सावधान! कहीं हैकर्स के पास तो नहीं पहुंच गया आपका नंबर? WhatsApp की इस कमी ने उड़ाई 3.5 अरब यूजर्स की नींद

WhatsApp Security Flaw: मैसेजिंग ऐप WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है. WhatsApp एक ऐसी सेफ्टी कमी की वजह से सवालों के घेरे में आ गया है जिसने करीब 3.5 अरब लोगों को खतरे में डाल दिया है. एक रिसर्चर्स ने दावा किया है कि एक तकनीकी खामी का फायदा उठाकर कोई भी हैकर दुनिया भर के यूजर्स के फोन नंबर और उनकी प्रोफाइल से जुड़ी पब्लिक डिटेल्स तक पहुंच सकता था. हालांकि अब इस कमी को फिक्स कर दिया गया है लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या आपका नंबर भी इस लिस्ट में शामिल था?

दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp में एक बड़ी सुरक्षा खामी का पता चला है. वियना यूनिवर्सिटी (University of Vienna) के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि इस खामी के कारण WhatsApp के लगभग 3.5 अरब यूजर्स के फोन नंबर लीक होने का खतरा पैदा हो गया था. यह अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डेटा एक्सपोजर माना जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

वियना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के अनुसार WhatsApp के सिस्टम में एक कमी थी जिसका फायदा उठाकर 3.5 अरब फोन नंबरों को स्कैन किया जा सकता था. रिसर्चर्स ने बताया कि वे 57% मामलों में यूजर्स की प्रोफाइल फोटो तक पहुंच पाए. वहीं करीब 29% यूजर्स का About Text यानी प्रोफाइल स्टेटस भी देखा जा सकता था. हैरानी की बात यह है कि WhatsApp और उसकी पैरेंट कंपनी Meta को इस तरह की खामी के बारे में 2017 में ही बता दिया गया था लेकिन कंपनी ने उस समय भी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक!

रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि अगर यह डेटा किसी हैकर या गलत हाथों में चला जाता तो यह इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक होता. यह 2021 के फेसबुक डेटा लीक से भी बड़ा होता जिसमें 50 करोड़ लोगों का डेटा चोरी हुआ था.

क्या-क्या जानकारी थी खतरे में?

इस डेटासेट में फोन नंबर, टाइमस्टैम्प, अबाउट टेक्स्ट, प्रोफाइल पिक्चर्स और एन्क्रिप्शन की Public Keys भी शामिल थीं. स्टडी में शामिल रिसर्चर अलजोशा जुडमेयर के मुताबिक हमारी जानकारी के अनुसार यह फोन नंबर और यूजर डेटा का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोजर है.

कैसे हुआ यह लीक?

WhatsApp में एक फीचर है Contact Discovery. जब आप अपना Contacts WhatsApp पर अपलोड करते हैं तो ऐप आपको बताता है कि आपके कौन-कौन से दोस्त WhatsApp इस्तेमाल करते हैं. WhatsApp ने इस पर कोई लिमिट नहीं लगाई थी. इसका फायदा उठाकर रिसर्चर्स लाखों रैंडम नंबर डालकर यह चेक कर सकते थे कि वे WhatsApp पर हैं या नहीं. एक बार नंबर कन्फर्म होने पर उस यूजर की फोटो और दूसरी जानकारी आसानी से निकाली जा सकती थी.

ये भी पढ़ेंः TikTok ने बचाए जुकरबर्ग को करोड़ों रुपये! चीनी ऐप नहीं होता तो बिक जाता WhatsApp

Meta ने मानी गलती, किया फिक्स

रिसर्चर्स ने अप्रैल 2025 में WhatsApp को इस खतरे के बारे में बताया. शुरुआत में कंपनी ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई लेकिन बाद में अक्टूबर तक इसे ठीक कर दिया गया. अब WhatsApp ने डेटा स्कैन करने की स्पीड पर लिमिट लगा दी है. मेटा के स्पोकपर्सन ने कहा कि हम वियना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के आभारी हैं. हमने अपने सिस्टम को सही कर लिया है. रिसर्चर्स ने जो डेटा इकट्ठा किया था उसे डिलीट कर दिया गया है. हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी हैकर ने इसका गलत इस्तेमाल किया है. WhatsApp के मैसेज अभी भी पूरी तरह सेफ (End-to-End Encrypted) हैं.

ये भी पढे़ंः भारत आ रहे Microsoft CEO सत्य नडेला, दिसंबर में होगी PM मोदी से अहम मुलाकात