क्या है WhatsApp Screen Mirroring Fraud, बैंक अकाउंट खाली करने के लिए स्कैमर्स ने ढूंढा नया तरीका, ऐसे बचें
क्या है WhatsApp Screen Mirroring Fraud, बैंक अकाउंट खाली करने के लिए स्कैमर्स ने ढूंढा नया तरीका, ऐसे बचें

स्कैमर्स की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है, लेकिन इन धोखाधड़ी की घटनाओं को पूरी तरह से रोक पाना बेहद मुश्किल लगता है. वहीं, इन साइबर फ्रॉड्स ने फिर स्कैमिंग का नया तरीका खोज निकाला है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 17, 2025, 02:13 PM IST
क्या है WhatsApp Screen Mirroring Fraud, बैंक अकाउंट खाली करने के लिए स्कैमर्स ने ढूंढा नया तरीका, ऐसे बचें

डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल आजकल हर दूसरा शख्स कर रहा है. वहीं, इस ऑनलाइन खरीदारी के कारण ही साइबर ठगी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में ठग लोगों को फंसाने के लिए कोई न कोई नया तरीका खोज ही लेते हैं. हाल ही में इस मामले में OneCard ने अपने यूजर्स को चेतावनी देते हुए एक खतरनाक स्कैम के बारे में बताया है, जिसे WhatsApp Screen Mirroring Fraud का नाम दिया गया है. यह खतरा तेजी से बढ़ रहा है और लोगों का बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली कर देता है.

जारी हुई चेतावनी
OneCard की चेतावनी के अनुसार, एक नया साइबर फ्रॉड सामने आया है जिसमें ठग खुद को बैंक या वित्तीय संस्था का प्रतिनिधि बताकर लोगों से संपर्क करते हैं. वे यह कहकर डराते हैं कि आपके खाते में कोई टेक्निकल इश्यू हो गया है, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें आपकी मदद चाहिए और इसके बाद वे आपसे स्क्रीन शेयर करने के लिए कहते हैं. जैसे ही आप स्क्रीन-शेयरिंग की अनुमति देंगे, आपके फोन या कंप्यूटर की प्राइवेट जानकारी- जैसे OTP, पासवर्ड, UPI PIN और निजी चैट्स तक स्कैमर्स को मिल जाएगी.

लग सकती है लाखों की चपत
ठग इस आपके इस डेटा का इस्तेमाल करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने या आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने के लिए भी कर सकते हैं. चलिए पहले जान लेते हैं कि ये ठग आखिर काम कैसे करते हैं.

ऐसे ठगी करते हैं स्कैमर्स
1. सबसे पहले तो स्कैमर्स कॉल करके खुद बैंक या किसी भरोसेमंद संस्था का प्रतिनिधि बताते हैं और कहेंगे कि आपके अकाउंट में कुछ दिक्कत आ रही है.
2. इस दौरान वह आपको समझाएंगे कि कैसे फोन की स्क्रीन उनके साथ शेयर करनी है. फिर वह आपसे वीडियो कॉल पाने का बहाना करेंगे.
3. इसके बाद एक बार स्क्रीन शेयर होने पर वह आपसे बहाने से बैंक ऐप खोलने के लिए या OTP डालने के लिए कहेंगे. आप जैसे ही ऐसा कुछ करेंगे ठग यह देख लेंगे और बैंक से ट्रांजैक्शन कर लेंगे.
4. कुछ मामलों में देखा गया है कि ठग विक्टम के फोन पर कीबोर्ड लॉगर ऐप भी इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से विक्टम जो भी टाइप करेंगे वह पासवर्ड उनके पास रिकॉर्ड होता जाएगा.

खुद अपनी सुरक्षा
OneCard और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग थोड़ी समझदारी और सतर्कता दिखाई जाए तो इस तरह की धोखाधड़ी से आसानी से बचा जा सकता है. चलिए जानते हैं कि कैसे सतर्क रह सकते हैं.

1. हमेशा कॉल करने वाले के बारे में आधिकार बैंक में वेरिफाई करें.
2. कोशिश करें की किसी भी वजह से स्क्रीन शेयरिंग न करना पड़े. अगर बहुत जरूरत पड़ती है तो उसी के लिए ऑन करें जो भरोसेमंद हो.
3. अपने फोन में कभी किसी अनजान नंबर से कॉल रिसीव न करें. इसके लिए एंड्रॉयड यूजर्स फोन में अननॉन सोर्स से ऐप इंस्टॉलेशन बंद कर दें.

तुरंत करें ये काम
अगर गलती से आप इस फ्रॉड में फंस भी गए हैं तो इसकी जानकारी बैंक में दें और अपना अकाउंट फ्रीज करवाएं. इसके अलावा फ्रॉड होने या कोई भी संदिग्ध नंबर दिखने इसकी जानकारी 1930 पर कॉल करके दें. या आप cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकते हैं.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

