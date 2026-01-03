ऑफिस है या मंदिर? गेट पर जूते उतरवा रहे हैं बॉस! टेक कंपनियों में वायरल हुआ No-Shoes कल्चर, क्या है इसके पीछे की वजह

No-Shoes Policy in Tech Companies: जरा सोचिए आप एक मल्टी-मिलियन डॉलर वाली टेक कंपनी में कदम रखते हैं और आपको रिसेप्शन पर ही अपने जूते उतारने के लिए बोल दिया जाए! सुनने में यह किसी भारतीय घर या मंदिर का हिस्सा लग सकता है लेकिन दुनिया की टेक हब कही जाने वाली सिलिकॉन वैली में यह इस समय का सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया है. कर्सर और स्पर जैसी बड़े स्टार्टअप्स में अब काम करने वाले लोग फॉर्मल जूतों के बजाय मोजों में दिखाई दे रहे हैं. आखिर दुनिया की सबसे आधुनिक कंपनियों को अचानक बिना जूतों के काम करने के पीछे की वजह क्या है? क्या यह सिर्फ आराम की बात है या इसके पीछे कोई खतरनाक वर्क-कल्चर छिपा है? आइए जानते हैं इस अजीबोगरीब नो-शूज पॉलिसी की पूरी कहानी.

ये है इसके पीछे की असली वजह

ऑफिस में बिना जूतों के काम करने को लेकर एक कंपन Spur स्टार्टअप के सीईओ स्नेहा शिवकुमार का कहना है कि यह पॉलिसी ऑफिस को दूसरे घर जैसा एहसास कराती है. उनके मुताबिक जूते उतारने से कर्मचारियों के बीच की झिझक खत्म होती है और माहौल पॉजिटिव बना रहता है.

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री निक ब्लूम इसे पजामा इकोनॉमी का एक हिस्सा मानते हैं. उनका कहना है कि महामारी के दौरान घर से काम करने की वजह से लोगों को आरामदायक माहौल की आदत पड़ गई है जिसे वे अब ऑफिस में भी साथ ला रहे हैं.

996 कल्चर की वापसी?

वहीं कुछ लोग इस ट्रेंड को सिलिकॉन वैली के बढ़ते 996 वर्क कल्चर का हिस्सा मान रहे हैं. 996 वर्क कल्चर का मतबल होता है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक और हफ्ते में 6 दिन काम. चीन से शुरू हुआ यह कल्चर अब अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में भी पहुंच गया है.

यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की इतिहासकार मार्गरेट ओ मारा के मुताबिक छंटनी के दौर के बाद अब टेक इंडस्ट्री फिर से खुद को मजबूत करने में लगी हुई है. एलन मस्क का हार्डकोर वर्क स्टाइल अब इंडस्ट्री का नया मानक बन रहा है. हार्ड टेक के इस दौर में घंटों काम करना ही अब नॉर्मल बात होता जा रहा है.

क्या यह ट्रेंड टिक पाएगा?

क्या यह ट्रेंड लंबे समय तक चल पाएगा? इस सवाल के जवाब में जानकारों का मानना है कि नो-शूज ट्रेंड का हर जगह लागू होना मुश्किल है. तो वहीं कुछ लोग इसके खिला हैं उनका मानना है कि उम्रदराज कर्मचारियों के लिए यह ट्रेंड शायद उतना आरामदायक न हो जितना कि युवाओं के लिए है.

