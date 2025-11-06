आपका WhatsApp अकाउंट बनेगा अभेद्य! आ रहा है नया 'लॉकडाउन मोड', IP एड्रेस से लेकर मीडिया सब रहेगा सेफ

WhatsApp New Security Feature: WhatsApp अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को सेफ बनाने के लिए नए-नए फीचर लाता रहता है. इसी क्रम में अब बढ़ते साइबर फ्रॉड और डेटा सिक्योरिटी रिक्स को देखते हुए WhatsApp नया लॉकडाउन मोड या Strict Account Settings फीचर लाने वाला है. जो आपके अकाउंट को लगभग अभेद्य बना देगा.
Trending Photos
WhatsApp New Security Feature: अगर आप WhatsApp यूज करते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है! अब आपका चैटिंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा सेफ होने वाला है क्योंकि WhatsApp लाने वाला है एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर जो आपके अकाउंट को सिर्फ एक क्लिक में फुल सेफ बना देगा. WhatsApp के अनुसार इस अपडेट के बाद यूजर्स को अपने अकाउंट पर कंट्रोल और प्रोटेक्शन दोनों एक साथ मिलेंगे. आइए जानते हैं क्या है फीचर और कैसे करता है काम. साथ ही यह भी जानेंगे कि WhatsApp के इस नए सेफ्टी फीचर से आपको क्या फायदा होगा.
अब सिक्योरिटी की नहीं होगी टेंशन
बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए WhatsApp भी अपने यूजर्स की सेफ्टी बढ़ाने की तैयारी में है. WABetaInfo के अनुसार WhatsApp अपने यूजर्स को साइबर अपराध से बचाने के लिए नया फीचर लाने वाला है. नए सिक्योरिटी फीचर खासकर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो टारगेट साइबर अटैक के निशाने पर होते हैं. वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने इस अपकमिंग फीचर को वॉट्सऐप के लेटेस्ट बीटा वर्जन में देखा है.
फीचर ट्रैकर वेबसाइट WABetaInfo के मुताबिक WhatsApp नया सिक्योरिटी मोड Strict Account Settings पर काम कर रहा है. इसे एक तरह का लॉकडाउन मोड कहा जा सकता है, जो अकाउंट को और ज्यादा सेफ बनाएगा. हालांकि यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और टेस्टिंग के लिए जारी नहीं किया गया है इसलिए लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के बाद भी यूजर्स को अभी यह फीचर नहीं मिल रहा है.
एक क्लिक में फुल सिक्योरिटी
रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp का आने वाला यह मोड यूजर्स को एक ही स्विच से अपनी अकाउंट सिक्योरिटी को पूरी तरह एक्टिव करने की सुविधा देगा. यानी अब अलग-अलग प्राइवेसी सेटिंग्स को मैन्युअली बदलने की जरूरत खत्म हो जाएगी. इस नए फीचर की सहायता से यूजर्स को ज्यादा आसान और मजबूत कंट्रोल मिलेगा. हालांकि यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की है लेकिन उम्मीद है कि इसे जल्द ही आने वाले एंड्रॉयड अपडेट्स में शामिल किया जा सकता है.
ये भी पढे़ंः छोटे बच्चों के लिए JBL लाया सेफ ईयरबड्स! 85 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगी आवाज, कीमत...
जानिए कैसे काम करेगा नया फीचर
Strict Account Settings फीचर यूजर्स को एक अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर प्रदान करेगा, इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है. यह मोड अपने आप कुछ एडवांस प्रोटेक्शन एक्टिव कर देगा जिससे अकाउंट पर साइबर अटैक का खतरा काफी कम हो जाएगा. इसमें कॉल्स को WhatsApp के सर्वर के जरिए रूट किया जाएगा जिससे यूजर का IP एड्रेस छिपा रहे और लोकेशन ट्रैकिंग जैसी कामों को भी कंट्रोल किया जा सके. इसके साथ ही यह फीचर अंजान कॉन्टैक्ट्स से आने वाले मीडिया फाइल्स या अटैचमेंट्स को ब्लॉक कर देगा, जिससे खतरनाक लिंक या वायरस वाले फोटो-वीडियो अपने आप डाउनलोड नहीं होंगे. इस मोड में चैट केवल टेक्स्ट मैसेज तक सीमित रहेगी जिससे यूजर का अकाउंट और भी सेफ बना रहेगा.
ये भी पढ़ेंः Google Chrome का नया कमाल! अब DL-पासपोर्ट समेत जरूरी जानकारी खुद भरेगा