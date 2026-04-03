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आप भी बार-बार चेक करते हैं दूसरों का ऑनलाइन स्टेटस? WhatsApp ला रहा धांसू फीचर! बिना चैट खोले ही मिलेगी जानकारी

WhatsApp Online Status Update: WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स पर काम कर रहा है. इसी क्रम में अब WhatsApp एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है जिससे आप बिना किसी का चैट ओपन किए ही यह जान सकेंगे कि वह ऑनलाइन है या नहीं. अभी तक आपको किसी का ऑनलाइन स्टेटस चेक करना होता है तो आपको उसके चैट में जाना होता है. यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए WhatsApp नया फीचर लाने की तैयारी में है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 03, 2026, 12:33 PM IST
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आप भी बार-बार चेक करते हैं दूसरों का ऑनलाइन स्टेटस? WhatsApp ला रहा धांसू फीचर! बिना चैट खोले ही मिलेगी जानकारी

WhatsApp New Feature: क्या आप भी दिन भर में दर्जनों बार यह चेक करने के लिए WhatsApp पर दोस्तों की चैट खोलते हैं कि वे ऑनलाइन हैं या नहीं? जवाब अगर हां है तो अब आपकी परेशानी दूर होने वाली है. WhatsApp अपने यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने लिए एक ऐसा फीचर लाने जा रहा है जो आपका घंटों का समय बचाने वाला है. मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp एक ऐसे स्मार्ट फीचर पर काम कर रहा है जिससे आपको किसी का ऑनलाइन स्टेटस जानने के लिए अलग-अलग चैट विंडो खोलने की जरूरत नहीं होगी.

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

अभी आप जिस भी व्यक्ति का ऑनलाइन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप इसके लिए उसकी इंडिविजुअल चैट विंडो खोलनी पड़ती है. लेकिन आने वाले अपडेट के बाद यह समस्या दूर हो जाएगी. WhatsApp के नए-नए फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo  के मुताबिक WhatsApp अपनी सेटिंग्स में एक ऐसा सेक्शन जोड़ने की तैयार कर रहा है जहां उन सभी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट दिखाई देगी जो उस समय ऑनलाइन होंगे.

WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.13.3 में इस फीचर की टेस्टिंग के संकेत मिले हैं. यह फीचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत मददगार होगा जो अक्सर यह जानना चाहते हैं कि उनके दोस्त या साथी उस समय ऑनलाइन हैं या नहीं, जिससे उन्हें तुरंत मैसेज किया जा सके.

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प्राइवेसी का रखा गया है पूरा ध्यान

WhatsApp के इस नए फीचर को लेकर यूजर्स के मन में प्राइवेसी को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन WhatsApp के मुताबिक यह फीचर पूरी तरह से सेफ है और प्राइवेसी को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा. अगर किसी यूजर ने अपनी Last Seen या  Online Status सेटिंग्स को हाइड किया है यानी Nobody या ऑफ कर रखा है, तो वे इस लिस्ट में दिखाई नहीं देंगे. यानी सिर्फ वही लोग आपको ऑनलाइन दिखेंगे जो अपने स्टेटस में ऑनलाइन दिखने की परमिशन देंगे.

ग्रुप चैट्स में भी दिखेगा बदलाव

सिर्फ WhatsApp के पर्सनल चैट ही नहीं ग्रुप्स में भी एक्टिविटी इंडिकेटर को और एडवांस बनाया जा रहा है. अब ग्रुप के टॉप बार में सिर्फ यह नहीं दिखाई देगा कि कुल कितने लोग ऑनलाइन हैं, बल्कि उन एक्टिव मेंबर का नाम भी देखने को मिल सकता है.

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कब तक आएगा यह अपडेट?

फिलहाल WhatsApp का यह नया फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है. सबसे पहले इसे चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया जाएगा और फीडबैक के बाद इसे सभी एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा. WhatsApp के इस फीचर के आने के बाद आपको ऑनलाइन चेक करने के लिए बार-बार अलग-अलग चैट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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