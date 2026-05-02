क्या है यह V2X टेक्नोलॉजी? जिससे सड़क हादसों पर लगेगी लगाम! जानिए कैसे आपकी कार खुद बताएगी कि सामने खतरा है

V2X technology India: सड़कों पर हर साल लाखों लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं. सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इनमें से 90% हादसों की वजह मानवीय चूक होती है. लेकिन क्या हो अगर आपकी कार खुद आपको बता दे कि अगले मोड़ पर रोड एक्सीडेंट का खतरा है या सामने वाली गाड़ी अचानक ब्रेक मारने वाली है? सुनने में भले ही यह कहानी लगे, लेकिन TRAI अब भारत में V2X (Vehicle-to-Everything) टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी कर रहा है. यह सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक जाल है जो आपकी कार को सेंसर्स से आगे ले जाकर इंटेलिजेंस की दुनिया में खड़ा कर देगा. आइए जानते हैं क्या है यह टेक्नोलॉजी और कैसे करती है यह काम.

भारत की सड़कों को सुरक्षित बनाने और ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए V2X यानी व्हीकल-टू-एवरीथिंग पर काम शुरू हो गया है. TRAI ने इसके लिए एक खास फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत आपकी कार न सिर्फ दूसरी कारों से, बल्कि ट्रैफिक लाइट और पैदल चलने वालों से भी वायरलेस तरीके से 'बात' कर सकेगी.

क्या है यह V2X टेक्नोलॉजी?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्या है ये V2X टेक्नोलॉजी और कैसे करती है काम. इस सवाल का जवाब आसान शब्दों में समझें तो V2X एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कारों को उनके आसपास के माहौल से डेटा शेयर करने की अनुमति देती है. फिलहाल कारों में सेंसर और कैमरे होते हैं, लेकिन वे अकेले काम करते हैं. V2X टेक्नोलॉजी की सहायता से गाड़ियां एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगी. इसमें मुख्य रूप से चार चीजें शामिल हैं-

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गाड़ी से गाड़ी

कारें एक-दूसरे को अपनी स्पीड और पोजीशन बताएंगी.

गाड़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर

कारें ट्रैफिक सिग्नल और रोड साइन से कनेक्ट होंगी.

गाड़ी से पैदल यात्री (V2P)

साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों का पता लगाकर अलर्ट देगी.

गाड़ी से नेटवर्क

4G और 5G नेटवर्क के जरिए कारें इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगी.

एक गाड़ी दूसरी को देगी अलर्ट

इस टेक्नोलॉजी की सहायता से वाहन पहले से ही खतरें का अंदाजा लगा सकेंगे और समय पर ड्राइवर को अलर्ट दे सकेंगे, इससे रोड एक्सीडेंट को कम करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बेहतर होगा और जाम को जाम जैसी समस्या से भी राहत मिल सकती है. V2X तकनीक भविष्य में ऑटोनॉमस यानी खुद चलने वाली गाड़ियों के लिए भी बहुत ही मददगार साबित हो सकती हैं, क्योंकि यह लगातार डेटा शेयर करके सुरक्षित और स्मार्ट ड्राइविंग को संभव बनाती है.

TRAI का क्या है प्रस्ताव?

TRAI ने सुझाव दिया है कि इस सिस्टम को अलग से रेडियो नेटवर्क बनाने के बजाय मौजूदा 4G और 5G मोबाइल नेटवर्क से ही चलाया जाए. यानी कंपनियां भारत के स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रीढ़ बनेंगी. शुरुआत के लिए 5.9 GHz बैंड में 30 MHz स्पेक्ट्रम की पहचान की गई है.

मांगा गया है सुझाव

संचार मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि इस विषय में व्हीकल-टू-एवरीथिंग कम्युनिकेशन के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर एक कंसल्टेशन पेपर TRAI की वेबसाइट पर डाल दिया गया है.कंसल्टेशन पेपर में कई महत्वपूर्ण सवाल और मुद्दों को शामिल किया गया है, जिन पर सरकार, कंपनियां और दूसरे संबंधित पक्ष अपना सुझाव दे सकते हैं. इच्छुक लोग 28 मई 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं, वहीं जवाबी टिप्पणियां 11 जून 2026 तक जमा की जा सकती हैं.

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आसान नहीं होगा यह काम

हालांकि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू करना आसान काम नहीं है. अलग-अलग कंपनियों की कारों का आपस में तालमेल बिठाना, डेटा प्राइवेसी और साइबर हमलों से बचना इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी मुश्किलें होंगी. TRAI ने फिलहाल इस पर स्टेकहोल्डर्स से राय मांगी है, जिससे आने वाले समय में भारत की सड़कों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है.

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