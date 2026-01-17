WhatsApp में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, आएगा Youtube वाला फीचर! पैरेंट्स को मिलेगा पूरा फुल कंट्रोल

WhatsApp Parental Control: मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए समय समय पर नए नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp एक नया और कमाल का फीचर लाने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp जल्द ही पैरेंटल कंट्रोल फीचर ला सकता है. WhatsApp के इस नए फीचर के जरिए माता-पिता अपने ब्चों के अकाउंट पर नजर रख सकेंगे और उनकी प्राइवेसी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकेंगे.

क्या है यह नया फीचर?

WhatsApp के नए-नए अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp सेकेंडरी अकाउंट्स सिस्टम पर काम कर रहा है. ये खास तौर पर नाबालिगों के लिए होगा. इन अकाउंट्स को माता-पिता या पैरेंट्स के प्राइमरी अकाउंट से कनेक्ट किया जा सकेगा. आपको बता दें कि हाल ही में Youtube ने भी कुछ इसी तरह का फीचर लाया है.

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

पैरेंट्स अपने अकाउंट से बच्चे के अकाउंट पर एक लिंक भेजेंगे जिससे दोनों अकाउंट कनेक्ट हो जाएंगे. अकाउंट कनेक्ट होने के बाद माता-पिता अपने फोन से ही बच्चे की लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो, अबाउट इन्फो और रीड रिसीट्स यानी ब्लू टिक ऑन-ऑफ जैसी सेटिंग्स को रिमोटली कंट्रोल कर सकेंगे. इसके साथ ही बच्चों के अकाउंट में डिफॉल्ट रूप से सख्त पाबंदियां भी लागू होंगी. वे केवल उन्हीं लोगों से बात कर सकेंगे जो उनके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हैं. कोई भी अनजान व्यक्ति उन्हें ग्रुप में भी शामिल नहीं कर पाएगा.

प्राइवेसी का भी रखा जाएगा ख्याल

सबसे अच्छी बात य है कि WhatsApp इसमें प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रख रहा है. पैरेंट्स को बच्चे की एक्टिविटी की समरी तो मिलेगी लेकिन अकाउंट क्लिक होने के बाद भी बच्चे के मैसेज नहीं पढ़ सकेंगे न ही उनके कॉल लॉग्स या रिकॉर्डिंग्स देख सकेंगे. यानी निगरानी तो होगी लेकिन प्राइवेसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा.

कब होगा लॉन्च?

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है. उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में इसे ग्लोबल स्तर पर रोल आउट कर दिया जाएगा.

