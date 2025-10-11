क्या है YouTube का पायलट प्रोग्राम, टर्मिनेट चैनल वालों को मिलेगा कमाई का नया मौका

YouTube पर कंटेंट क्रिएटर बन आज लगभग हर दूसरा शख्स कमाई करने के रास्ते तलाश रहा है. हालांकि, YouTube की कुछ गाइडलाइन्स होती हैं, जिन्हें फॉलो न करने पर अक्सर यूट्यूबर्स के अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं. अगर आपका अकाउंट भी YouTube ने किसी वजह से आपके चैनल टर्मिनेट कर दिया था, तो अब ऐसे लोगों के पास बहुत शानदार मौका है कि वह फिर से अपना चैनल शुरू कर किया है. दरअसल, ऐसा यूट्यूब के पायलट प्रोग्राम के तहत किया जा सकता है.

जानें क्या है YouTube नया प्रोग्राम

YouTube ने हाल ही में अपना नया पायलट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके बारे में हर यूट्यूबर जानने के लिए बेताब है. यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत उन लोगों को एक खास मौका दिया जा रहा है जिनका चैनल YouTube के किसी न किसी नियम का उल्लंघन किए जाने की वजह से बंद कर दिया गया था. अब ये लोग अपना नया चैनल स्टार्ट करने का अनुरोध कर सकते हैं. ऐसे में वह एक बार फिर से दर्शकों को अपना साथ जोड़ पाएंगे.

अब बदल गया ये नियम

YouTube का अभी तक का नियम था कि अगर किसी भी नियम के उल्लंघन की वजह से किसी क्रिएटर का चैनल बंद हो जाता था तो उनके पास उसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं होता था. लेकिन अब पायलट प्रोग्राम आने के बाद कुछ क्रिएटर्स को फिर से नई शुरुआत करने का मौका मिल जाएगा. हालांकि, बता दें कि इस प्रोग्राम का फायदा कुछ ही लोग उठा सकते हैं, हर के पास यह सुविधा नहीं है.

इन लोगों को नहीं मिलेगी सुविधा

अगर किसी ने बहुत गंभीर नियम तोड़ा है या उस क्रिएटर की वजह से प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा है तो वह इस प्रोग्राम का फायदा नहीं उठा पाएंगे. इसके अलावा जिन लोगों ने कॉपीराइट का नियम तोड़ा है या क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी का उल्लंघन किया, उन्हें फिर से अपना अकाउंट स्टार्ट करने की सुविधा नहीं दी जा रही है.

इन लोगों को मिलेगा मौका

अगर कोई यूजर YouTube के नियमों के तहत टर्मिनेट किए गए पुराने चैनल के साथ डेस्कटॉप पर YouTube Studio में लॉग इन करता है और वह इस सुविधा के लिए योग्य है, तो उसे एक नया चैनल बनाने का ऑप्शन दिखेगा. अगर यूजर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो वह फिर से एक नया चैनल शुरू कर सकता है. लेकिन एक बात पर ध्यान दें कि अगर किसी ने खुद अपना चैनल या Google अकाउंट डिलीट किया है तो उसे यह नया चैनल बनाने का विकल्प नहीं मिलेगा. यह सुविधा सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका चैनल YouTube ने बंद किया था.

YouTube ने किया स्पष्ट

YouTube ने क्लियर किया है कि अगर किसी क्रिएटर का चैनल टर्मिनेट हो गया तो वह एक साल तक नया चैनल बनाने के लिए आवेदन नहीं कर सकता. हालांकि, इस दौरान क्रिएटर को यह अधिकार रहेगा कि वह अपने चैनल के टर्मिनेशन के खिलाफ अपील दर्ज कर सके. अगर अपील के बाद उन्हें नया चैनल शुरू करने की इजाजत मिल जाती है तो उन्हें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, जैसे अपनी ऑडियंस को दोबारा जोड़ना, पुराने वीडियोज फिर से अपलोड करना या बिल्कुल नया कंटेंट बनाकर दर्शकों का भरोसा दोबारा जीतना होगा. इसके बाद वह फिर से यूट्यूब से कमाई शुरू कर सकते हैं.