बिना सिलेंडर, बिना बिजली... फिर भी धकाधक बनेगा खाना! जानें क्या है यह 'एथेनॉल स्टोव' और इसकी खासियत

Ethanol Stove: मिडिल ईस्ट में एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे तनाव के कारण ने न सिर्फ ग्लोबल मार्केट हिल गया है, बल्कि कई देशों के लिए एनर्जी संकट खड़ा हो गया है. अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण भारत में एलपीजी संकट को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है. इसी संकट को देखते हुए लोग LPG सिलेंडर के विकल्प की तलाश कर रहे हैं. कोई बिजली से चलने वाला इंडेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है तो अब लोग एथेनॉल स्टोव की ओर भी रुख कर रहे हैं.

महंगे गैस सिलेंडर और सप्लाई की चिंता के बीच अब एथेनॉल स्टोव एक किफायती और पर्यावरण के लिए सुरक्षित विकल्प बनकर तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है. यह स्टोव बायोफ्यूल एथेनॉल पर काम करता है, जिसे गन्ने, मक्का जैसे खेतों में पाए जाने वाले स्रोतों से बनाया जाता है. खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरों में भी लोग इसे अपनाने लगे हैं.

अगर एथेनॉल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो एथेनॉल स्टोव का सिस्टम बहुत ही आसान लेकिन असरदार है. इसमें लिक्विड एथेनॉल को एक सुरक्षित टैंक में भरा जाता है, जो जलने से पहले भाप में बदल जाता है. यही भाप जलकर नीली और साफ लौ पैदा करता है, जिससे खाना पकाने के दौरान धुआं और प्रदूषण बहुत ही कम होता है, साथ ही खाना भी जल्दी पक जाता है.

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सेफ है एथेनॉले स्टोव?

एथेनॉल स्टोव को पुराने समय में इस्तेमाल किए जाने वाले केरोसिन ऑयल वाले स्टोव के मुकाबले ज्यादा सेफ माना जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस स्टोव में धुआं बहुत ही कम निकलता है, जिससे घर के अंदर पॉल्यूशन न के बराबर होता है. साथ ही, इसमें गैस सिलेंडर की तरह लीकेज या विस्फोट का खतरा भी नहीं होता है. लेकिन एथेनॉल भी आग पकड़ने वाला लिक्विड होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानी और सही तरीके से करना जरूरी होता है. सही तरह से इस्तेमाल के साथ यह स्टोव काफी सुरक्षित साबित होता है.

LPG से सस्ता या महंगा?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या एलेनॉल स्टोव से खाना बनाना किफायती होगा या खर्च बढ़ा देगा? तो इसका जवाब है कि एथेनॉल स्टोव पर खाना बनाना कई मामलों में एलपीजी सिलेंडर से सस्ता साबित हो सकता है. एथेनॉल की कीमत कई शहरों में एलपीजी की तुलना में कम होती है. इसकी खपत कंट्रोल में रहती है, जिससे ईंधन की भी बचत होती है. छोटे परिवारों के लिए यह ज्यादा सस्ता ऑप्शन बन सकता है. हालांकि एलेथनॉल स्टोव की कीमत आपके शहर में एथेनॉल की कीमत पर उपलब्ध है.

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पर्यावरण के लिए भी बेहतर

एथेनॉल एक बायोफ्यूल है इसलिए जब यह जलता है तो कार्बन का बहुत ही कम उत्सर्जन होता है. लकड़ी या कोयले से तुलना की जाए तो यह पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है. इसके साथ ही इससे जंगलों पर दबाव भी नहीं बढ़ता है, इसका कारण है कि इसमें लकड़ी की जरूरत नहीं होती है. अगर आप भी गैस सिलेंडर का सस्ता, साफ और सुरक्षित विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए ऐथेनॉल स्टोव बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

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