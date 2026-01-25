WhatsApp पर अब 'छिपकर' होगी बात! नए कॉल फीचर ने कर यूजर्स की कर दी मौज, हैकर्स के छूट जाएंगे पसीने

Advertisement
हर दिन हम WhatsApp पर मैसेज भेजने के साथ फोटो शेयर और कॉलिंग करते हैं. अब यह हमारे रोज की बातचीत या ऑफिस के काम का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है. ऐसे में बहुत कम लोगों को पता होगी कि WhatsApp पर कॉल के दौरान आपका आईपी एड्रेस भी सामने वाले को दिख जाता है. इसी प्रॉबलम को दूर करते हुए WhatsApp ने नया IP प्रोटेक्ट फीचर लॉन्च कर दिया हैं. हम यहां आपको इस फीचर खूबियां बता रहे हैं.

 

Jan 25, 2026
WhatsApp सिर्फ मैसेज भेजने का ऐप नहीं रहा, अब यह लोगों के लिए रोज की बातचीत या ऑफिस के काम का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है. ऐसे में यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर कंपनी लगातार नए कदम उठाती रहती हैं. व्हाट्सएप का यूज लोग मैसेज भेजने के साथ फोटो शेयर करने और कॉल करने के लिए करते है. लेकिन कई लोगों को नहीं पता कि कॉल के दौरान आपका आईपी एड्रेस भी सामने वाले को दिख जाता है. ऐसे में अब WhatsApp ने एक नया “IP प्रोटेक्ट” फीचर लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी मदद से आप कॉल के दौरान अपनी लोकेशन को हाइड कर सकते हैं. यह नया फीचर आने के बाद सामने वाला व्यक्ति आपकी इंटरनेट पहचान यानी IP एड्रेस को आसानी से नहीं जान पाएगा. 

क्या होता है IP एड्रेस और क्यों है जरूरी?
जब भी आप इंटरनेट से जुड़ते हैं तो आपके डिवाइस को एक खास नंबर मिलता है, जिसे IP एड्रेस कहा जाता है. इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप किस शहर या इलाके से इंटरनेट चला रहे हैं. आमतौर पर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ऑनलाइन सेक्योरिटी के लिहाज से यह अहम जानकारी होती है. खासकर जब आप इंटरनेट कॉल करते हैं तब आपका IP सामने वाले तक पहुंच सकता है. 

क्या है WhatsApp का नया प्राइवेसी फीचर?
अब WhatsApp ने कॉल के लिए ऐसा विकल्प दे दिया है, जिससे आपकी कॉल सीधे सामने वाले फोन तक न जाकर पहले कंपनी के सर्वर पर जाएगी. इसके बाद वह कॉल यूजर के पास जाएगी. इससे आपका असली IP एड्रेस हाइड रहेगा. आसान शब्दों में समझें तो अब आपकी लोकेशन की जानकारी को कंपनी ने एक परत की सुरक्षा दी है. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर चिंतित रहते हैं, या जिन्हें अनजान लोगों से कॉल पर बात करनी पड़ती है.

क्यों है ये बदलाव जरूरी?
WhatsApp पर चैट और कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी आपकी बातचीत को बीच में नहीं पढ़ सकता. लेकिन डिजिटल दुनिया में केवल चैट का सुरक्षित होना ही काफी नहीं है. इसके अलावा आपका नेटवर्क डेटा या आईपी एड्रेस भी आपके बारे में जानकारी दे सकता है. IP एड्रेस की मदद से कोई भी साइबर ठग आपके शहर का नाम या आप किस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जान सकता है. अब यह फीचर उसी जानकारी को छुपाने में मदद करेगा. 

कैसे ऑन करें IP प्रोटेक्ट फीचर?
WhatsApp पर पाया नया IP प्रोटेक्ट फीचर ऑन करना बेहद आसान है. इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. 
1. सबसे पहले आप अपने WhatsApp पर जाएं. 
2. यहां पर आपको ऊपर दाहिने कोने में Settings का ऑप्शन नजर आएगा. 
3. इसमें आप Privacy का ऑप्शन सेलेक्ट करें.
4. अब नीचे स्क्रॉल करके Advanced का ऑप्शन चुनें. 
5. वहां आपको Protect IP Address in Calls नाम का ऑप्शन मिलेगा. इसको ऑन कर दें. 
एक बार यह सेटिंग ऑन करने के बाद आपकी कॉल्स अब सीधे नहीं, बल्कि WhatsApp के सर्वर से रूट होकर किसी के पास जाएंगी.   

क्या कॉल की क्वालिटी पर असर पड़ेगा?
कुछ मामलों में कॉल की आवाज या वीडियो की स्मूदनेस में हल्का फर्क महसूस हो सकता है. क्योंकि कॉल अब सीधे डिवाइस से डिवाइस न होकर सर्वर के रास्ते जाती है. लेकिन यह बदलाव आपकी सेक्योरिटी के बदले एक छोटा सा समझौता माना जा सकता है. 

क्यों है यह फीचर खास?
आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड, ट्रैकिंग और डेटा चोरी के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में हर छोटी सुरक्षा भी बड़ी राहत देती है. WhatsApp का यह कदम दिखाता है कि अब कंपनियां सिर्फ चैट नहीं, बल्कि नेटवर्क स्तर की प्राइवेसी पर भी ध्यान दे रही हैं. अगर आप भी WhatsApp कॉल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो यह सेटिंग चालू करना समझदारी भरा कदम हो सकता है. छोटी सी सेटिंग, लेकिन आपकी डिजिटल सुरक्षा को ड़ा फायदा होगा.

