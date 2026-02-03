Advertisement
trendingNow13096184
Hindi Newsटेकक्या चार्जर में Pen Drive लगाने से धमाका होगा या उड़ जाएगा डेटा? सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश

क्या चार्जर में Pen Drive लगाने से धमाका होगा या उड़ जाएगा डेटा? सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश

दोनों में USB पोर्ट होता है, दोनों एक-दूसरे में फिट भी हो जाते हैं, लेकिन असलियत में इनका काम बिल्कुल अलग होता है. मोबाइल चार्जर का काम सिर्फ बिजली देना होता है, जबकि पेन ड्राइव को काम करने के लिए डेटा कनेक्शन चाहिए. ऐसे में सवाल उठता है कि जब दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो क्या कोई नुकसान हो सकता है या कुछ खास होता भी है?

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या चार्जर में Pen Drive लगाने से धमाका होगा या उड़ जाएगा डेटा? सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश

USB stick smartphone charger: अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर गलती से या जिज्ञासा में USB पेन ड्राइव को मोबाइल के वॉल चार्जर में लगा दिया जाए, तो आखिर होगा क्या. दोनों में USB पोर्ट होता है, दोनों एक-दूसरे में फिट भी हो जाते हैं, लेकिन असलियत में इनका काम बिल्कुल अलग होता है. मोबाइल चार्जर का काम सिर्फ बिजली देना होता है, जबकि पेन ड्राइव को काम करने के लिए डेटा कनेक्शन चाहिए. ऐसे में सवाल उठता है कि जब दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो क्या कोई नुकसान हो सकता है या कुछ खास होता भी है?

लगाने पर क्या होता है? ज्यादातर मामलों में कुछ भी नहीं
अगर एक आम USB-A मोबाइल चार्जर में पेन ड्राइव लगा दी जाए, तो ज्यादातर मामलों में कुछ भी नहीं होता. न तो फाइल खुलती है, न ही कोई डेटा ट्रांसफर होता है. कई बार पेन ड्राइव की छोटी सी लाइट एक पल के लिए जल सकती है, लेकिन इसके बाद सब शांत रहता है. इसका कारण साफ है. चार्जर सिर्फ 5 वोल्ट की बिजली देता है और उसमें डेटा पढ़ने या लिखने की कोई व्यवस्था नहीं होती. पेन ड्राइव को एक “होस्ट” चाहिए, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल फोन, जो उसे बताए कि कौन-सी फाइल कहां है. चार्जर ऐसा कुछ नहीं करता, इसलिए पेन ड्राइव बस इंतजार की स्थिति में रहती है.

कोई नुकसान क्यों नहीं होता?
अच्छी क्वालिटी के चार्जर और पेन ड्राइव इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि अगर सही सिग्नल न मिले, तो वे कोई काम ही न करें. चार्जर में डेटा पिन एक्टिव नहीं होते और पेन ड्राइव का कंट्रोलर खुद को सुरक्षित रखता है. ऐसे में न तो पेन ड्राइव पर दबाव पड़ता है और न ही चार्जर पर. बिजली बहुत कम मात्रा में जाती है, सिर्फ इतनी कि पेन ड्राइव का अंदरूनी सर्किट ऑन रह सके. न ही फाइल्स डिलीट होती हैं और न ही डैमेज होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कभी कोई खतरा हो सकता है?
हालांकि ज्यादातर मामलों में कुछ नहीं होता, लेकिन सस्ते या नकली चार्जर के साथ जोखिम बढ़ सकता है. बहुत ही कम क्वालिटी के चार्जर में ओवरहीटिंग या शॉर्ट सर्किट से बचाव की सही व्यवस्था नहीं होती. अगर चार्जर के पोर्ट में धूल, नमी या मुड़े हुए पिन हों, तो आंशिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है. ऐसी स्थिति में चार्जर ज्यादा गर्म हो सकता है. अच्छी कंपनियों के चार्जर खुद बंद हो जाते हैं, लेकिन लोकल या अनब्रांडेड चार्जर ऐसा न भी करें.

USB टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझें
USB असल में दो चीजों के लिए बना होता है—पावर और डेटा. जब तक सामने वाला डिवाइस डेटा पढ़ने वाला “होस्ट” नहीं है, तब तक स्टोरेज से जुड़ा कोई काम नहीं होता. USB-A चार्जर सिर्फ चार्जिंग सिग्नल देता है, कंप्यूटर जैसा दिमाग उसमें नहीं होता. यही वजह है कि मोबाइल फोन में पेन ड्राइव चलाने के लिए USB OTG जैसे खास अडैप्टर की जरूरत पड़ती है.

फोन में पेन ड्राइव चलानी हो तो क्या करें
अगर किसी को मोबाइल में पेन ड्राइव की फाइल देखनी है, तो सीधे चार्जर में लगाने से कुछ नहीं होगा. इसके लिए OTG सपोर्ट वाला फोन और सही अडैप्टर जरूरी है. इसके बाद मोबाइल खुद “होस्ट” बन जाता है और फाइल्स आसानी से खुल जाती हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Smartphone chargerUSBUSB pen drive

Trending news

I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' सुनवाई, CM ममता पर लगा था आरोप
I-PAC Raid Controversy
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' सुनवाई, CM ममता पर लगा था आरोप
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
manipur news
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament budget session
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament Budget Session 2026 Live: भारत-अमेरिका टैरिफ डील के बाद शेयर मार्केट में धमाका, शेयरों में मिसाइल की रफ्तार से उछाल
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session 2026 Live: भारत-अमेरिका टैरिफ डील के बाद शेयर मार्केट में धमाका, शेयरों में मिसाइल की रफ्तार से उछाल
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
India-US trade deal
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
Maharashtra crime
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
india-us
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
West Bengal
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर