर की. यह तकनीक पूरी दुनिया में कूलिंग के इतिहास को बदलने का दम रखती है.
दुनिया भर में इस समय जो एसी इस्तेमाल हो रहे हैं, वे 'वेपर-कंप्रेशन' तकनीक पर काम करते हैं. यह टेक्नोलॉजी पिछले 50 सालों से ज्यादा समय से वैसी ही है. हालांकि समय के साथ इसमें थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अब यह अपने अंतिम स्तर पर पहुंच चुकी है. इन पारंपरिक एसी से होने वाला गैस लीकेज ग्लोबल वॉर्मिंग को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है. यही वजह है कि एमआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू (MIT Technology Review) के अनुसार वैज्ञानिक अब पूरी तरह से गैस-मुक्त कूलिंग पर काम कर रहे हैं.
यह नया एसी किसी गैस या लिक्विड के बदले 'कैलोरिक इफेक्ट्स' (Caloric Effects) यानी ठोस पदार्थों के भौतिक गुणों पर काम करता है. जब कुछ खास ठोस पदार्थों पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या मैकेनिकल प्रेशर डाला जाता है, तो उनके तापमान में अचानक बदलाव आता है. आसान भाषा में कहें तो फ्लूइड मैकेनिक्स की जगह फिजिकल फोर्स (भौतिक बल) का इस्तेमाल करके सीधे ठंडक या गर्मी पैदा की जाती है. इसी को इलेक्ट्रोकैलोरिक या मैग्नेटोकैलोरिक इफेक्ट कहा जाता है.
साइंस डायरेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, लैब के अंदर इस सॉलिड-स्टेट सिस्टम का 'कोऑफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस' (COP) लगभग 10 तक दर्ज किया गया है. अगर इसकी तुलना आज के सबसे अच्छे एसी से करें, तो मौजूदा एसी का COP केवल 3 से 5.5 के बीच ही होता है. इसका मतलब यह है कि सैद्धांतिक रूप से यह नया एसी मौजूदा एयर कंडीशनर के मुकाबले दोगुना से भी ज्यादा कारगर और बिजली बचाने वाला साबित हो सकता है.
इस कमाल की तकनीक के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती इसे लैब से निकालकर असल दुनिया के घरों तक पहुंचाना है. असल जिंदगी में ठोस पदार्थ से हवा तक ठंडक को ट्रांसफर करना थोड़ा धीमा साबित हो रहा है. इसके अलावा, लगातार इस्तेमाल से इसके कुछ पुर्जों के घिसने या खराब होने का खतरा रहता है. यही वजह है कि वैज्ञानिक अब 'हाइब्रिड सिस्टम' पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें सॉलिड-स्टेट मॉड्यूल को पारंपरिक हीट एक्सचेंजर्स के साथ जोड़ा जा रहा है.
ब्रिटेन जैसे देश, जहां पहले एसी की ज्यादा जरूरत नहीं थी, वहां भी अब गर्मी बढ़ रही है. ऐसे में नेट-जीरो कार्बन एमिशन (जीरो उत्सर्जन) के लक्ष्य को पाने के लिए यह तकनीक एक वरदान साबित हो सकती है. इस सॉलिड-स्टेट एसी में कंप्रेसर न होने के कारण यह बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगा, जो घने और भीड़भाड़ वाले शहरों के लिए बेहद राहत की बात होगी. हालांकि इसे बाजार में आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह साफ है कि भविष्य का कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से हरा-भरा और सुरक्षित होने वाला है.