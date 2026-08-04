WhatsApp पर 'Account under review' का मैसेज देखकर उड़ गए होश? घबराएं नहीं, ऐसे करें अपील

अगर आप रोजाना की तरह वॉट्सऐप खोलने जा रहे हैं और स्क्रीन पर 'Account in review' का मैसेज आ रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं. मेटा के स्वामित्व वाले वॉट्सऐप ने भारत सहित कई देशों में बड़ी संख्या में अकाउंट्स को 24 घंटे के रिव्यू पर डाल दिया है. इससे यूजर्स न तो किसी को मैसेज भेज पा रहे हैं और न ही अपनी पुरानी चैट्स देख पा रहे हैं. अचानक हुए इस एक्शन से सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है और लोग अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो चिंता करने की बात नहीं है. आइए समझते हैं कि वॉट्सऐप ने ऐसा कदम क्यों उठाया है और आप अपने अकाउंट को वापस चालू करने के लिए कैसे अपील कर सकते हैं.
वॉट्सऐप की आधिकारिक सहायता गाइड के अनुसार, जब कोई अकाउंट कंपनी की सेवा शर्तों (Terms of Service) का उल्लंघन करता है, तो उसे रिव्यू में डाल दिया जाता है. अगर आप थर्ड-पार्टी ऐप्स जैसे GB WhatsApp या WhatsApp Plus का उपयोग करते हैं, तो आपका अकाउंट अस्थायी रूप से बैन हो सकता है. इसके अलावा बहुत ज्यादा स्पैम मैसेज भेजना, अनधिकृत डेटा स्क्रैपिंग करना या संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होना भी इसका मुख्य कारण हो सकता है.
जब आपका अकाउंट रिव्यू में होता है, तो वॉट्सऐप की सुरक्षा टीम आपकी अकाउंट गतिविधियों और डिवाइस की जानकारी की जांच करती है. इस दौरान आप ऐप के किसी भी फीचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. आमतौर पर जांच की प्रक्रिया 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाती है और फैसला आने के बाद आपको ऐप पर नोटिफिकेशन के जरिए सूचित कर दिया जाता है.
अपने अकाउंट को दोबारा चालू कराने के लिए आपको ऐप के अंदर ही विकल्प मिलता है. सबसे पहले वॉट्सऐप ऐप खोलें और स्क्रीन पर दिख रहे 'Send review request' बटन पर टैप करें. इसके बाद अपनी बात लिखें और सबमिट कर दें. ध्यान रखें कि एक बार में केवल एक ही फोन नंबर की समीक्षा की जा सकती है. अगर आपको रिव्यू का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि बैन स्थायी है.
रिव्यू रिक्वेस्ट भेजने के बाद बार-बार वॉट्सऐप से संपर्क करने या किसी दूसरे अकाउंट से सपोर्ट टीम को मैसेज करने से प्रक्रिया तेज नहीं होती है. आपको निर्णय आने तक इंतजार ही करना होगा. इसके अलावा कोई भी थर्ड-पार्टी सेवा या व्यक्ति आपके वॉट्सऐप को अनबैन नहीं करा सकता है. यह अधिकार केवल वॉट्सऐप के पास ही है.
अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आधिकारिक वॉट्सऐप ही डाउनलोड करें. कभी भी अनजान लोगों को बल्क में मैसेज या स्पैम न भेजें. अगर आपका अकाउंट रिव्यू के बाद वापस चालू हो जाता है, तो तुरंत थर्ड-पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल बंद कर दें वरना आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो सकता है.