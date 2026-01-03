Advertisement
trendingNow13062480
Hindi Newsटेकऑफिस है या मंदिर? गेट पर जूते उतरवा रहे हैं बॉस! टेक कंपनियों में वायरल हुआ No-Shoes कल्चर, क्या है इसके पीछे की वजह

ऑफिस है या मंदिर? गेट पर जूते उतरवा रहे हैं बॉस! टेक कंपनियों में वायरल हुआ No-Shoes कल्चर, क्या है इसके पीछे की वजह

No-Shoes Policy: महामारी के दौरान शुरू हुए वर्क-फ्रॉम-होम के दौर ने ऑफिस की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया था, लेकिन अब दफ्तरों के अंदर एक ऐसी प्रथा शुरू हो रही है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे. बड़ी टेक कंपनियों में अब नो-शूज पॉलिसी शुरू हो रही है को एक प्रोफेशनल मानक के रूप में देखा जा रहा है. क्या है ये वर्क कल्चर और क्या है इसके पीछे की वजह आइए जानते हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑफिस है या मंदिर? गेट पर जूते उतरवा रहे हैं बॉस! टेक कंपनियों में वायरल हुआ No-Shoes कल्चर, क्या है इसके पीछे की वजह

No-Shoes Policy in Tech Companies: जरा सोचिए आप एक मल्टी-मिलियन डॉलर वाली टेक कंपनी में कदम रखते हैं और आपको रिसेप्शन पर ही अपने जूते उतारने के लिए बोल दिया जाए! सुनने में यह किसी भारतीय घर या मंदिर का हिस्सा लग सकता है लेकिन दुनिया की टेक हब कही जाने वाली सिलिकॉन वैली में यह इस समय का सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया है. कर्सर और स्पर जैसी बड़े स्टार्टअप्स में अब काम करने वाले लोग फॉर्मल जूतों के बजाय मोजों में दिखाई दे रहे हैं. आखिर दुनिया की सबसे आधुनिक कंपनियों को अचानक बिना जूतों के काम करने के पीछे की वजह क्या है? क्या यह सिर्फ आराम की बात है या इसके पीछे कोई खतरनाक वर्क-कल्चर छिपा है? आइए जानते हैं इस अजीबोगरीब नो-शूज पॉलिसी की पूरी कहानी.

ये है इसके पीछे की असली वजह

ऑफिस में बिना जूतों के काम करने को लेकर एक कंपन Spur स्टार्टअप के सीईओ स्नेहा शिवकुमार का कहना है कि यह पॉलिसी ऑफिस को दूसरे घर जैसा एहसास कराती है. उनके मुताबिक जूते उतारने से कर्मचारियों के बीच की झिझक खत्म होती है और माहौल पॉजिटिव बना रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री निक ब्लूम इसे पजामा इकोनॉमी का एक हिस्सा मानते हैं. उनका कहना है कि महामारी के दौरान घर से काम करने की वजह से लोगों को आरामदायक माहौल की आदत पड़ गई है जिसे वे अब ऑफिस में भी साथ ला रहे हैं.

996 कल्चर की वापसी?
वहीं कुछ लोग इस ट्रेंड को सिलिकॉन वैली के बढ़ते 996 वर्क कल्चर का हिस्सा मान रहे हैं. 996 वर्क कल्चर का मतबल होता है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक और हफ्ते में 6 दिन काम. चीन से शुरू हुआ यह कल्चर अब अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में भी पहुंच गया है.

यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की इतिहासकार मार्गरेट ओ मारा के मुताबिक छंटनी के दौर के बाद अब टेक इंडस्ट्री फिर से खुद को मजबूत करने में लगी हुई है. एलन मस्क का हार्डकोर वर्क स्टाइल अब इंडस्ट्री का नया मानक बन रहा है. हार्ड टेक के इस दौर में घंटों काम करना ही अब नॉर्मल बात होता जा रहा है.

ये भी पढे़ंः क्या आप भी पुराने तरीके से चला रहे हैं Gmail? तुरंत जान लें ये 8 जादुई ट्रिक्स

क्या यह ट्रेंड टिक पाएगा?
क्या यह ट्रेंड  लंबे समय तक चल पाएगा? इस सवाल के जवाब में जानकारों का मानना है कि नो-शूज ट्रेंड का हर जगह लागू होना मुश्किल है. तो वहीं कुछ लोग इसके खिला हैं उनका मानना है कि उम्रदराज कर्मचारियों के लिए यह ट्रेंड शायद उतना आरामदायक न हो जितना कि युवाओं के लिए है.

ये भी पढ़ेंः बैंक कर्मचारियों की उड़ी नींद! 2030 तक 2 लाख नौकरियां खत्म कर देगा AI, आपकी भी...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

No-Shoes PolicyNew office trends 2026

Trending news

तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
Rajnath Singh on Terrorism
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
maharashtra municipal election
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM Devendra Fadnavis
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
bengal elections
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
Maharashtra municipal elections
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
Aaj ka mausam
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?