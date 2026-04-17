₹50 UPI करते हैं फिर साफ कर देते हैं पूरी जमा पूंजी! बड़े शहरों से गांव तक पहुंचा ये खतरनाक स्कैम

भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं और UPI इसका सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है. लेकिन जैसे-जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे साइबर ठगी के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं. हाल ही में एक नया स्कैम “Jumped Deposit Scam” सामने आया है, जिसने लोगों को चौंका दिया है. Tamil Nadu Cyber Crime Police ने इस स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

कैसे काम करता है Jumped Deposit Scam

इस स्कैम में ठग सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में UPI के जरिए एक छोटी रकम, जैसे ₹50 या ₹100, भेजते हैं. जब आपको यह पैसा मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से आप हैरान होकर अपना बैलेंस चेक करते हैं. यही वह समय होता है जब स्कैम शुरू होता है. जैसे ही आप अपने बैंकिंग ऐप में जाकर UPI PIN डालते हैं, ठग आपको एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं. यह रिक्वेस्ट आमतौर पर किसी बहाने के साथ आती है, जैसे “गलती से पैसा भेज दिया, कृपया वापस कर दें.” अगर आप बिना सोचे-समझे इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं और PIN डाल देते हैं, तो आपके अकाउंट से बड़ी रकम कट जाती है.

एक आसान उदाहरण से समझें

मान लीजिए आपके अकाउंट में ₹50 आए. आप इसे चेक करने के लिए तुरंत ऐप खोलते हैं और अपना UPI PIN डालते हैं. इसी दौरान ठग ₹500 की रिक्वेस्ट भेज देता है. आपको लगता है कि यह उसी पैसे को लौटाने की रिक्वेस्ट है, लेकिन असल में यह एक अलग ट्रांजैक्शन होता है. जैसे ही आप PIN डालकर इसे अप्रूव करते हैं, ₹500 आपके अकाउंट से कट जाते हैं. इस तरह ठग ₹50 भेजकर ₹500 निकलवा लेता है और ₹450 का फायदा कमा लेता है.

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क्या कह रही हैं एजेंसियां

Tamil Nadu Cyber Crime Police ने इस स्कैम को लेकर साफ चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. साथ ही National Cyber Crime Reporting Portal पर भी इस तरह की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि अगर आपके अकाउंट में किसी अनजान व्यक्ति से पैसा आए, तो तुरंत सतर्क हो जाएं.

खुद को कैसे सुरक्षित रखें

इस तरह के स्कैम से बचने के लिए कुछ आसान सावधानियां बेहद जरूरी हैं. अगर आपके अकाउंट में अचानक पैसा आता है, तो तुरंत बैलेंस चेक करने की बजाय 15 से 30 मिनट इंतजार करें, क्योंकि कई बार फर्जी रिक्वेस्ट इस दौरान एक्सपायर हो जाती हैं. अगर तुरंत चेक करना जरूरी हो, तो गलत PIN डालें ताकि कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस न हो सके. सबसे जरूरी बात—अपना UPI PIN कभी भी किसी के साथ शेयर न करें. इसके अलावा, किसी भी अनजान ट्रांजैक्शन को अपने बैंक से कन्फर्म जरूर करें, ताकि आप किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें.

अगर आप स्कैम का शिकार हो जाएं तो क्या करें

अगर आप इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं, तो तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है. सबसे पहले अपने नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं. आप National Cyber Crime Reporting Portal पर भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. साथ ही अपने बैंक को तुरंत इस फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जानकारी दें, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.