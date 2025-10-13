Advertisement
WhatsApp अकाउंट हुआ ब्लॉक तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं डॉक्टर, जजेस ने दिया ऐसा देसी इलाज

हाल ही में WhatsApp से जुड़ा एक दिलचस्प केस सामने आया है, जो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा. इस दौरान स्वदेशी कंपनी Zoho की बनाई ऐप Arattai को लेकर भी चर्चा सुनने को मिली. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:45 PM IST
स्वदेशी मैसेजिंग ऐप Arattai की पॉपुलैरिटी अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है. लंबे वक्त से इसकी तुलना WhatsApp से की जा रही है. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी Arattai को बढ़ावा दिया है. दरअसल, हाल ही में एक महिला ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि उनका WhatsApp अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है और वह इसे अनब्लॉक करने की अपील कर रही हैं. महिला ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनका व्हाट्सऐप अकाउंट ब्लॉक होना उनके अधिकारों का हनन है. लेकिन सुनवाई के दौरान जजों ने उसकी मांग को खारिज कर दिया, इतना ही नहीं, जजों ने उन्हें Arattai पर शिफ्ट होने का सुझाव भी दिया.

जजों ने दिया Arattai ऐप का सुझाव
जजों का कहना है कि अगर WhatsApp काम नहीं कर रहा तो वह Arattai ऐप का इस्तेमाल कर सकती है, जो एक स्वदेशी ऑप्शन है. यह मामला वरिष्ठ अधिवक्त महालक्ष्मी पावनी ने डॉ. रमन कुंद्रा की तरफ से पेश किया है. अधिवक्त ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को बताया कि डॉ. कुंद्रा पिछले 10-12 सालों से WhatsApp का इस्तेमाल कर रही हैं और यह उनके लिए मरीजों से संपर्क बनाए रखने का एक जरूरी जरिया है. उनका कहना था कि WhatsApp उनके पेशेवर काम के लिए बेहद अहम है, इसलिए उसका एक्सेस मिलना उनके लिए जरूरी है.

डॉ. ने दायर की थी याचिका
डॉ. रमन कुंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि WhatsApp ने उनका अकाउंट 13 सितंबर को ब्लॉक कर दिया, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने कंपनी से अकाउंट अनब्लॉक करने की अपील भी की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया. 

प्लेटफॉर्म की शर्तों का करना होगा पालन
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस पर याचिकाकर्ता से साफ कहा कि WhatsApp जैसे प्राइवेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना संविधान के तहत कोई गारंटीड अधिकार नहीं है. अगर कोई यूजर इन सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे उस प्लेटफॉर्म की शर्तों और नीतियों का पालन करना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि WhatsApp द्वारा अकाउंट ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता. उन्होंने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि अगर उन्हें इस फैसले से दिक्कत है तो वे इसके लिए उचित रेगुलेटरी या सिविल चैनल्स के जरिए समाधान तलाश सकती हैं, इसे मौलिक अधिकार का मुद्दा न बनाएं.

फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं WhatsApp का इस्तेमाल
कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा, 'WhatsApp इस्तेमाल करना फंडामेंटल राइट कैसे हो सकता है?' जस्टिस मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि बात करने के लिए कई और ऐप्स भी मौजूद हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है. उन्होंने खासतौर पर बताया कि हाल ही में एक स्वदेशी ऐप Arattai लॉन्च हुआ है, जिसे लोग WhatsApp के ऑप्शन के तौर पर अपना सकते हैं. उन्होंने कहा, 'Arattai इस्तेमाल करो... Make In India!'

अब क्यों मिल रही Arattai को पॉपुलैरिटी
Arattai ऐप पिछले लगभग 4 सालों से मार्केट में मौजूद है, लेकिन इसकी असली पॉपुलैरिटी हाल ही में बढ़ी है. इसकी वजह है सरकार की तरफ से भारत में बनी ऐप्स को अपनाने का जोर देना. यह ऐप Zoho कंपनी ने बनाया है और अब तक इसे 75 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. यह ऐप तेजी से पॉपुलर हो रही है और App Store और Google Play Store पर टॉप फ्री ऐप्स की लिस्ट में शामिल हो चुकी है.

