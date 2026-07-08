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अब WhatsApp चलाएगा आपका बिजनेस! Meta ने लॉन्च किया AI Agent, 24 घंटे करेगा कस्टमर्स से बात

WhatsApp Business AI Agent: क्या आप भी WhatsApp पर बिजनेस करते हैं? तो Meta आपके लिए एक नया और कमाल का फीचर लाया है. कंपनी ने मेटा बिजनेस एजेंट नाम का फ्री AI टूल लॉन्च किया है, जो बिना किसी फीस के 24 घंटे आपके कस्टमर्स को जवाब देगा और डील्स फाइनल करेगा. आइए जानते हैं यह कैसे काम करता है...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:04 PM IST
अब WhatsApp चलाएगा आपका बिजनेस! Meta ने लॉन्च किया AI Agent, 24 घंटे करेगा कस्टमर्स से बात
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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