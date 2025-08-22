WhatsApp ने लाया कमाल का फीचर, अब अनजान ग्रुप्स से पहले मिलेगा अलर्ट, नहीं होगी ग्रुप की जबरदस्ती

WhatsApp New Feature: क्या आपको भी लोग बिना पूछे किसी WhatsApp ग्रुप में जोड़ देते हैं? जवाब अगर हां हो तो अब आपकी परेशान दूर हो जाएगी. अब तक अक्सर ऐसा होता था कि हमें बिना पूछे किसी ग्रुप में जोड़ दिया जाता था. लेकिन अब WhatsApp ने इस परेशानी का हल निकाल लिया है. व्हाट्सएप लगातार अपने यूज़र्स की प्राइवेसी को मजबूत बनाने पर काम कर रहा है. अब कंपनी ने एक ऐसा फीचर जोड़ा है जिससे अगर कोई अनजान व्यक्ति या ऐसा नंबर जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, आपको किसी नए ग्रुप में जोड़ता है, तो ऐप आपको अलर्ट आएगा. नए फीचर की मदद से यूजर खुद तय कर सकेंगे कि उन्हें किस ग्रुप में जुड़ना है और किस ग्रुप में नहीं.

कुछ समय पहले WhatsApp ने एंड्रॉयड बीटा अपडेट 2.23.16.6 में अनजान नंबर से मैसेज आने पर सेफ्टी स्क्रीन का फीचर दिया था, जिसमें ब्लॉक, रिपोर्ट और सेंडर की जानकारी देखने के ऑप्शन मिलते थे. अब कंपनी ने यही सुरक्षा टूल्स ग्रुप चैट्स तक बढ़ा दिए हैं. यानी अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको किसी ग्रुप में जोड़ता है, तो WhatsApp एक सेफ्टी ओवरव्यू स्क्रीन दिखाएगा, जिससे यूज़र सुरक्षित तरीके से निर्णय ले सकेंगे. WhatsApp के अनुसार इस सेफ्टी ओवरव्यू में उस ग्रुप से जुड़ी जरूरी जानकारी और सुरक्षित रहने के डिटेल्स दिए जाएंगे. यूजर्स चाहे तो बिना चैट ओपन किए ही उस ग्रुप से बाहर निकल सकता है.

WhatsApp ग्रुप की बढ़ गई सेफ्टी

WhatsApp ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रुप से जुड़ा नया फीचर ऐड किया है. इसके तहत अगर कोई नया ग्रुप सामने आता है, तो यूजर पहले उसकी जानकारी देख पाएंगे और फिर तय कर सकेंगे कि उसमें जुड़ना है या नहीं. जब तक आप तय नहीं करते हैं तब तक उस ग्रुप की नोटिफिकेशन अपने-आप म्यूट रहेंगी. साथ ही WhatsApp इस पर भी काम कर रही है कि अगर कोई यूजर किसी ऐसे व्यक्ति को मैसेज करता है जो उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, तो पहले उस व्यक्ति की ज्यादा जानकारी देकर अलर्ट किया जाए. इसका उद्देश्य है कि लोग सुरक्षित तरीके से और सोच-समझकर किसी से चैट करें.

फ्रॉड ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन ले रहा है WhatsApp

WhatsApp के अनुसार फ्रॉड ग्रुप्स द्वारा चलाए जा रहे स्कैम सेंटर्स पर लगातार सख्त एक्शन लिया जा रहा है. इनमें से कई सेंटर्स जबरन मजदूरी के जरिए संचालित हो रहे हैं और खासतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय हैं. कंपनी के अनुसार इस साल की पहली छमाही में WhatsApp और Meta की सिक्योरिटी टीम ने 68 लाख से ज्यादा अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें बैन कर दिया. इनमें से कई अकाउंट्स को तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पकड़कर हटाया गया, जिससे यूजर्स तक कोई धोखाधड़ी न पहुंचे.