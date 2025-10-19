Advertisement
Hindi Newsटेक

WhatsApp ने दिखाया AI चैटबॉट्स को बाहर का रास्ता, लिया बड़ा फैसला, Meta ने कस ली कमान

AI आज हर तरफ पैर पसार रहा है. इस नई टेक्नोलॉजी ने देखते ही देखते बहुत जल्दी हमारी जिंदगी पर कब्जा जमा लिया है. हालांकि, अब इसे लेकर WhatsApp ने एक बड़ा फैसला लिया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 19, 2025, 04:24 PM IST
आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस यानी AI की दुनिया लगातार बढ़ी होती जा रही है. अब इस नई टेक्नोलॉजी ने हर ऐप और प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है. हालांकि, अब AI को लेकर WhatsApp ने एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, हाल ही में खबर आई है कि WhatsApp बहुत जल्द अपने प्लेटफॉर्म पर थर्ड-पार्टी AI चैटबॉट्स को चलने से रोकने वाला है. इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ Meta का खुद का AI असिस्टेंट ही WhatsApp पर काम करेगा.

Meta ने बदली पॉलिसी
Meta ने अपनी WhatsApp Business API की पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसके तहत अब ऐसे AI चैटबॉट्स पर रोक लगाई गई है जो कई कामों के लिए बनाए गए हैं. इसका मतलब ये है कि अब WhatsApp पर जनरल-पर्पज AI असिस्टेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. यह बदलाव 15 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा. इसके बाद OpenAI, Perplexity, Luzia और Poke जैसी कंपनियों के AI चैटबॉट्स WhatsApp पर काम नहीं कर पाएंगे. Meta के इस फैसले को देखकर ऐसा लग रहा है कि कंपनी ऐप पर AI के इस्तेमाल को लेकर अब ज्यादा सख्त हो रही है.

API की शर्तों में नया सेक्शन
कंपनी ने अपनी API की शर्तों में एक नया सेक्शन जोड़ा है, जो खासतौर पर 'AI प्रोवाइडर्स' के बारे में है. Meta ने AI प्रोवाइडर्स की परिभाषा बहुत व्यापक रखी है, जैसे इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल और ऐसे AI असिस्टेंट्स शामिल हैं जो कई कामों के लिए बनाए गए हैं. नई शर्तों में साफ कहा गया है कि अगर कोई चैटबॉट ही मेन सर्विस है जो यूजर्स को दी जा रही है, तो वह WhatsApp Business Solution का इस्तेमाल नहीं कर सकता. Meta का कहना है कि यह फैसला WhatsApp के उस मकसद के साथ बिल्कुल मेल खाता है, जो कि बिजनेस और कस्टमर्स के बीच बातचीत का एक जरिया बनाना था.

इन कंपनियों पर नहीं होगा नई पॉलिसी का असर
Meta ने यह साफ किया है कि उसकी नई पॉलिसी उन कंपनियों पर लागू नहीं होगी जो AI का इस्तेमाल सीमित तरीके से कर रही हैं, जैसे ट्रैवल कंपनियां या ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड्स जो अपने ग्राहकों को ऑटोमैटिक कस्टमर सर्विस बॉट्स के जरिए मदद देते हैं. यह बैन खासतौर पर उन AI स्टार्टअप्स पर है जो WhatsApp पर अपने चैटबेस्ड असिस्टेंट्स को सीधे आम लोगों तक पहुंचा रहे थे. Meta का कहना है कि इस ट्रेंड की वजह से उसके सिस्टम और टेक्निकल सपोर्ट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था.

इन कामों को प्राथमिकता देना चाहती है कंपनी
Meta के एक प्रवक्ता ने टेकक्रंच संग बातचीत में बताया कि WhatsApp Business API का मकसद है बिजनेस को अपने ग्राहकों के लिए जरूरी जानकारी भेजने में मदद करना. उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी चाहती है कि इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही कामों को प्राथमिकता दी जाए, न कि उन चैटबॉट्स को जो हर तरह के सवालों के जवाब देने के लिए बनाए गए हैं.

WhatsApp पर होगा सिर्फ Meta का राज
इस फैसले से अब WhatsApp पर Meta के अलावा किसी और कंपनी का AI असिस्टेंट काम नहीं कर पाएगा. Meta ने अपने खुद के Meta AI चैटबॉट को WhatsApp, Messenger और Instagram पर फैला दिया है. जब नई पॉलिसी लागू हो जाएगी, तो यूजर्स सिर्फ Meta के असिस्टेंट का ही इस्तेमाल कर पाएंगे. बाकी सभी AI चैटबॉट्स को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

WhatsappMeta

