पुतिन का 'डिजिटल परमाणु बम'! Apple के बाद अब WhatsApp पर मंडराया खतरा, अमेरिका को लगी मिर्ची

Russia WhatsApp Ban: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रूस में सख्ती का दौर शुरू होता दिख रहा है. इसी क्रम में अब ब्लादिर पुतिन सरकार ने अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिससे टेक जगत में खलबली मच गई है Apple और Telegram के बाद अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर रूस सख्त रुख अपना लिया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:42 AM IST
Russia WhatsApp Ban: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उनकी प्राइवेसी पॉलसी को लेकर अक्सर ही सवाल उठते रहते हैं. कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी सवालों के घेरे में आ चुकी है. इन्हीं खतरों को देखते हुए रूस ने सोशल मीडिया की दुनिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. एक तरफ रूस की पुतिन सरकार ने Telegram पर सख्ती करते हुए उसे धोखाधड़ी और आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा बताते हुए देश से Telegram पर रोक लगाना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब WhatsApp पर भी ब्लॉक की तैयारी हो रही है. पुतिन सरकार का यह फैसला अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है. रूस में अगर यह फैसला लागू हो जाता है तो रूस के करोड़ों यूजर्स के साथ ही WhatsApp को भी बड़ा झटका लग सकता है. पुतिन सरकार का यह अमेरिकी ऐप्स पर निर्भरता खत्म करने की दिशा में यह अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जाएगा. 

रूस और Meta के बीच चल रही तनातनी अब एक नए स्तर पर पहुंच गई है. प्राइवेसी का हवाला देते हुए रूस ने अपने देश में WhatsApp को पूरी तरह से ब्लॉक करने की तैयारी शुरू कर दी है. WhatsApp के स्पोकपर्सन ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि रूसी अधिकारियों का मकसद स्थानीय यूजर्स को सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट करना है.

क्या है पूरा विवाद?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस विदेशी टेक कंपनियों पर सख्त रुख अपना रहा है. इसी क्रम में अब रूसी प्रशासन MAX नाम के एक सरकारी ऐप को प्रमोच कर रहा है. इसको लेकर WhatsApp का दावा है कि रूस जानबूझकर उसे ब्लॉक कर रहा है जिससे लोग इस सरकारी ऐप का इस्तेमाल करें. कंपनी ने इसे एक निगरानी ऐप बताया है, हालांकि रूसी मीडिया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

कानून मानो या देश से बाहर जाओ
पुतिन सरकार ने टेक कंपनियों को सीधी चेतावनी दी है. इसी क्रम में पुतिन सरकार ने मेटा को भी दो टूक में अल्टीमेटम दिया है. रूस सरकार के स्पोकपर्सन दिमित्री पेसकोव के बयान ने यह साफ कर दिया है कि रूस अब किसी भी विदेशी कंपनी को अपनी शर्तों पर काम करने की इजाजत नहीं देगा. पेसकोव ने यह भी साफ किया है कि रूस व्हाट्सएप या मेटा के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रख रहा बल्कि वह चाहता है कि कंपनी रूसी संप्रभुता और वहां के स्थानीय कानूनों का सम्मान करे. पेसकोव ने कहा कि अगर मेटा रूसी कानूनों का पालन करने और बातचीत करने को तैयार है तो समझौते की गुंजाइश है. लेकिन अगर कंपनी का रुख अड़ियल रहा, तो वापसी का कोई चांस नहीं है.

अमेरिका की बढ़ेगी टेंशन

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस के संचार विभाग ने WhatsApp को अपनी आधिकारिक डायरेक्टरी से भी हटा दिया है. रूस में WhatsApp के करीब 10 करोड़ यूजर्स हैं. इससे पहले रूस ने अमेरिका की कंपनी एप्पल के FaceTime और अमेरिका का ही ऐप Snapchat को ब्लॉक कर चुका है. रूस का आरोप है कि ये विदेशी कंपनियां जांच एजेंसियों के साथ डेटा शेयर नहीं करती हैं. रूस सरकार एक के बाद एक अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए रूस का दरवाजा बंद कर रही है, इससे न सिर्फ इन कंपनियों को नुकसान होगा बल्कि पुतिन सरकार का यह कदम अमेरिका के लिए भी टेंशन बढ़ाने वाला होगा.

Telegram पर क्यों एक्शन
रूस सरकार ने टेलीग्राम पर भी रोक लगाना शुरू कर दिया है. रूस सरकार के इस फैसले के पीछे की वजह यह है कि लोग ज्यादा सरकारी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने लगें. इस वजह से रूस की नियामक संस्था रोसकोमनाडजोर ने सुरक्षा का हवाला देते हुए टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यह फैसला इस वजह से लिया है क्योंकि ऐप ने उस कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाने से मना कर दिया था, जिसे सरकार सरकार आपराधिक और आतंकवादी किस्म का मानती है. इसके बाद से लोगों ने ऐप के स्लो चलने या पूरी तरह से बंद हो जाने की बात कही है.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

