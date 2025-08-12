Trump के Tariff के बाद क्या रहेगी भारत में iPhone 17 की कीमत? जानिए क्या हैं उम्मीदें

iPhone 17 Price In India (Expected): Apple अपने नए iPhone 17 सीरीज को अगले महीने यानी सितंबर में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इस बार कंपनी चार मॉडल पेश कर सकती है – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और एक नया स्लिम वर्जन iPhone 17 Air. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार फोन की कीमतें पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती हैं, खासकर अमेरिका और भारत में.

क्यों बढ़ सकती है iPhone 17 की कीमत?

दरअसल, अमेरिका ने हाल ही में “reciprocal tariffs” लागू किए हैं, जिसमें भारत और चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट टैक्स लगाया जाएगा. चूंकि iPhones का बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों में बनता है, इसलिए कीमत बढ़ने की संभावना है.

Apple एनालिस्ट Jeff Pu का कहना है कि iPhone 17 सीरीज की कीमतें iPhone 16 सीरीज से ज्यादा होंगी. अमेरिका में चीन से आने वाले iPhones पर 20% टैक्स लग सकता है, जबकि भारत में बने iPhones पर यह टैक्स नहीं लगेगा.

भारत का बढ़ता रोल

पिछले कुछ सालों में iPhone मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है. अब अमेरिका में बिकने वाले लगभग 14% फ्लैगशिप iPhones भारत में बनते हैं. अप्रैल से जून के बीच अमेरिका में बेचे गए ज्यादातर iPhones भारत में मैन्युफैक्चर हुए थे. इससे यह साफ है कि भारत Apple के लिए एक बड़ा प्रोडक्शन हब बन चुका है.

अमेरिका में कीमत का अनुमान

मनी कंट्रोल ने लीक हुई रिपोर्ट्स को हवाला देते हुए बताया कि इस बार iPhone 17 की शुरुआती कीमत पिछले मॉडल से लगभग 50 डॉलर ज्यादा हो सकती है. यानी अमेरिका में iPhone 17 का बेस मॉडल करीब $849 (लगभग ₹89,900) से शुरू हो सकता है.

• iPhone 17 Air – करीब $949 (लगभग ₹99,900)

• iPhone 17 Pro – करीब $1,199 (लगभग ₹1,45,900)

• iPhone 17 Pro Max – करीब $1,249 (लगभग ₹1,64,900)

भारत में कीमत का अनुमान

अगर मौजूदा टैक्स और कस्टम ड्यूटी को ध्यान में रखें, तो भारत में iPhone 17 सीरीज की संभावित शुरुआती कीमतें इस प्रकार हो सकती हैं –

• iPhone 17 – ₹89,900

• iPhone 17 Air – ₹99,900

• iPhone 17 Pro – ₹1,45,900

• iPhone 17 Pro Max – ₹1,64,900

नए फीचर्स और उम्मीदें

iPhone 17 सीरीज में इस बार बेहतर डिस्प्ले, कैमरा अपग्रेड और बैटरी लाइफ में सुधार देखने को मिल सकता है. साथ ही, नए iPhone 17 Air मॉडल का डिजाइन और भी पतला और हल्का होगा, जो इसे प्रीमियम यूजर्स के लिए खास बना सकता है. Apple हर साल अपने लॉन्च इवेंट को सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आयोजित करता है. उम्मीद है कि इस बार भी कंपनी इसी टाइमलाइन को फॉलो करेगी और प्री-ऑर्डर लॉन्च के कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएंगे.