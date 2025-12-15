Advertisement
WhatsApp से भर जाती है फोन की गैलरी? बस ये सेटिंग बदलते ही हो जाएगा फोटो ऑटो-सेव हमेशा के लिए बंद

डिफॉल्ट सेटिंग्स की वजह से WhatsApp इन तस्वीरों को अपने आप फोन में डाउनलोड कर लेता है और वे सीधे गैलरी में दिखाई देने लगती हैं. नतीजा यह होता है कि फोन की स्टोरेज जल्दी भर जाती है और गैलरी में जरूरी फोटो ढूंढना मुश्किल हो जाता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:30 AM IST
WhatsApp आज हर स्मार्टफोन यूजर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. फैमिली ग्रुप, ऑफिस चैट और दोस्तों की बातचीत में रोज सैकड़ों फोटो और वीडियो आते हैं. डिफॉल्ट सेटिंग्स की वजह से WhatsApp इन तस्वीरों को अपने आप फोन में डाउनलोड कर लेता है और वे सीधे गैलरी में दिखाई देने लगती हैं. नतीजा यह होता है कि फोन की स्टोरेज जल्दी भर जाती है और गैलरी में जरूरी फोटो ढूंढना मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर इससे छुटकारा पाया जा सकता है.

WhatsApp Settings कैसे खोलें
सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp ऐप खोलें. अगर आप Android यूजर हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दाईं तरफ दिख रहे तीन डॉट्स पर टैप करें और Settings में जाएं. वहीं iPhone यूजर्स को नीचे दाईं तरफ Settings का ऑप्शन मिलेगा. यही वह जगह है जहां WhatsApp से जुड़ी मीडिया, स्टोरेज और प्राइवेसी की सभी अहम सेटिंग्स मौजूद होती हैं.

Storage and Data सेक्शन का रोल
Settings में जाने के बाद आपको “Storage and Data” नाम का ऑप्शन दिखाई देगा. WhatsApp में फोटो, वीडियो और ऑडियो फाइल्स कैसे डाउनलोड होंगी, यह सब इसी सेक्शन से कंट्रोल होता है. यहां से आप यह तय कर सकते हैं कि मोबाइल डेटा, Wi-Fi या रोमिंग के दौरान कौन-सा मीडिया अपने आप डाउनलोड हो.

ऑटोमैटिक मीडिया डाउनलोड कैसे बंद करें
Storage and Data में आपको “Media auto-download” का विकल्प मिलेगा. इसके अंदर मोबाइल डेटा, Wi-Fi और रोमिंग के लिए अलग-अलग सेटिंग्स दी होती हैं. आपको हर एक ऑप्शन पर टैप करके फोटो, वीडियो और ऑडियो को अनचेक करना होगा. ऐसा करने के बाद WhatsApp अब बिना आपकी अनुमति के कोई भी मीडिया अपने आप डाउनलोड नहीं करेगा. इससे न सिर्फ गैलरी साफ रहेगी, बल्कि मोबाइल डेटा और स्टोरेज दोनों की बचत भी होगी.

गैलरी में WhatsApp फोटो दिखना कैसे रोकें
Android यूजर्स के लिए एक और जरूरी स्टेप है. Settings में वापस जाकर “Chats” सेक्शन में जाएं और वहां “Media visibility” को बंद कर दें. इस सेटिंग के ऑफ होते ही WhatsApp से आने वाली तस्वीरें फोन की गैलरी में दिखाई नहीं देंगी, चाहे आप उन्हें मैन्युअली डाउनलोड ही क्यों न करें. iPhone में यह प्रक्रिया थोड़ी अलग है. जैसे ही आप ऑटो-डाउनलोड बंद करते हैं, वैसे ही WhatsApp फोटो अपने आप गैलरी में सेव होना बंद हो जाती हैं.

सिर्फ जरूरी फोटो ही डाउनलोड करें
इन सभी सेटिंग्स को बदलने के बाद WhatsApp हर फोटो या वीडियो को अपने आप सेव नहीं करेगा. अब जब भी कोई मीडिया फाइल आएगी, आप उस पर टैप करके खुद तय कर सकते हैं कि उसे डाउनलोड करना है या नहीं. इससे आपका फोन फालतू फाइल्स से बचा रहेगा और सिर्फ वही कंटेंट सेव होगा, जो आपके लिए वाकई जरूरी है.

क्यों जरूरी है यह बदलाव
आज के समय में WhatsApp पर मीम्स, फॉरवर्ड मैसेज और अनावश्यक तस्वीरें बहुत तेजी से शेयर होती हैं. अगर ऑटो-सेव चालू रहे, तो कुछ ही दिनों में फोन की मेमोरी भर सकती है. यही वजह है कि यह सेटिंग बदलना उन सभी यूजर्स के लिए जरूरी है, जो अपने फोन को तेज, साफ और व्यवस्थित रखना चाहते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Whatsappauto save photosWhatsApp gallery clean trick

