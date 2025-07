नया फीचर.. नई एनर्जी, अब WhatsApp पर चैटिंग की शुरुआत होगी ज्यादा Cool, Gen Z की आ गई मौज

WhatsApp पर आजकल हर किसी की उंगलियां डांस कर रही हैं. फिर चाहे बात हो देर रात चैटिंग की या फटाफट वायरल स्टेटस पोस्ट करने की. खासतौर पर युवा तो इसकी इमोजी लाइब्रेरी को अपनी एक्सप्रेशन मशीन बना चुके हैं. अब WhatsApp का लेटेस्ट अपडेट आपके चैटिंग गेम को और भी फायर बना देगा. एक नया Wave Emoji जल्द ही चैटिंग स्टाइल में एंट्री करने वाला है. ये सिर्फ इमोजी नहीं होगा, ये आपके 'हाय' बोलने का नया तरीका होग. दरअसल, कंपनी अब ऐप में इमोजी रोलआउट करने जा रही है. यह एक तरह का Wave Emoji होगा.

देखिए कैसा होगा WhatsApp का नया इमोजी

