Google ने मचा डाला तहलका! नेटवर्क न होने के बाद भी लगेंगे WhatsApp Calls, सिर्फ इस फोन पर...
टेक

Google ने मचा डाला तहलका! नेटवर्क न होने के बाद भी लगेंगे WhatsApp Calls, सिर्फ इस फोन पर...

WhatsApp satellite calling: WhatsApp कॉल बिना नेटवर्क या Wi-Fi के लगाए जा सकेंगे. स्मार्टफोन इंडस्ट्री में यह पहली बार है जब किसी फोन में ऐसा फीचर दिया गया है.

Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:16 AM IST
Google ने मचा डाला तहलका! नेटवर्क न होने के बाद भी लगेंगे WhatsApp Calls, सिर्फ इस फोन पर...

WhatsApp Calls Without Network: Google ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट Pixel 10 सीरीज को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है. इस सीरीज की सेल 28 अगस्त से शुरू होगी. नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के साथ इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज फीचर है- WhatsApp कॉल बिना नेटवर्क या Wi-Fi के. स्मार्टफोन इंडस्ट्री में यह पहली बार है जब किसी फोन में ऐसा फीचर दिया गया है.

WhatsApp कॉल बिना इंटरनेट: Pixel 10 का कमाल
Google के ऑफिशियल पोस्ट (X, जिसे पहले Twitter कहा जाता था) के अनुसार, Pixel 10 सीरीज WhatsApp यूजर्स को सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए वॉइस और वीडियो कॉल करने की सुविधा देगी. इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां नेटवर्क नहीं है, या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, तब भी आप WhatsApp कॉल कर पाएंगे. यह फीचर यात्रियों और उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा, जिन्हें अक्सर रिमोट एरिया में जाना पड़ता है.

 

किन देशों में उपलब्ध होगा यह फीचर?

Google ने साफ किया है कि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं देशों में उपलब्ध होगी, जहां टेलीकॉम ऑपरेटर सैटेलाइट सर्विस सपोर्ट करते हैं. भारत में अभी यह सर्विस उपलब्ध नहीं है. लेकिन BSNL ने पहले ही संकेत दिए हैं कि जल्द ही वह सैटेलाइट-बेस्ड सेवाएं शुरू कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो भारतीय यूजर्स भी इस क्रांतिकारी फीचर का लाभ उठा पाएंगे.

पहला स्मार्टफोन जो देगा WhatsApp सैटेलाइट कॉलिंग
Google का दावा है कि Pixel 10 सीरीज दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें WhatsApp ऑडियो और वीडियो कॉलिंग सैटेलाइट के जरिए संभव होगी. अभी तक मार्केट में जितने भी सैटेलाइट स्मार्टफोन आए थे, वे सिर्फ SOS मैसेजिंग या लिमिटेड कॉलिंग तक सीमित थे. लेकिन Pixel 10 ने WhatsApp जैसी मेनस्ट्रीम ऐप को सैटेलाइट कनेक्टिविटी से जोड़कर एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है.

यह फीचर खासकर विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा.

भारत में कब मिलेगा यह फीचर?
वैश्विक स्तर पर यूजर्स इस फीचर का मजा 28 अगस्त से ले पाएंगे. भारत में ग्राहकों को इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि यहां अभी तक सैटेलाइट सर्विस लॉन्च नहीं हुई है. जैसे ही यह सुविधा उपलब्ध होगी, भारतीय यूजर्स भी इस इनोवेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे.

FAQs

Q1. क्या Pixel 10 सीरीज में बिना नेटवर्क WhatsApp कॉलिंग सच में संभव है?
हाँ, यह फीचर सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर काम करेगा.

Q2. क्या भारत में यह सुविधा उपलब्ध होगी?
अभी नहीं, लेकिन BSNL जल्द ही सैटेलाइट सर्विस शुरू करने की तैयारी में है.

Q3. यह फीचर कब से उपलब्ध होगा?
ग्लोबली यह 28 अगस्त 2025 से उपलब्ध होगा.

Q4. Pixel 10 दुनिया का पहला स्मार्टफोन क्यों कहा जा रहा है?
क्योंकि इसमें WhatsApp सैटेलाइट कॉलिंग का फीचर है, जो किसी और फोन में नहीं है.

