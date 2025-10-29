खुशखबरी! WhatsApp यूजर्स अब अपनी प्रोफाइल को दे पाएंगे पर्सनल टच, आ रहा है Facebook वाला कमाल का फीचर

WhatsApp New Feature: सोशल मीडिया और चैटिंग ऐप्स में प्रोफाइल को पर्सनल टच देना आजकल एक ट्रेंड बन गया है. इसी दिशा में अब चैटिंग ऐप का दिग्गज प्लेटफॉर्म WhatsApp भी बड़ा कदम उठाने जा रहा है. जहां अभी यूजर्स सिर्फ प्रोफाइल फोटो तक ही सीमित थे वहीं अब कंपनी उन्हें Facebook और LinkedIn की तरह अपनी प्रोफाइल पर कवर फोटो लगाने का मौका देने की तैयारी में है. यह नया फीचर यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा पर्सनल और शानदार बना सकता है.

WABetaInfo के अनुसार WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक और नया फीचर लाने की तैयारी में है. जल्द ही ऐप पर यूजर्स को Cover Photo लगाने का ऑप्शन मिलने लगेगा. अभी तक यह फीचर सिर्फ WhatsApp Business अकाउंट्स के लिए उपलब्ध है लेकिन कंपनी अब धीरे-धीरे इसे सभी यूजर्स के लिए ला सकती है.

क्या होगा नया फीचर

प्राप्त जानकारी के अनुसार WhatsApp एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिसमें यूजर्स अपनी प्रोफाइल में कवर फोटो जोड़ सकेंगे. यह फोटो आपकी प्रोफाइल के ऊपर दिखाई देगी ठीक वैसे ही जैसे Facebook या LinkedIn पर दिखाई देती है. यूजर्स अपनी पसंद की फोटो को प्रोफाइल सेटिंग में जाकर अपलोड कर सकेंगे. इससे WhatsApp प्रोफाइल को और ज्यादा पर्सनल और शानदार बनाया जा सकेगा.

प्राइवेसी कंट्रोल भी मिलेगा

WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp अपने नए फीचर में प्राइवेसी सेटिंग्स का भी पूरा ध्यान रखा है. इस फीचर में यूजर्स के पास ही ऑप्शन होगा कि उनकी कवर फोटो कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता है.

इस फीचर में यूजर्स को तीन ऑप्शन दिए जा सकते हैं,

Everyone

My Contacts

Nobody

यह सेटिंग्स WhatsApp की Status और Profile Photo प्राइवेसी ऑप्शन जैसी ही होंगी.

अभी टेस्टिंग में है फीचर

WhatsApp का यह फीचर फिलहाल अभी टेस्टिंग में है. WhatsApp beta 2.25.32.2 वर्जन पर Android यूजर्स के लिए अभी इस नए फीचर की टेस्टिंग की जा रही है. अभी यह सभी के लिए शुरू नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले अपडेट्स में इसे धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा. इस अपडेट के बाद सिर्फ WhatsApp Business ही नहीं बल्कि सभी यूजर्स अपनी प्रोफाइल को कवर फोटो के जरिए और भी ज्यादा पर्सनल बना पाएंगे.

