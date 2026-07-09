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अब Birthday भूलने की टेंशन खत्म! WhatsApp ला रहा है ऐसा फीचर, जो खुद याद दिलाएगा किसका है आज जन्मदिन

WhatsApp Birthday Reminder Feature: दोस्तों का या फिर अपने खास लोगों का जन्मदिन भूलने की आदत से अगर आप भी परेशान हैं, तो WhatsApp आपकी बड़ी मुश्किल आसान करने जा रहा है. अब फेसबुक या कैलेंडर ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी एक ऐसा नया इन-ऐप बर्थडे रिमाइंडर फीचर ला रही है, जो दोस्तों का जन्मदिन आते ही आपको तुरंत अलर्ट कर देगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 09, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:08 PM IST
अब Birthday भूलने की टेंशन खत्म! WhatsApp ला रहा है ऐसा फीचर, जो खुद याद दिलाएगा किसका है आज जन्मदिन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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