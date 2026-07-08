/अब WhatsApp चलाएगा आपका बिजनेस! Meta ने लॉन्च किया AI Agent, 24 घंटे करेगा कस्टमर्स से बात

Meta Business Agent WhatsApp: WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर नए-नए फीचर्स लाता रहता है. अब WhatsApp ने अपने बिजनेस यूजर्स के लिए बड़ा फीचर पेश कर दिया है. कंपनी ने मेटा बिजनेस एजेंट नाम का एक एआई टूल लॉन्च कर दिया है, जो बिना किसी फीस के 24 घंटे सातों दिन कस्टमर्स के सवालों के जवाब दे सकता है और बिजनेस संभालने में मदद कर सकता है.
अगर आपका कोई बिजनेस है, तो आप WhatsApp पर अपना खुद का एआई एजेंट सेट कर सकते हैं. यह AI आपके कैटलॉग, वेबसाइट, बिजनेस प्रोफाइल और टाइमिंग जैसी जानकारियों का इस्तेमाल करके कस्टमर्स के सवालों के जवाब देगा और डील्स फाइनल करेगा. सिर्फ इतना ही नहीं यह फीचर को जरूरत पड़ने पर इंसान भी चैट को कंट्रोल कर सकते हैं. इसकी घोषणा मुंबई में आयोजित वॉट्सऐप के तीसरे एनुअल बिजनेस समिट में की गई.
ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या यह फीचर भारत में भी लॉन्च हुआ है? इसका जवाब है हां, मेटा ने इसे भारत में लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी इसका फुल रोलआउट होना बाकी है. फिलहाल यह कुछ चुनिंदा देशों के लिमटेड यूजर्स को यह फीचर मिल रहा है. अगर आपको अभी यह फीचर नहीं मिला है, तो आप इसके लिए वेटलिस्ट जॉइन कर सकते हैं.
इस एआई एजेंट को सेट करना बहुत ही आसान है-
WhatsApp बिजनेस ऐप के टूल्स टैब में जाकर आपको AI एजेंट का ऑप्शन मिलेगा, जहां स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करना होगा.
बिजनेस मालिक डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें, सैंपल जवाब और बेस्ट-सेलिंग प्रोडक्ट्स की जानकारी अपलोड करके इस एआई को और भी बेहतर तरीके से जवाब देने के लिए ट्रेन कर सकते हैं.
इसके साथ ही आप यह तय कर सकते है कि AI को कब जवाब देना है. जैसे सभी नई चैट्स में, या सिर्फ फेसबुक-इंस्टाग्राम विज्ञापनों से आने वाले कस्टमर्स को. आप जब चाहें किसी भी चैट से एआई को हटा या म्यूट कर सकते हैं. अगर कोई कस्टमर्स परेशानी में है, तो एआई बिजनेस ओनर को नोटिफिकेशन भेज देगा ताकि इंसान बात संभाल सके.
जब कोई ग्राहक पहली बार ऐसे किसी बिजनेस से चैट करेगा, तो उसे स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा: मेटा का एआई, एआई की क्वालिटी सुधारने और इस बिजनेस के लिए मैसेज जेनरेट करने के लिए चैट्स रिसीव करता है.
AI को बेहतर बनाने के लिए इस चैट के मैसेज कलेक्ट किए जा सकते हैं. हालांकि, अगर बिजनेस इस एआई एजेंट को डिलीट कर देता है, तो नई चैट्स का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए नहीं होगा.
इस एआई एजेंट को ऑन करने पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट, डिसअपीयरिंग मैसेज और ग्रीटिंग अवे मैसेज जैसे कुछ पुराने फीचर्स प्रभावित हो सकते हैं. इसे पहली बार ऑन करने पर आपके मौजूदा लिंक्ड डिवाइसेज भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे.
इसके साथ ही मेटा ने बड़े बिजनेस के लिए मेटा बिजनेस एजेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जहां कंपनियां बड़े पैमाने पर एआई एजेंट कस्टमाइज कर सकती हैं. इसके लिए मेटा प्रति-टोकन के हिसाब से चार्ज करेगी, जैसा OpenAI या एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां करती हैं. छोटे बिजनेस के लिए यह ऐप फ्री है.