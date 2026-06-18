जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेरिस दौरे की खबर आई है, हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है- VivaTech. सोशल मीडिया से लेकर टीवी न्यूज तक, हर कोई इस इवेंट की चर्चा कर रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर यह VivaTech क्या है? क्यों दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस लीडर्स, टेक जीनियस और बड़े-बड़े देशों के नेता यहां खिंचे चले आते हैं? आज शाम पीएम मोदी इसी मंच से दुनिया को संबोधित करने वाले हैं. आइए समझते हैं कि यह VivaTech क्या है और भारत के लिए यह क्यों इतना जरूरी है.
सीधे शब्दों में कहें तो VivaTech (विवा टेक्नोलॉजी) यूरोप का सबसे बड़ा टेक और स्टार्टअप इवेंट है. इसे आप टेक्नोलॉजी की दुनिया का 'महाकुंभ' कह सकते हैं. हर साल पेरिस में होने वाले इस इवेंट में दुनिया भर के नए स्टार्टअप्स, बड़े इनवेस्टर्स (पैसा लगाने वाले लोग) और टेक जगत के दिग्गज एक छत के नीचे जमा होते हैं. यहां भविष्य की तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और नए गैजेट्स का प्रदर्शन किया जाता है.
VivaTech कोई आम सरकारी या बिजनेस मीटिंग नहीं है. यहां एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग जैसी कंपनियों के टॉप बॉस और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस लीडर्स अपने नए आइडियाज शेयर करने आते हैं. इस मंच का मकसद यह देखना होता है कि आने वाले 5 या 10 सालों में दुनिया की टेक्नोलॉजी कैसी होगी. इनवेस्टर्स यहां नए और कमाल के आइडियाज वाले स्टार्टअप्स को ढूंढते हैं और उनमें अरबों रुपये इनवेस्ट करते हैं.
अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी इस टेक शो में क्यों गए हैं? दरअसल, भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप ईकोसिस्टम बन चुका है. भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. पीएम मोदी इस मंच का इस्तेमाल दुनिया के सामने 'डिजिटल इंडिया' का दम दिखाने के लिए कर रहे हैं. वह आज शाम दुनिया के इन अमीर बिजनेस लीडर्स को यह बताएंगे कि भारत बिजनेस के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है.
पीएम मोदी का पेरिस पहुंचना और आज शाम इस इवेंट का हिस्सा बनना भारत के युवाओं के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है. जब दुनिया के टेक लीडर्स पीएम मोदी से मिलेंगे, तो भारत में गूगल, एप्पल या टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के आने का रास्ता और आसान होगा. इसका सीधा मतलब है- भारत में और ज्यादा विदेशी निवेश (FDI) आएगा, जिससे देश में लाखों की संख्या में नई और हाई-टेक नौकरियां पैदा होंगी.
कुल मिलाकर, VivaTech वो मंच है जहां से पीएम मोदी भारत को दुनिया का अगला टेक सुपरपावर बनाने की नींव रख रहे हैं. आज शाम होने वाली इस मुलाकात पर न सिर्फ भारत की, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम इस मंच से भारत के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर आती है.