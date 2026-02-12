Advertisement
WhatsApp आउट MAX इन: क्या है पुतिन का नया 'सुपर ऐप', जिसमें चैटिंग से लेकर होगा पेमेंट, लेकिन टेंशन की भी है एक बात!

What is MAX App Russia: दुनियाभर में अपने फीचर्स के लिए फेमस WhatsApp पर रूस ने लिए ताला लटका दिया है. पुतिन सरकार के एक फैसले ने न केवल रूस, बल्कि टेक जगत में हलचल मचा दी है. WhatsApp के विकल्प के तौर पर रूस ने अपना स्वदेशी MAX ऐप लाया है. इसे एक सुपर ऐप के रूप में रूस पेश कर रहा है, जहां यूजर्स को चैटिंग के साथ ही पेमेंट और सरकारी कामकाज भी कर सकते हैं. रूस के इस ऐप को लेकर टेक जगत के लोगों के लिए एक टेंशन की बात बताई है, आइए जानते हैं क्या है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:53 AM IST
What is MAX App Russia: रूस में सोशल मीडिया की दुनिया पूरी तरह से बदलने जा रह है. पुतिन सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp को पूरी तरह से रूस में प्रतिबंधित कर दिया है. लेकिन इस पाबंदी के साथ ही रूस ने अपने नए प्लेटफॉर्म MAX ऐप को मैदान में उतार दिया है. इसे रूस का स्वदेशी विकल्प बताया जा रहा है जो न केवल चैटिंग, बल्कि सरकारी सर्विस और डिजिटल पेमेंट्स का भी वन-स्टॉप डेस्टिनेशन होगा. हालांकि रूस में इस बदलाव ने प्राइवेसी के मोर्चे पर एक नई बहस छेड़ दी है. कुछ टेक एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रूस के MAX ऐप में सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन गायब है जो WhatsApp को सेफ बनाती है. आइए जानते हैं क्या है  MAX ऐप और क्या है इसमें फीचर्स.

पहले जानिए क्यों लगा बैन?
रूस के रेगुलेटर Roskomnadzor के मुताबिक रूस में WhatsApp के बैन के पीछे का कारण देश में इंटरनेट सुरक्षा और डेटा की सुरक्षा को बनाए रखना है. इससे पहले साल 2025 में WhatsApp और Telegram पर कॉलिंग बैन की गई थी. अब Telegram पर भी नए प्रतिबंध रूस ने लगा दिए हैं. यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पहले ही Facebook, Instagram जैसे ऐप्स पर एक्शन ले रहा है. WhatsApp के अलावा रूस ने अन्य विदेशी मैसेजिंग एप्स पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. Telegram की सेवाओं को भी सीमित कर दिया गया है.

क्या है रूस का MAX ऐप?
MAX एक रूस का सरकारी सहयोग से बना मैसेजिंग ऐप है जिसे रूस की दिग्गज कंपनी VK,VKontakte की पैरेंट कंपनी ने तैयार किया है. यह ऐप अब रूस में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी में पहले से इंस्टॉल मिलेगा.

MAX ऐप की खास बातें

WhatsApp की जगह रूस में लेने वाले MAX ऐप के डिजाइन डायरेक्टर का कहना है कि इसमें यूजर की पहचान छिपी नहीं रहेगी जिससे बॉट्स और स्पैम को रोका जा सके.

रूस का MAX ऐप सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं है बल्कि इसमें सरकारी सर्विसे, पेमेंट और दूसरे डिजिटल फीचर्स शामिल हैं.

टेक जगत के जानकारों का मानना है कि इसमें End-to-End Encryption नहीं है. ऐप की पॉलिसी में साफ लिखा है कि मांगने पर यूजर का डेटा रूसी सुरक्षा एजेंसी को सौंपा जाएगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  रूस के अलावा चीन और नॉर्थ कोरिया में भी लोग बाहरी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यहां सोशल मीडिया और इंटरनेट का पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है. 

