/अब Birthday भूलने की टेंशन खत्म! WhatsApp ला रहा है ऐसा फीचर, जो खुद याद दिलाएगा किसका है आज जन्मदिन

WhatsApp New Update: क्या आप भी अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्त या किसी खास का बर्थडे विश करना भूल जाते हैं? और फिर नाराजगी का सामना करते हैं, अगर हां तो अब आपकी यह समस्या WhatsApp दूर करने जा रहा है. WhatsApp अपने यूजर के लिए एक नया और कमाल का फीचर लाने जा रहा है. अब आपको अपने दोस्तों को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए फेसबुक के नोटिफिकेशन या फोन के कैलेंडर ऐप पर जाने की जरूरत नहीं होगी.
वॉट्सऐप जल्द ही एक ऐसा इन-ऐप बर्थडे रिमाइंडर फीचर शामिल करने जा रहा है, जो आपके दोस्त या किसी खास के बर्थडे आते ही आपको अलर्ट कर देगा.
वॉट्सऐप के नए अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, इस फीचर को हाल ही में WhatsApp के एंड्रॉइड बीटा वर्जन में देखा गया है. ऐप के ही अंदर एक अलग सेक्शन मिलेगा, जहां आपके उन सभी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट दिखेगी जिनका जन्मदिन आने वाला होगा. और जब भी आपके किसी दोस्त का जन्मदिन होगा, WhatsApp आपको ऐप के अंदर ही एक नोटिफिकेशन भेजकर इसकी जानकारी देगा.
हाल ही में व्हाट्सएप ने कुछ देशों में सरकारी नियमों और ऐज वेरिफिकेशन के लिए यूजर्स से उनकी डेट ऑफ बर्थ मांगी थी. अब कंपनी इसी डेटा का इस्तेमाल बर्थडे रिमाइंडर भेजने के लिए कर सकती है. WhatsApp का यह नया फीचर सिर्फ उन्हीं कॉन्टैक्ट्स के लिए काम करेगा, जिन्होंने WhatsApp पर अपनी जन्मतिथि दर्ज की हुई है. जिन्होंने अपनी बर्थडेट शेयर नहीं की है, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं दिखेगा.
WhatsApp is testing birthday notifications for contacts on Android!
WhatsApp is developing a new section that shows when a contact's birthday is coming up.https://t.co/9iaqWcsESQ pic.twitter.com/be0usGSfXn
— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 8, 2026
WhatsApp का यह नया फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसे आम यूजर्स या बीटा टेस्टर्स के लिए रिलीज नहीं किया गया है. प्राइवेसी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि व्हाट्सएप इसमें एक ऐसा प्राइवेसी कंट्रोल दे सकता है जिससे यूजर्स खुद तय कर सकेंगे कि वे अपना जन्मदिन दूसरों को दिखाना चाहते हैं या नहीं.
लॉन्चिंग टाइमलाइन को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है. फिलहाल यह फीचर अभी शुरुआती स्टेज यानी डेवलपमेंट फेज में है. इसे अभी रिलीज नहीं किया गया है. अगले कुछ हफ्तों या महीनों में इसे सबसे पहले Android और iOS के बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया जाएगा. बीटा टेस्टिंग पूरी होने और बग्स को दूर करने के बाद ही इसे ग्लोबल रोलआउट किया जाएगा.