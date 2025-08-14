Russia में अब नहीं कर पाएंगे WhatsApp और Telegram पर कॉल! पुतिन ने लिया ऐसा एक्शन

रूस ने बुधवार को लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स WhatsApp और Telegram पर कॉल्स को लेकर नया प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. रूस के सरकारी मीडिया के अनुसार, यह कदम अपराध और धोखाधड़ी से निपटने के लिए उठाया गया है. रूस की कम्युनिकेशन वॉचडॉग एजेंसी Roskomnadzor ने कहा कि विदेशी मैसेजिंग ऐप्स पर आंशिक रूप से कॉलिंग को प्रतिबंधित किया जा रहा है. उनका दावा है कि ये ऐप्स अब “मुख्य वॉइस सर्विस” बन गए हैं, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी, वसूली, और रूस के नागरिकों को विध्वंसक एवं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए किया जा रहा है.

सुरक्षा एजेंसियों का दावा

रूसी सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यूक्रेन Telegram के जरिए लोगों की भर्ती कर रहा है या फिर रूस में तोड़फोड़ और हमलों जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है. इसी कारण रूस चाहता है कि ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मांग पर डेटा तक पहुंच दें.

सिर्फ फ्रॉड ही नहीं, आतंकवाद की जांच में भी डेटा चाहिए

रूस का कहना है कि ये ऐप्स न सिर्फ धोखाधड़ी के मामलों में, बल्कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में भी जांच के लिए जरूरी डेटा उपलब्ध कराएं. जब तक यह शर्त पूरी नहीं होती, तब तक कॉलिंग फीचर पर पाबंदी बनी रहेगी. रूस के डिजिटल मंत्रालय ने कहा कि “विदेशी मैसेंजर ऐप्स में कॉलिंग एक्सेस तब बहाल होगी, जब वे रूसी कानून का पालन करना शुरू करेंगे.”

Telegram का जवाब

Telegram ने AFP को भेजे बयान में कहा कि वह अपने प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से सक्रिय रूप से निपटता है. इसमें तोड़फोड़, हिंसा के लिए उकसाने और धोखाधड़ी जैसे कंटेंट को हटाना शामिल है. Telegram का दावा है कि वह रोजाना “लाखों हानिकारक कंटेंट” प्लेटफॉर्म से हटाता है.

रूस में ऑनलाइन स्वतंत्रता पर सख्ती

यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से रूस ने प्रेस की आजादी और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कड़ा नियंत्रण लगाया है. सोशल मीडिया और मैसेंजर ऐप्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि सरकार के मुताबिक “गैरकानूनी” या “खतरनाक” कंटेंट को रोका जा सके.

WhatsApp का रुख

WhatsApp की ओर से फिलहाल इस पाबंदी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन Meta (WhatsApp की पैरेंट कंपनी) पहले भी कई बार सरकारों से यूजर डेटा शेयर करने को लेकर सख्त रुख अपना चुकी है.

रूस की पाबंदी से क्या बदल जाएगा?

1. रूस में WhatsApp और Telegram यूजर्स कॉलिंग फीचर का सीमित इस्तेमाल कर पाएंगे.

2. मैसेजिंग सर्विस और टेक्स्ट फीचर फिलहाल चालू रहेंगे.

3. ऐप्स को कॉलिंग बहाल करने के लिए रूसी कानून के मुताबिक डेटा एक्सेस देना होगा.

FAQs

Q1. क्या रूस में WhatsApp और Telegram पूरी तरह बैन हो गए हैं?

नहीं, केवल कॉलिंग फीचर पर आंशिक पाबंदी लगी है, मैसेजिंग फीचर चालू है.

Q2. पाबंदी का कारण क्या है?

रूस का दावा है कि इन ऐप्स का इस्तेमाल धोखाधड़ी, वसूली, और आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है.

Q3. क्या यह पाबंदी अस्थायी है?

हां, पाबंदी तब हटेगी जब ये ऐप्स रूसी कानून के अनुसार डेटा एक्सेस देंगे.

Q4. Telegram का इस पर क्या कहना है?

Telegram का कहना है कि वह प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की गैरकानूनी और हिंसात्मक गतिविधि के खिलाफ सख्त कदम उठाता है और रोजाना लाखों हानिकारक कंटेंट हटाता है.