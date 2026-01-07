घर बैठे ऑटोमैटिक पैसा कमाओ! क्या है WhatsApp Renting? सरकार को भी देनी पड़ी चेतावनी- प्लीज बचकर रहो...

अगर आप रोज WhatsApp और Instagram इस्तेमाल करते हैं या शादी वाली वेबसाइट्स पर प्रोफाइल देखते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. भारतीय सरकार ने लोगों को दो तरह के फ्रॉड से सावधान रहने को कहा है. पहला फ्रॉड है “WhatsApp वेब अकाउंट रेंटिंग स्कैम” और दूसरा है “मैट्रिमोनियल वेबसाइट इन्वेस्टमेंट स्कैम.” यह चेतावनी गृह मंत्रालय के Indian Cyber Crime Coordination Centre यानी I4C की Cyber Threat Analytics Unit ने जारी की है. सरकार के मुताबिक कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे विज्ञापन चल रहे हैं जिनमें लिखा होता है – “घर बैठे ऑटोमैटिक पैसा कमाओ.” सुनने में यह सुपर कूल लगता है, लेकिन असल में यह ठगों का जाल है. दूसरी तरफ रिश्ते ढूंढने वाली वेबसाइट्स और डेटिंग ऐप्स पर भी नकली लोग एक्टिव हैं, जो इमोशनली बेवकूफ बनाकर पैसे लूट रहे हैं.

सोशल मीडिया पर दिखने वाले फर्जी कमाई वाले विज्ञापन

Facebook और Instagram पर आपने कई बार Ads देखे होंगे – “लिंक करो WhatsApp और रोज कमीशन पाओ.” इन विज्ञापनों में दावा किया जाता है कि बस अपना WhatsApp अकाउंट उनके प्लेटफॉर्म से जोड़ दो और कैश अपने आप आने लगेगा. जैसे ही कोई इन Ads पर क्लिक करता है, उसे किसी फेक वेबसाइट या Android APK ऐप डाउनलोड करने वाले पेज पर भेज दिया जाता है. ये पेज बिल्कुल असली अर्निंग ऐप्स जैसे कॉपी किए जाते हैं, ताकि यूजर को शक न हो. लेकिन जैसे ही आप अनजान APK इंस्टॉल करते हैं, आपका फोन और डेटा खतरे में पड़ जाता है.

WhatsApp वेब अकाउंट रेंटिंग स्कैम का पूरा गेम

ठग सबसे पहले लोगों को ज्यादा पैसे और हाई कमीशन का लालच देते हैं. फिर कहा जाता है कि आप QR कोड स्कैन करके अपना WhatsApp अकाउंट लिंक कर दें. WhatsApp में एक फीचर होता है, जिससे आप एक ही अकाउंट को दूसरे डिवाइस पर चला सकते हैं. फ्रॉड करने वाले लोग इसी फीचर का गलत इस्तेमाल करते हैं. QR स्कैन होते ही आपका WhatsApp किसी और के कंट्रोल में चला जाता है. इसके बाद ठग उस अकाउंट को “म्यूल अकाउंट” की तरह यूज करते हैं. मतलब – आपका नंबर दूसरे लोगों से धोखाधड़ी करने, फेक मैसेज भेजने या गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. आपको लगेगा कि आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि आप जाने-अनजाने क्राइम में फंस सकते हैं. सरकार ने साफ कहा है कि अकाउंट किराए पर देना और अवैध पैसा लेना कानूनी अपराध है, जिससे अरेस्ट तक हो सकता है.

इस स्कैम से कैसे बचें

सरकार ने कुछ सिंपल सेफ्टी टिप्स बताए हैं. सबसे पहले – किसी भी अनजान प्लेटफॉर्म के कहने पर अपना WhatsApp लिंक न करें. क्विक इनकम वाले Ads पर आंख बंद करके भरोसा न करें, खासकर जो स्टॉक मार्केट से जोड़कर रेफरल कमीशन की बात करें. कभी भी अजनबी सोर्स से APK ऐप डाउनलोड न करें. अपने WhatsApp में “Linked Devices” सेक्शन समय-समय पर चेक करते रहें. अगर वहां कोई ऐसा डिवाइस दिखे जिसे आप नहीं पहचानते, तो उसे तुरंत हटा दें. बस यही बेसिक डिजिटल हाइजीन आपको बड़े फ्रॉड से बचा सकती है.

मैट्रिमोनियल और डेटिंग ऐप्स पर इन्वेस्टमेंट स्कैम

आजकल बहुत से लोग Jeevansaathi.com, Shaadi.com या दूसरी मैट्रिमोनियल साइट्स पर रिश्ता ढूंढते हैं. I4C ने पाया है कि ठग इन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. वे पहले नकली प्रोफाइल बनाते हैं, खुद को NRI, बिजनेसमैन या बड़ा इन्वेस्टर बताते हैं. फिर चैटिंग शुरू करते हैं. कुछ दिन बाद सामने वाले व्यक्ति से भावनात्मक रिश्ता बना लेते हैं. जब भरोसा जम जाता है, तो वे किसी “सीक्रेट इन्वेस्टमेंट प्लान” की बात करते हैं और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करते हैं. जो लोग सच में रिश्ता या शादी के लिए सीरियस होते हैं, वे इमोशनल होकर पैसा भेज देते हैं. पैसा ट्रांसफर होते ही ठग गायब हो जाते हैं – पूरा Ghost मोड!

मैट्रिमोनियल स्कैम से सुरक्षित कैसे रहें

सरकार की सलाह बहुत क्लियर है. किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी पहचान वेरिफाई करें. प्रोफाइल फोटो का रिवर्स इमेज सर्च कर लें, ताकि पता चले कि तस्वीर चोरी की तो नहीं है. जब तक आप किसी व्यक्ति से रियल लाइफ में न मिले हों, तब तक उसके साथ पर्सनल जानकारी शेयर न करें. कोई भी ऑनलाइन दोस्त अगर अचानक आपसे पैसा मांगे या निवेश के लिए कहे, तो रेड फ्लैग समझें. और याद रखें – अगर कोई स्कीम “बहुत ही सही” लग रही है, तो ज्यादातर मामलों में वह फेक ही होती है.

क्यों जरूरी है यह एडवाइजरी

डिजिटल इंडिया के दौर में फ्रॉड करने के तरीके भी हाई-टेक हो गए हैं. सरकार का मकसद है कि युवा यूजर समय रहते अलर्ट रहें और अपना पैसा व डेटा दोनों सुरक्षित रखें. WhatsApp हो या शादी वाली वेबसाइट – हर जगह स्मार्ट बिहेवियर जरूरी है. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी टेंशन से बचा सकती है.