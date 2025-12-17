WhatsApp के ये 5 सीक्रेट फीचर्स बदल देंगे आपका पूरा एक्सपीरियंस, लेकिन ज्यादातर लोग अनजान! आपने ट्राई किया क्या?

Advertisement
WhatsApp 2025 New Features: अगर आप भी  WhatsApp यूजर हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने इस साल यानी 2025 में कई नए और स्पेशल फीचर्स लाए हैं जो यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा खास बना देते हैं. लेकिन इन फीचर्स के बारे में बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जिनको जानकारी ही नहीं है. सिक्योरिटी से लेकर AI फीचर्स तक WhatsApp के ये नए टूल्स आपको सीधे प्रभावित कर सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:06 PM IST
WhatsApp 2025 New Features: Meta की मालिकाना हक वाली इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp साल 2025 में पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गई है.  WhatsApp लगातार अपने फीचर में बदलाव कर यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बना रहा है. इस साल यानी 2025 में भी इस ऐप में कई ऐसे एडवांस फीचर शामिल किए गए हैं जो यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ चैटिंग को भी मजेदार बनाते हैं. प्राइवेसी सिक्योरिटी से लेकर AI आधारित मैसेज समरी और एक फोन में दो अकाउंट तक WhatsApp के ये नए टूल्स आपके डेलीलाइफ के WhatsApp यूज को पूरी तरह से बदल सकते हैं. अगर आपने अभी तक इन 5 नए फीचर्स का इस्तेमाल नहीं किया है तो यकीनन आप WhatsApp का पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं.

आइए जानते हैं WhatsApp के 5 बेहतरीन फीचर्स जो आपको आज ही इस्तेमाल करने चाहिए-

पासकी फीचर
मैसेजिंग एप WhatsApp ने यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत बनाने के लिए इसी साल नया फीचर लाया है. जिसके बाद अब WhatsApp  लॉगिन के लिए बार-बार ओटीपी का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. पासकी फीचर की सहायता से आप अपने फोन के फिंगरप्रिंट या फेस लॉक से ही अकाउंट सिक्योर कर सकते हैं. इससे आपका अकाउंट पहले से कहीं ज्यादा सेफ हो जाता है क्योंकि आपके बायोमेट्रिक्स के बिना कोई दूसरा व्यक्ति इसे एक्सेस नहीं कर सकेगा.

एक ही ऐप में चलाएं दो अकाउंट
WhatsApp साल 2025 में नया अपडेट लेकर आया, जिसके तहत अब एक ही ऐप में दो WhatsApp चला सकते हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए अलग-अलग अकाउंट रखते हैं. ऐसे लोगों को अब दो मोबाइल फोन रखने की जरूरत नहीं होगी. वह एक ही फोन के अंदर एक ही ऐप में दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से अकाउंट चला सकते हैं. 

चैट के अंदर ही करें ट्रांसलेशन
WhatsApp दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में बहुत से लोगों को भाषा से जुड़ी समस्या का कभी न कभी तो सामना करना ही पड़ता है. ऐसे लोगों के लिए इस साल कमाल का अपडेट मिला है. जिसके तहत WhatsApp में ही ट्रांसलेशन की सुविधा मिलने लगी. इससे मैसेज को कॉपी करने गूगल ट्रांसलेट पर जाने की जरूरत खत्म हो गई है. मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करके आप उसे अपनी पसंदीदा भाषा में तुरंत ट्रांसलेट कर सकते हैं.  

AI समरी घंटों की चैट का सार मिनटों में
कई बार WhatsApp ग्रुप चैट्स में सैकड़ों मैसेज पढ़ना काफी थकाऊ काम हो जाता है. लेकिन WhatsApp का नया AI फीचर आपके लिए बिना पढ़े गए मैसेज की एक छोटी समरी बना देता है. जिससे आप बिना पूरी चैट पढ़े मुख्य बातों को समझ सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं. बता दें कि यह सेटिंग पहले से ऑफ रहती है और सेटिंग में जाकर इसे ऑन कर सकते हैं.

HD क्वालिटी में भेजें फोटो और वीडियो
WhatsApp पर जब भी हम फोटो और वीडियो भेजते हैं तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती थी. लेकिन इस साल WhatsApp में आए अपडेट के बाद HD अपलोड का ऑप्शन मिलने लगा है. इसे सेलेक्ट करने के बाद आपकी फोटो और वीडियो अपनी असली क्वालिटी और डिटेल्स के साथ शेयर होते हैं.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी

