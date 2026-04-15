Advertisement
trendingNow13179034
Hindi Newsटेकबिना सिलेंडर, बिना बिजली... फिर भी धकाधक बनेगा खाना! जानें क्या है यह एथेनॉल स्टोव और इसकी खासियत

बिना सिलेंडर, बिना बिजली... फिर भी धकाधक बनेगा खाना! जानें क्या है यह 'एथेनॉल स्टोव' और इसकी खासियत

Ethanol Stove: अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने ग्लोबल एनर्जी संकट पैदा कर दिया है. भारत में भी LPG सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता है. ऐसे में लोग अब LPG सिलेंडर के विकल्प की तलाश कर रहे हैं. बिजली से चलने वाले इंडक्शन के बाद एथेनॉल स्टोव भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. गन्ने और मक्के जैसे खेतों में मिलने वाले प्रोडक्ट से तैयार होने वाले बायोफ्यूल पर आधारित यह तकनीक कमाल की है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 15, 2026, 05:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना सिलेंडर, बिना बिजली... फिर भी धकाधक बनेगा खाना! जानें क्या है यह 'एथेनॉल स्टोव' और इसकी खासियत

Ethanol Stove: मिडिल ईस्ट में एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे तनाव के कारण ने न सिर्फ ग्लोबल मार्केट हिल गया है, बल्कि कई देशों के लिए एनर्जी संकट खड़ा हो गया है. अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण भारत में एलपीजी संकट को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है. इसी संकट को देखते हुए लोग LPG सिलेंडर के विकल्प की तलाश कर रहे हैं. कोई बिजली से चलने वाला इंडेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है तो अब लोग एथेनॉल स्टोव की ओर भी रुख कर रहे हैं.

महंगे गैस सिलेंडर और सप्लाई की चिंता के बीच अब एथेनॉल स्टोव एक किफायती और पर्यावरण के लिए सुरक्षित विकल्प बनकर तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है. यह स्टोव बायोफ्यूल एथेनॉल पर काम करता है, जिसे गन्ने, मक्का जैसे खेतों में पाए जाने वाले स्रोतों से बनाया जाता है. खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरों में भी लोग इसे अपनाने लगे हैं.

अगर एथेनॉल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो एथेनॉल स्टोव का सिस्टम बहुत ही आसान लेकिन असरदार है. इसमें  लिक्विड एथेनॉल को एक सुरक्षित टैंक में भरा जाता है, जो जलने से पहले भाप में बदल जाता है. यही भाप जलकर नीली और साफ लौ पैदा करता है, जिससे खाना पकाने के दौरान धुआं और प्रदूषण बहुत ही कम होता है, साथ ही खाना भी जल्दी पक जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सेफ है एथेनॉले स्टोव?

एथेनॉल स्टोव को पुराने समय में इस्तेमाल किए जाने वाले केरोसिन ऑयल वाले स्टोव के मुकाबले ज्यादा सेफ माना जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस स्टोव में धुआं बहुत ही कम निकलता है, जिससे घर के अंदर पॉल्यूशन न के बराबर होता है. साथ ही, इसमें गैस सिलेंडर की तरह लीकेज या विस्फोट का खतरा भी नहीं होता है. लेकिन एथेनॉल भी आग पकड़ने वाला लिक्विड होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानी और सही तरीके से करना जरूरी होता है. सही तरह से इस्तेमाल के साथ यह स्टोव काफी सुरक्षित साबित होता है.

LPG से सस्ता या महंगा?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या एलेनॉल स्टोव से खाना बनाना किफायती होगा या खर्च बढ़ा देगा? तो इसका जवाब है कि एथेनॉल स्टोव पर खाना बनाना कई मामलों में एलपीजी सिलेंडर से सस्ता साबित हो सकता है. एथेनॉल की कीमत कई शहरों में एलपीजी की तुलना में कम होती है. इसकी खपत कंट्रोल में रहती है, जिससे ईंधन की भी बचत होती है. छोटे परिवारों के लिए यह ज्यादा सस्ता ऑप्शन बन सकता है. हालांकि एलेथनॉल स्टोव की कीमत आपके शहर में एथेनॉल की कीमत पर उपलब्ध है.

(ये भी पढ़ेंः बिना तार के चार्ज और गेमिंग में गर्म नहीं! Infinix Note 60 Pro के ये 5 फीचर हैं गजब)

पर्यावरण के लिए भी बेहतर 

एथेनॉल एक बायोफ्यूल है इसलिए जब यह जलता है तो कार्बन का बहुत ही कम उत्सर्जन होता है. लकड़ी या कोयले से तुलना की जाए तो यह पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है. इसके साथ ही इससे जंगलों पर दबाव भी नहीं बढ़ता है, इसका कारण है कि इसमें लकड़ी की जरूरत नहीं होती है. अगर आप भी गैस सिलेंडर का सस्ता, साफ और सुरक्षित विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए ऐथेनॉल स्टोव बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

(ये भी पढ़ेंः बर्फ जमाने का झंझट खत्म! Whirlpool ने लॉन्च किया 'No Tension' फ्रिज, 15 दिनों तक...)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Ethanol StoveLPG cylinder alternative

Trending news

नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
noida maid protest
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
Machail Mata Yatra
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
women reservation
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
Punjab news
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
Jammu-kashmir
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
Gujarat election
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
Amarnath Yatra 2026
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
Jammu-kashmir
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
Maharashtra
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत