Advertisement
trendingNow13010781
Hindi Newsटेक

सावधान! कहीं हैकर्स के पास तो नहीं पहुंच गया आपका नंबर? WhatsApp की इस कमी ने उड़ाई 3.5 अरब यूजर्स की नींद

WhatsApp Security Flaw: अगर आप भी WhatsApp यूजर हैं तो यह खबर आपके लिए चौंकाने वाली है. दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप में ऐसी खामी मिली है जिसने करीब 3.5 अरब यूजर्स की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया. रिसर्चर्स का दावा है कि इस कमजोरी का फायदा उठाकर कोई भी हैकर फोन नंबरों से लेकर प्रोफाइल फोटो और अबाउट टेक्स्ट जैसी पब्लिक डिटेल्स तक पहुंच सकता था. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! कहीं हैकर्स के पास तो नहीं पहुंच गया आपका नंबर? WhatsApp की इस कमी ने उड़ाई 3.5 अरब यूजर्स की नींद

WhatsApp Security Flaw:  मैसेजिंग ऐप WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है. WhatsApp एक ऐसी सेफ्टी कमी की वजह से सवालों के घेरे में आ गया है जिसने करीब 3.5 अरब लोगों को खतरे में डाल दिया है. एक रिसर्चर्स ने दावा किया है कि एक तकनीकी खामी का फायदा उठाकर कोई भी हैकर दुनिया भर के यूजर्स के फोन नंबर और उनकी प्रोफाइल से जुड़ी पब्लिक डिटेल्स तक पहुंच सकता था. हालांकि अब इस कमी को फिक्स कर दिया गया है लेकिन सवाल बना हुआ है  कि क्या आपका नंबर भी इस लिस्ट में शामिल था?

दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp में एक बड़ी सुरक्षा खामी का पता चला है. वियना यूनिवर्सिटी (University of Vienna) के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि इस खामी के कारण WhatsApp के लगभग 3.5 अरब यूजर्स के फोन नंबर लीक होने का खतरा पैदा हो गया था. यह अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डेटा एक्सपोजर माना जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?
वियना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के अनुसार WhatsApp के सिस्टम में एक कमी थी जिसका फायदा उठाकर 3.5 अरब फोन नंबरों को स्कैन किया जा सकता था. रिसर्चर्स ने बताया कि वे 57% मामलों में यूजर्स की प्रोफाइल फोटो तक पहुंच पाए. वहीं करीब 29% यूजर्स का About Text यानी प्रोफाइल स्टेटस भी देखा जा सकता था. हैरानी की बात यह है कि WhatsApp और उसकी पैरेंट कंपनी Meta को इस तरह की खामी के बारे में 2017 में ही बता दिया गया था लेकिन कंपनी ने उस समय भी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक!
रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि अगर यह डेटा किसी हैकर या गलत हाथों में चला जाता तो यह इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक होता. यह 2021 के फेसबुक डेटा लीक से भी बड़ा होता जिसमें 50 करोड़ लोगों का डेटा चोरी हुआ था.

क्या-क्या जानकारी थी खतरे में? 
इस डेटासेट में फोन नंबर, टाइमस्टैम्प, अबाउट टेक्स्ट, प्रोफाइल पिक्चर्स और एन्क्रिप्शन की Public Keys भी शामिल थीं. स्टडी में शामिल रिसर्चर अलजोशा जुडमेयर के मुताबिक हमारी जानकारी के अनुसार यह फोन नंबर और यूजर डेटा का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोजर है.

कैसे हुआ यह लीक?
WhatsApp में एक फीचर है Contact Discovery. जब आप अपना Contacts WhatsApp पर अपलोड करते हैं तो ऐप आपको बताता है कि आपके कौन-कौन से दोस्त WhatsApp  इस्तेमाल करते हैं. WhatsApp ने इस पर कोई लिमिट नहीं लगाई थी. इसका फायदा उठाकर रिसर्चर्स लाखों रैंडम नंबर डालकर यह चेक कर सकते थे कि वे WhatsApp पर हैं या नहीं. एक बार नंबर कन्फर्म होने पर उस यूजर की फोटो और दूसरी जानकारी आसानी से निकाली जा सकती थी.

ये भी पढ़ेंः TikTok ने बचाए जुकरबर्ग को करोड़ों रुपये! चीनी ऐप नहीं होता तो बिक जाता WhatsApp

Meta ने मानी गलती, किया फिक्स
रिसर्चर्स ने अप्रैल 2025 में WhatsApp को इस खतरे के बारे में बताया. शुरुआत में कंपनी ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई लेकिन बाद में अक्टूबर तक इसे ठीक कर दिया गया. अब WhatsApp ने डेटा स्कैन करने की स्पीड पर लिमिट लगा दी है. मेटा के स्पोकपर्सन ने कहा कि हम वियना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के आभारी हैं. हमने अपने सिस्टम को सही कर लिया है. रिसर्चर्स ने जो डेटा इकट्ठा किया था उसे डिलीट कर दिया गया है. हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी हैकर ने इसका गलत इस्तेमाल किया है. WhatsApp के मैसेज अभी भी पूरी तरह सेफ (End-to-End Encrypted) हैं.

ये भी पढे़ंः भारत आ रहे Microsoft CEO सत्य नडेला, दिसंबर में होगी PM मोदी से अहम मुलाकात

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

WhatsappWhatsApp data leak 2025WhatsApp security flaw

Trending news

दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
DNA
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
DNA
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
DNA
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
DNA
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
Mahayuti
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
India-Afghanistan relations
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
anmol bishnoi
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
mumbai
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
weather update
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट