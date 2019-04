WhatsApp चैट का स्क्रीनशॉट लेना होगा मुश्किल, कंपनी ला रही नया फीचर

नई दिल्ली : इंस्टेंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप (WhatsApp) ने पिछले दिनों यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई बदलाव किए हैं. हाल ही में व्हाट्सएप की तरफ से नए 'यूजर इंटरफेस' (UI) के साथ 'ऑडियो पिकर' पेश किया है. इससे यूजर को एक बार में 30 ऑडियो फाइल्स भेजने की सुविधा मिलती है. अब खबर है कि व्हाट्सएप में ऐसा फीचर आने वाला है जिससे आप चैट का स्क्रीन शॉट नहीं ले सकेंगे. मैसेजिंग एप की तरफ से इस फीचर का ट्रायल किया जा रहा है.

नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा व्हाट्सएप

व्हाट्सएप के बारे में जानकारी देने वाले WABetaInfo के अनुसार, मैसेजिंग एप की तरफ से इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है. नया फीचर यूजर्स को चैट का स्क्रीनशॉट लेने की अनुमति नहीं देने का ऑप्शन देगा. यह एंड्रायड यूजर्स के लिए एक और प्रमाणीकरण (ऑथेन्टिकेशन) सुविधा के साथ आने वाला है, जो उंगलियों के निशान का उपयोग करेगा. व्हाट्सएप की तरफ से इस फीचर की टेस्टिंग के बारे में बताया जा रहा है कि यूजर की संवेदनशील जानकारी को लीक होने से रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है.

गोपनीयता के मद्देनजर उठाया जा रहा कदम

कंपनी की तरफ से कहा गया कि यूजर कि यूजर की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए यह फीचर लाया जा रहा है. अभी व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट लेना और इसे दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करना काफी आसान है. इससे कई बार कुछ यूजर्स की गोपनीयता खतरे में पड़ने की खबर आई थी. व्हाट्सऐप के आने वाले इस नए फीचर से गैर सहमति वाले संदेश को फैलाने से पूरी तरह तो नहीं रोका जा सकेगा लेकिन यह फीचर ऑब्स्टेकल के रूप में जरूर काम करेगा.

When the Authentication feature will be available and you enable it, conversation screenshots are blocked (for you)

What do you think? I don't like the idea and I don't see the point.

If I authenticate my identity using my fingerprint, why conversation screenshots are blocked? https://t.co/wVFWyx2Ibb

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 15, 2019