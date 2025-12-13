Advertisement
क्या सच में 2500 साल पहले बन गया था दुनिया का पहला AI रोबोट? नाम और रहस्य जानकर उड़ जाएंगे होश!

AI History: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारे जीवन का धीरे-धीरे हिस्सा बनता जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी झलक इंसानों ने 2500 साल पहले देख ली थी? 2500 साल पहले ऐसे रोबोट का जिक्र मिलता है जो अपने निर्णय खुद ले सकते थे. इनमें नाम था तालोस. लेकिन आप तालोस के काम और इसके अंत की कहानी जानकर हैरान रह जाएंगे.

 

Dec 13, 2025
Talos Robot: आज के समय में AI इंसानों के बड़े से बड़े कामों को मिनटों में पूरा कर दे रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है. लेकिन क्या आपको पता है कि एआई की सही शुरुआत कब हुई थी? ज्यादातर लोगों को जवाब होगा कि  1950 के दशक में. लेकिन ऐसा नहीं है. 2500 साल पहले ही इसके संकेत मिल चुके थे.  AI की भविष्यवाणी इंसानों ने आज से लगभग 2500 साल पहले कर दी थी. लेकिन इसका नाम, बनावट और रहस्य आज भी इतिहास और विज्ञान के पन्नों में सवाल पैदा कर रहे हैं. आइए जानते हैं वह चौंकाने वाला तथ्य जिसने दुनिया को 2500 साल पहले ही AI की झलक दिखाई थी.

यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के प्रोफेसर नोएल शार्की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर एड्रिएन मेयर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टीफन केव और स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर टॉम एस. मुलैनी जैसे जानकारों का मानना है कि इंसानों ने करीब 2500 साल पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने का अंदाजा लगा लिया था.
 
2500 साल पहले ही हो गई थी AI की शुरूआत?
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सिर्फ 2500 पहले सिर्फ अंदाजा ही लगाया गया था या फिर एआई की शुरुआत भी हो गई थी? इसका जवाब मिलता है ईटी की एक रिपोर्ट में. जिसके अनुसार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर एड्रिएन मेयर कहती हैं कि हमारी सोचने की शक्ति ने बहुत पहले ही AI जैसी चीजों के बारे में सोच ली थी. मेयर कहती है कि प्राचीन यूनानी कवि हेसियड और होमर की रचनाओं में रोबोट और अपने आप चलने वाली चीजों का जिक्र किया गया है. हेसियड और होमर करीब 750 से 650 ईसा पूर्व के थे. ऐसे में यह सवाल उठता है कि AI की शुरुआत कब हुई थी?

दुनिया के पहले रोबोट की कहानी
दुनिया के सबसे पहले रोबोट का नाम तालोस था.ग्रीक कवि हेसिओड ने हेफेस्टस की कथा में इस रोबोट का जिक्र मिलता है. हेफेस्टस जो ग्रीक की कहानियों में धातु और आविष्कार के देवता माने जाते थे उन्होंने तालोस नाम का विशाल कांसे का रोबोट तैयार किया था. यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं था बल्कि तालोस अपनी इच्छा से चल सकता था सोच सकता था और खतरे को पहचानकर उससे लड़ाई भी कर सकता है. कई जानकारों का तो यह भी मानना है कि इसकी विशेषताएं आज के AI जैसी थीं क्योंकि यह खुद से फैसला लेने और काम करने में सक्षम था. इसका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है.

क्या सच में AI था तालोस?
ग्रीक कहानी के अनुसार तालोस के शरीर में एक खास नस थी. उस नस में इकोर नाम का द्रव्य था. इस लिक्विड को ग्रंथों में दिव्य तरल माना गया है. यह नस उसकी एड़ी (ankle) पर खत्म होती थी और यही उसकी एकमात्र कमजोर जगह थी. आज के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि "इकोर" किसी प्रोसेसर या सेंट्रल लॉजिक सिस्टम जैसा हो सकता है जैसाकि आज के रोबोट्स में पाया जाता है. कहा जाता है कि तालोस को बल से नहीं बल्कि बुद्धि से हराया गया था. यहां जानकार बुद्धि का मतलब हैकिंग से लेते हैं. ग्रंथों की मानें तो मेडिया नाम की एक महिला ने उसे बहला-फुसलाकर उसकी एड़ी पर चोट करने के लिए मना लिया था. इससे तालोस की नस कट जाती है और इकोर के बह जाने की वजह से वह मर जाता है.

कथा के मुताबिक तालोस रोबोट के शरीर में एक खास नस थी जिसमें इकोर नाम का एक लिक्विड बहता था. यह नस उसके पैर की एड़ी तक जाती थी जो उसकी एकमात्र कमजोर जगह थी. इसको लेकर आज के वैज्ञानिक और इतिहासकारों का मानना है कि इकोर किसी तरह के प्रोसेसर या सेंट्रल लॉजिक सिस्टम जैसा हो सकता है. कहानी में यह भी बताया गया है कि इस रोबोट को बल से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से हराया गया. या हैकिंग से हराया गया था. कहानी के मुताबिक मेडिया नामक महिला ने उसे धोखा देकर उसकी एड़ी पर चोट करने को बहला फुसलाकर तैयार किया जिससे इकोर बह गया और तालोस खत्म हो गया.

ये भी पढे़ंः अंतरिक्ष से आया मैसेज- नमस्ते धरती वालों…सुनते ही हर कोई हैरान! ये दोस्त या दुश्मन?

आज के AI से क्या है समानता?
कहानी में बताया गया है कि तालोस क्रेते द्वीप की रक्षा में लगाया गया था. वह खतरे को भांपता, उसकी पहचान करता और तुरंत कार्रवाई करता था. यही प्रक्रिया आज के AI में भी देखी जाती है, जो इनपुट मिलते ही अपने निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई करते हैं. यही कारण है कि कई विद्वान मानते हैं कि इंसानों ने AI की अवधारणा की भविष्यवाणी 2500 साल पहले ही कर दी थी.

ये भी पढ़ेंः Google का नया जादू! बस एक लाइन लिखो और App बन जाएगा, Disco AI ब्राउजर कर रहा कमाल

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी

