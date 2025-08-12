Trump के Tariff के बाद क्या रहेगी भारत में iPhone 17 की कीमत? जानिए क्या हैं उम्मीदें
Advertisement
trendingNow12877406
Hindi Newsटेक

Trump के Tariff के बाद क्या रहेगी भारत में iPhone 17 की कीमत? जानिए क्या हैं उम्मीदें

iPhone 17 सीरीज को अगले महीने लॉन्च किया जाएगा. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि Apple हर साल सितंबर में ही आईफोन की नई सीरीज पेश करता है. इस बार फोन की कीमतें पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती हैं, खासकर अमेरिका और भारत में.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trump के Tariff के बाद क्या रहेगी भारत में iPhone 17 की कीमत? जानिए क्या हैं उम्मीदें

iPhone 17 Price In India (Expected): Apple अपने नए iPhone 17 सीरीज को अगले महीने यानी सितंबर में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इस बार कंपनी चार मॉडल पेश कर सकती है – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और एक नया स्लिम वर्जन iPhone 17 Air. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार फोन की कीमतें पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती हैं, खासकर अमेरिका और भारत में.

क्यों बढ़ सकती है iPhone 17 की कीमत?
दरअसल, अमेरिका ने हाल ही में “reciprocal tariffs” लागू किए हैं, जिसमें भारत और चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट टैक्स लगाया जाएगा. चूंकि iPhones का बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों में बनता है, इसलिए कीमत बढ़ने की संभावना है.

Apple एनालिस्ट Jeff Pu का कहना है कि iPhone 17 सीरीज की कीमतें iPhone 16 सीरीज से ज्यादा होंगी. अमेरिका में चीन से आने वाले iPhones पर 20% टैक्स लग सकता है, जबकि भारत में बने iPhones पर यह टैक्स नहीं लगेगा.

भारत का बढ़ता रोल
पिछले कुछ सालों में iPhone मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है. अब अमेरिका में बिकने वाले लगभग 14% फ्लैगशिप iPhones भारत में बनते हैं. अप्रैल से जून के बीच अमेरिका में बेचे गए ज्यादातर iPhones भारत में मैन्युफैक्चर हुए थे. इससे यह साफ है कि भारत Apple के लिए एक बड़ा प्रोडक्शन हब बन चुका है.

अमेरिका में कीमत का अनुमान
मनी कंट्रोल ने लीक हुई रिपोर्ट्स को हवाला देते हुए बताया कि इस बार iPhone 17 की शुरुआती कीमत पिछले मॉडल से लगभग 50 डॉलर ज्यादा हो सकती है. यानी अमेरिका में iPhone 17 का बेस मॉडल करीब $849 (लगभग ₹89,900) से शुरू हो सकता है.
• iPhone 17 Air – करीब $949 (लगभग ₹99,900)
• iPhone 17 Pro – करीब $1,199 (लगभग ₹1,45,900)
• iPhone 17 Pro Max – करीब $1,249 (लगभग ₹1,64,900)

भारत में कीमत का अनुमान

अगर मौजूदा टैक्स और कस्टम ड्यूटी को ध्यान में रखें, तो भारत में iPhone 17 सीरीज की संभावित शुरुआती कीमतें इस प्रकार हो सकती हैं –

• iPhone 17 – ₹89,900

• iPhone 17 Air – ₹99,900

• iPhone 17 Pro – ₹1,45,900

• iPhone 17 Pro Max – ₹1,64,900

नए फीचर्स और उम्मीदें
iPhone 17 सीरीज में इस बार बेहतर डिस्प्ले, कैमरा अपग्रेड और बैटरी लाइफ में सुधार देखने को मिल सकता है. साथ ही, नए iPhone 17 Air मॉडल का डिजाइन और भी पतला और हल्का होगा, जो इसे प्रीमियम यूजर्स के लिए खास बना सकता है. Apple हर साल अपने लॉन्च इवेंट को सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आयोजित करता है. उम्मीद है कि इस बार भी कंपनी इसी टाइमलाइन को फॉलो करेगी और प्री-ऑर्डर लॉन्च के कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएंगे.

FAQs

Q1. iPhone 17 सीरीज कब लॉन्च होगी?
सितंबर 2025 के पहले या दूसरे हफ्ते में लॉन्च होने की उम्मीद है.

Q2. इस बार iPhone की कीमत क्यों बढ़ सकती है?
अमेरिका के नए इम्पोर्ट टैक्स (tariffs) और सप्लाई चेन बदलाव के कारण कीमत बढ़ सकती है.

Q4. iPhone 17 Air क्या है?
यह iPhone 17 सीरीज का नया, स्लिम और हल्का वेरिएंट होगा.

Q5. भारत में कीमत क्या होगी?
iPhone 17 की कीमत ₹89,900 से शुरू हो सकती है.

About the Author
author img
मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17 Price In India

Trending news

सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
Asaduddin Owaisi
सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
Justice Yashwant Varma
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
priyanka gandhi
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
priyanka gandhi
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
Sarla Bhat
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
Kalyan Banerjee
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
Supreme Court
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
Raghuji Bhosale
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
Mithun Chakraborty
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
Sarla Bhat
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
;