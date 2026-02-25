क्या है ट्रंप का 'Tech Corps' Plan जिसने चीन की नींद उड़ा दी? जानिए क्या होगा भारत का रोल और आपको कैसे होगा फायदा

पिछले हफ्ते हुए India AI Impact Summit में अमेरिका की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया. अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump के टेक्नोलॉजी और साइंस एडवाइजर Michael Kratsios ने “Tech Corps” नाम की नई पहल की घोषणा की. यह कार्यक्रम Peace Corps के ढांचे के तहत शुरू किया जाएगा. Peace Corps एक स्वतंत्र अमेरिकी सरकारी एजेंसी है, जो अमेरिकी वॉलंटियर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए दूसरे देशों में भेजती है. अब इसी मॉडल पर Tech Corps के जरिए AI तकनीक को दुनिया के देशों तक पहुंचाने की योजना है.

क्या करेगा Tech Corps?

Michael Kratsios ने अपने ब्लॉग में लिखा कि यह पहल टेक्निकल वॉलंटियर्स को पार्टनर देशों में भेजेगी, ताकि वे वहां AI सिस्टम लागू करने में “लास्ट माइल सपोर्ट” दे सकें. इसका मतलब है कि केवल टेक्नोलॉजी देना ही नहीं, बल्कि उसे जमीन पर सही तरीके से लागू करने में भी मदद करना. ऊर्जा, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, दवा, ट्रांसपोर्ट और कृषि जैसे सेक्टरों में अमेरिकी AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की बात कही गई है. उनका कहना है कि “अमेरिकन AI स्टैक” दूसरे देशों के लिए आर्थिक और सामाजिक फायदे खोल सकता है. Tech Corps के लिए एक अलग वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जहां आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यह प्रक्रिया रोलिंग बेसिस पर होगी, यानी समय-समय पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

कैसे काम करेगा यह प्रोग्राम?

Tech Corps का ढांचा Peace Corps जैसा ही होगा. इसमें इंजीनियर, साइंस और टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स और STEM बैकग्राउंड वाले युवाओं को भर्ती किया जाएगा. उन्हें ट्रेनिंग देकर उन देशों में भेजा जाएगा, जो अमेरिका के AI एक्सपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा हैं. यह AI Exports Program जुलाई में ट्रंप प्रशासन के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत घोषित किया गया था. इस कार्यक्रम का मकसद अमेरिकी टेक्नोलॉजी को ग्लोबल लेवल पर फैलाना है. Tech Corps वॉलंटियर्स 12 से 27 महीने तक विदेश में सेवा दे सकते हैं या वर्चुअल असाइनमेंट भी ले सकते हैं. 2026 के फॉल सीजन से फिजिकल तैनाती शुरू करने की योजना है. वॉलंटियर्स को रहने की सुविधा, हेल्थकेयर, भत्ता और सेवा पूरी करने के बाद अवॉर्ड भी मिलेगा.

AI Sovereignty क्या है?

समिट में “AI Sovereignty” यानी एआई संप्रभुता एक अहम विषय रहा. इसका मतलब है कि कोई देश अपनी कानूनी, आर्थिक और रणनीतिक जरूरतों के अनुसार खुद AI सिस्टम विकसित, नियंत्रित और प्रबंधित कर सके. Kratsios ने कहा कि असली AI संप्रभुता का मतलब है बेस्ट-इन-क्लास टेक्नोलॉजी का मालिक बनना और उसका इस्तेमाल अपने लोगों के फायदे के लिए करना. उनका दावा है कि अमेरिकी AI टेक्नोलॉजी तक पहुंच बढ़ाने से विकसित और विकासशील देशों के बीच AI गैप कम होगा.

भारत की भूमिका और Pax Silica पहल

अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने हाल ही में घोषणा की कि भारत भी AI Exports Program में शामिल होगा. हालांकि सभी भागीदार देशों की पूरी सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. भारत जल्द ही अमेरिका के नेतृत्व वाली Pax Silica पहल में भी शामिल होगा. यह कार्यक्रम सिलिकॉन आधारित टेक्नोलॉजी की ग्लोबल सप्लाई चेन मजबूत करने पर केंद्रित है. जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, इजराइल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कतर और यूएई इसके अन्य प्रमुख सदस्य हैं.

निवेश और नई पहलें

समिट के दौरान कई अमेरिकी टेक कंपनियों ने भारत के AI इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की घोषणा की. यह पिछले साल किए गए फंडिंग कमिटमेंट्स को आगे बढ़ाता है और Tech Corps के उद्देश्यों से मेल खाता है. Tech Corps के अलावा व्हाइट हाउस ने “National Champions Initiative” की भी घोषणा की. इसका मकसद चुनिंदा विदेशी AI कंपनियों को अमेरिकी AI एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क में शामिल करना है. अमेरिकी सरकार ने यह भी कहा कि वह पार्टनर देशों को अमेरिकी AI टेक्नोलॉजी खरीदने में फाइनेंसिंग से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में मदद करेगी. इसके लिए वर्ल्ड बैंक और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसी संस्थाओं के साथ काम किया जाएगा.