WhatsApp यूजर्स का इंतजार खत्म! मिलने वाला है Instagram जैसा ये धांसू फीचर, टेस्टिंग हुई शुरू

WhatsApp New Feature: आज के इस डिजिटल दौर में WhatsApp सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं बल्कि अपनी बात कहने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है. WhatsApp यूजर्स हर दिन फोटो, वीडियो और टेक्स्ट के जरिए Status पर अपनी फीलिंग्स शेयर करते रहते हैं. यूजर्स के इसी एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए WhatsApp एक नया और काम का फीचर लाने की तैयारी में है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram से ही मिलता जुलता फीचर नए अपडेट में आने वाला है. आइए जानते हैं कि WhatsApp के इस नए अपडेट में यूजर्स को क्या मिलेगा.

मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक और फीचर लाने जा रहा है. जल्द ही WhatsApp यूजर्स Instagram की तरह ही अपने Status Updates को ड्राफ्ट्स को सेव करने का ऑप्शन पाएंगे. अगर किसी कारण से अधूरे WhatsApp स्टेटस को हटाना होतो तो यूजर्स आसानी से उसे ड्राफ्ट में सेव कर पाएंगे और बाद में पूरा कर सकेंगे. यह फीचर अभी कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट होना शुरू हो गया है.

क्या है यह नया फीचर?

WABetaInfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर फिलहाल कुछ बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है. नया ऑप्शन स्टेटस एडिटर के अंदर मिलेगा, जिससे यूजर अपने स्टेटस को सेव कर पाएंगे. अगर आप कोई नया स्टेटस बनाना शुरू करते हैं फिर वह चाहे वह टेक्स्ट हो, स्टिकर हो, वीडियो हो या किसी फोटो को एडिट करना हो अगर आप उसे तुरंत पूरा नहीं कर पाते हैं तो अब आप उसे आसानी से सेव करके बाद में भी एडिट कर सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं अगर कोई यूजर बैक बटन दबाकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो WhatsApp खुद ही उससे पूछेगा कि वह स्टेटस डिसकार्ड करना चाहता है या ड्राफ्ट में सेव.

अभी तक क्या करना पड़ता है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक WhatsApp यूजर्स को अगर एडिट किया हुआ स्टेटस या फोटो सेव करनी होती थी तो उसे खुद को ही चैट में भेजना पड़ता था. लेकिन नए फीचर के आ जाने के बाद स्टेटस एडिटर ही एक तरह का वर्कस्पेस बन जाएगा जहां यूजर्स बिना पोस्ट किए स्टेटस को ड्राफ्ट में सेव कर पाएंगे.

कब मिलेगा यह फीचर?

अभी तो यह फीचर टेस्टिंग फेज में है जिसे लिमटेड यूजर्स के लिए रोलआउट किया गया है. WhatsApp अलग-अलग डिवाइस पर इसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहा है. उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा.

