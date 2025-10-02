धनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं AC-फ्रिज? स्टार रेटिंग का गणित समझ लीजिए, हर महीने होगी हजारों की बचत

BEE Star Rating Meaning: धनतेरस और दिवाली पर नया AC या फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. फेस्टिव सेल के मौके पर हर कोई बेस्ट डील चाहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अप्लायंस को आप घर ला रहे हैं उस पर बने स्टार (Star Rating) का क्या मतलब होता है? क्या ये स्टार सच में आपके बिजली के बिल पर असर डालते हैं या ये सिर्फ मार्केटिंग की हवा-हवाई बातें हैं? ज्यादातार लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको बतातें हैं एसी-फ्रिज में स्टार का क्या मतलब होता है.

दरअसल, AC और फ्रिज पर बना स्टार आपके भविष्य के खर्चों पर सीधा असर डालता है. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE द्वारा दी गई ये रेटिंग्स केवल स्टिकर नहीं होती है. बल्कि यह एक पैमाना होता है जो बताता है कि उपकरण कितनी बिजली की खाएगा. सही रेटिंग वाला अप्लायंस चुनना आपको हर साल हजारों रुपये की बचत करा सकता है.

AC, फ्रिज या गीजर खरीदते समय लोग अक्सर उस पर लगे 1 से 5 स्टार वाले स्टीकर को जरूर देखते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन स्टार का मतलब क्या होता है और ये क्यों लगे होते हैं? क्या 5-स्टार वाला प्रोडक्ट खरीदना वाकई फायदेमंद है, या यह सिर्फ एक मार्केटिंग का ही हिस्सा है? वास्तव में ये स्टार्स बिजली बचाते हैं और पर्यावरण पर भी असर डालते हैं.

स्टार रेटिंग क्यों किया जाता है?

स्टार रेटिंग भारत सरकार की एक संस्था के द्वारा मिलता है जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी Bureau of Energy Efficiency कहते हैं. BEE के अधिकारियों के मुताबिक इस सिस्टम को इसलिए डिजाइन किया गया है जिससे कस्टमर्स को यह बताया जा सके कि कोई उपकरण कितनी बिजली बचाता है और कितनी बिजली की खपत करता है.

रेटिंग के मायने समझ लीजिए

1-स्टार

इसका मतलब होता है कि कम एनर्जी एफिशिएंसी यानी यह प्रोडक्ट ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा.

5-स्टार यानी सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी जो प्रोडक्ट बहुत कम बिजली खाएगा.

सामान्य भाषा में कहें तो जिसमें जितने ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा बिजली की बचत.

5-स्टार खरीदना कितना फायदेमंद?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इन स्टार्स से आखिर बिजली के बिल में कितना फर्क पड़ता है? तो बता दें कि फर्क बहुत बड़ा वाला पड़ता है और यह सीधे आपके हर महीने के बिजली बिल को कम कर सकता है.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

जब आप अगली बार कोई इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस खरीदने जाएं, तो सिर्फ स्टार्स जरूर देखें और कोशिश करें कि ज्यादा स्टार्स वाले अप्लायंस ही खरीदें, जिससे हम महीने आपकी जेब पर बिजली बिल का असर ज्यादा न हो.

इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल BEE रेटिंग के मानकों को अपडेट करता है. इसलिए, यह जरूर तय करें कि आप लेटेस्ट सर्टिफिकेशन वाला मॉडल ही खरीद रहे हैं या नहीं. हो सकता है कि जो प्रोडक्ट पिछले साल 5-स्टार था, वह इस साल के मानकों के हिसाब से 4-स्टार हो. इसलिए जरूर चेंक करें.

