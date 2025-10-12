Advertisement
WhatsApp ला रहा खास फीचर: प्रोफाइल पर क्लिक करते ही खुल जाएगा Facebook, फेक अकाउंट की होगी छुट्टी!

WhatsApp New Update: WhatsApp अपने करोड़ों यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स पर काम कर रहा है. इसी क्रम में अब ऐप एक ऐसा बड़ा अपडेट लाने की तैयारी में है जो सोशल नेटवर्किंग को और भी आसान और सेफ बना देगा. जल्द ही WhatsApp यूजर्स अपनी प्रोफाइल में सीधे अपने Facebook अकाउंट का लिंक जोड़ सकेंगे.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 12, 2025, 08:13 AM IST
WhatsApp New Update: WhatsApp यूजर्स को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है.  व्हाट्सऐप लगातार अपने यूजर्स को नई सुविधाएं देने में जुटा है. इसी क्रम में अब मैसेजिंग ऐप एक और खास अपडेट ला रहा है जिसके तहत यूजर्स अपने व्हाट्सऐप प्रोफाइल में सीधे फेसबुक लिंक जोड़ सकेंगे. इस नए फीचर से लोग अपने सोशल नेटवर्क्स को आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे और सोशल कनेक्शन के साथ अपने प्रोफाइल की जानकारी शेयर करना और आशान हो जाएगा.

मेटा के स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए वॉट्सऐप प्रोफाइल से सीधे अपने Facebook अकाउंट लिंक करने का फीचर लाने वाला है. 

क्या है यह नया फीचर और कैसे काम करेगा?
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp अपने नए फीचर के जरिए अब यूजर्स को अपने फेसबुक प्रोफाइल लिंक सीधे अपने  WhatsApp अकाउंट में जोड़ने का ऑप्शन देगा. यह फीचर फिलहाल बीटा वर्जन में टेस्ट किया जा रहा है. इसके तहत आप अपनी व्हाट्सऐप सेटिंग्स में जाकर फेसबुक अकाउंट का डायरेक्ट लिंक जोड़ सकते हैं. लिंक जोड़ने के बाद यह आपके प्रोफाइल के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेक्शन में दिखाई देगा, जिससे आपके व्हाट्सऐप कॉन्टैक्ट्स सिर्फ एक टैप में आपके फेसबुक प्रोफाइल पर जा सकेंगे. 

यह फीचर इंस्टाग्राम लिंक जोड़ने जैसी ही सुविधा की तरह काम करेगा. साथ ही यूजर्स अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स के माध्यम से यह भी तय कर सकेंगे कि फेसबुक का लिंक किसको किसको दिखाई दे, सिर्फ उनके कॉन्टैक्ट्स को या फिर खास लोगों को. कंपनी ने यह भी बताया कि यह फीचर पूरी तरह से डिफाल्ट होगा और इससे WhatsApp के बाकी हिस्सों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

ये भी पढे़ंः कहीं Instagram तो नहीं बता रहा आपकी लाइव लोकेशन? जानें मैप फीचर को ऑफ करने का तरीका

वेरिफाइड और अन-वेरिफाइड लिंक में क्या फर्क?
यूजर्स अपने फेसबुक लिंक को अन-वेरिफाइड रख सकते हैं या इसे मेटा के अकाउंट्स सेंटर की सहायता से Verify भी कर सकते हैं. वेरिफिकेशन यह तय करेगा कि दोनों अकाउंट एक ही व्यक्ति के हैं. वेरिफाई किए गए फेसबुक लिंक के साथ  WhatsApp प्रोफाइल पर यूजर के नाम के पास एक छोटा फेसबुक आइकन दिखाई देगा. वहीं अन-वेरिफाइड लिंक सिर्फ एक क्लिक वाले URL के रूप में दिखाई देगी.

 WhatsApp में यह फीचर आने का बाद सेफ्टी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी. इससे यूजर्स यह नकली प्रोफाइल और असली प्रोफाइल में आसानी से अंतर भी कर पाएंगे. फिलहाल, यह फीचर Beta वर्जन में टेस्टिंग है और उम्मीद है कि वॉट्सऐप इसे जल्द ही सभी यूजर्स के लिए धीरे-धीरे शुरू करेगा.

ये भी पढे़ंः Apple दे रहा है घर बैठे ₹41,00,00,000 कमाने का मौका, बस करना होगा ये काम

