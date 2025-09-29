WhatsApp के बाद अब Google और Microsoft की बारी! कौन है यह स्वदेशी कंपनी जिसने टेक वर्ल्ड में ला दिया भूचाल?

Zoho vs Google & Microsoft: भारत में अब WhatsApp का मुकाबला करने वाला तगड़ा ऐप Arattai छा गया है. Zoho द्वारा तैयार किया गया यह ऐप इतनी तेजी से पॉपुलर हुआ कि रातो-रात ऐप स्टोर पर नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग ऐप बन गया. 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने की मांग और सरकार के मंत्रियों द्वारा प्रमोशन करने के बाद इस ऐप की लोकप्रियता और भी बढ़ गई. खास बात यह है कि जोहो केवल WhatsApp ही नहीं, बल्कि Google और Microsoft जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए भी बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है.

Zoho के ऐप्स जो Google और Microsoft को

Zoho Corporation ने कई ऐसे देसी ऐप्स पेश कर रखें है, जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के ऐप्स को जबरदस्त टक्कर देते हैं. आइए जानते हैं जोहो के कौन-कौन से ऐप इनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं.

Zoho Mail

माइक्रोसॉफ्ट का Outlook और गूगल का Gmail ऐप उपलब्ध है. ऐसे ही Zoho ने भी अपने ऐप्स Zoho Mail लॉन्च कर रखे है. यह ऐप भी आउटलुक औऱ जीमेल की तरह ही काम करता है.

Zoho Writer

एक समय था जब डॉक्यूमेंट लिखने के लिए केवल Microsoft Word का इस्तेमाल किया जाता था. उसके बाद आया Google Docs, जो वर्ड के मुकाबले ज्यादा आसान था. अब Zoho के पास भी अपना एक ऐप है Zoho Writer, जो इन दोनों ऐप्स को करारी टक्कर दे सकता है.

Zoho Sheet

डेटा एनालिसिस, स्प्रेडशीट और चार्ट्स जैसे काम Zoho Sheet से आसानी से किए जा सकते हैं. इस ऐप को Google Sheets और Microsoft Excel के बराबर का ऐप समझा सकता है.

Zoho WorkDrive

फाइल शेयरिंग, क्लाउड स्टोरेज और टीम फोल्डर्स के लिए जोहो कंपनी के पास WorkDrive ऐप मौजूद है. ये ऐप Google Drive और OneDrive की जगह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

Zoho के ये ऐप्स कहां मौजूद है?

ये सभी ऐप्स Zoho Workplace या Zoho One Suite का पार्ट है, जो Google Workspace और Microsoft 365 का अल्टरनेटिव है. Zoho One में 55 से भी अधिक ऐप्स शामिल हैं. अगर भारत में स्वदेशी टेक्नोलॉजी और ऐप्स को बढ़ावा मिलता है, तो आगे चलकर आपको भी इन ऐप्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है.