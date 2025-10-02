Advertisement
trendingNow12944710
Hindi Newsटेक

धनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं AC-फ्रिज? स्टार रेटिंग का गणित समझ लीजिए, हर महीने होगी हजारों की बचत

BEE Star Rating Meaning: धनतेरस और दिवाली पर लोग नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग सिर्फ कीमत और ब्रांड देखकर AC या फ्रिज खरीद लेते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पर लगी स्टार रेटिंग ही आपके हर महीने के बिजली बिल का असली खेल तय करती है? 1-स्टार और 5-स्टार में इतना फर्क होता है कि सही चुनाव करने पर आपकी हर महीने पैसों की बचत होगी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 02, 2025, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं AC-फ्रिज? स्टार रेटिंग का गणित समझ लीजिए, हर महीने होगी हजारों की बचत

BEE Star Rating Meaning: धनतेरस और दिवाली पर नया AC या फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. फेस्टिव सेल के मौके पर हर कोई बेस्ट डील चाहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अप्लायंस को आप घर ला रहे हैं उस पर बने स्टार (Star Rating) का क्या मतलब होता है? क्या ये स्टार सच में आपके बिजली के बिल पर असर डालते हैं या ये सिर्फ मार्केटिंग की हवा-हवाई बातें हैं? ज्यादातार लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको बतातें हैं एसी-फ्रिज में स्टार का क्या मतलब होता है.

दरअसल, AC और फ्रिज पर बना स्टार आपके भविष्य के खर्चों पर सीधा असर डालता है. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE द्वारा दी गई ये रेटिंग्स केवल स्टिकर नहीं होती है. बल्कि यह एक पैमाना होता है जो बताता है कि उपकरण कितनी बिजली की खाएगा. सही रेटिंग वाला अप्लायंस चुनना आपको हर साल हजारों रुपये की बचत करा सकता है.

AC, फ्रिज या गीजर खरीदते समय लोग अक्सर उस पर लगे 1 से 5 स्टार वाले स्टीकर को जरूर देखते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन स्टार का मतलब क्या होता है और ये क्यों लगे होते हैं? क्या 5-स्टार वाला प्रोडक्ट खरीदना वाकई फायदेमंद है, या यह सिर्फ एक मार्केटिंग का ही हिस्सा है? वास्तव में ये स्टार्स बिजली बचाते हैं और पर्यावरण पर भी असर डालते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टार रेटिंग क्यों किया जाता है?
स्टार रेटिंग भारत सरकार की एक संस्था के द्वारा मिलता है जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी Bureau of Energy Efficiency कहते हैं. BEE के अधिकारियों के मुताबिक इस सिस्टम को इसलिए डिजाइन किया गया है जिससे कस्टमर्स को यह बताया जा सके कि कोई उपकरण कितनी बिजली बचाता है और कितनी बिजली की खपत करता है.

रेटिंग के मायने समझ लीजिए
1-स्टार
इसका मतलब होता है कि कम एनर्जी एफिशिएंसी यानी यह प्रोडक्ट ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा.
5-स्टार यानी सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी जो प्रोडक्ट बहुत कम बिजली खाएगा.
सामान्य भाषा में कहें तो जिसमें जितने ज्यादा स्टार  उतनी ज्यादा बिजली की बचत.

ये भी पढ़ेंः सेल खत्म होने से पहले मची लूट! 8000 से भी कम में मिल रही टॉप ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन

5-स्टार खरीदना कितना फायदेमंद?
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इन स्टार्स से आखिर बिजली के बिल में कितना फर्क पड़ता है? तो बता दें कि फर्क बहुत बड़ा वाला पड़ता है और यह सीधे आपके हर महीने के बिजली बिल को कम कर सकता है.  

इन बातों का जरूर रखें ध्यान
जब आप अगली बार कोई इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस खरीदने जाएं, तो सिर्फ स्टार्स जरूर देखें और कोशिश करें कि ज्यादा स्टार्स वाले अप्लायंस  ही खरीदें, जिससे हम महीने आपकी जेब पर बिजली बिल का असर ज्यादा न हो.

इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल BEE रेटिंग के मानकों को अपडेट करता है. इसलिए, यह जरूर तय करें कि आप लेटेस्ट सर्टिफिकेशन वाला मॉडल ही खरीद रहे हैं या नहीं. हो सकता है कि जो प्रोडक्ट पिछले साल 5-स्टार था, वह इस साल के मानकों के हिसाब से 4-स्टार हो. इसलिए जरूर चेंक करें.

ये भी पढ़ेंः Dussehra 2025: AI के जमाने में दिल्ली में रहता रावण तो क्या करता? खुद ही देख लीजिए

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Dhanteras Diwali OffersStar Rating Meaning AppliancesBest AC Fridge Deals 2025

Trending news

'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
RSS 100 Years
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
Karur Stampede
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
Mohan Bhagwat
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
rani durgavati queen of gond dynasty
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Mohan Bhagwat
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
;