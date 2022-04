WhatsApp का बंपर धमाका! इस फीचर को इस्तेमाल करने पर हर किसी को मिल रहे हैं पैसे, आप भी उठाएं फायदा

WhatsApp Giving Cashback to Users for Making UPI Payments via App: दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स में से एक, वॉट्सएप (WhatsApp) अपने यूजर्स को कई सारे दिलचस्प फीचर्स ऑफर करता है और हर अपडेट के साथ कुछ नया लेकर आता है. हाल ही में, यह खबर आई है कि वॉट्सएप अपने उन सभी यूजर्स को कैशबैक (Cashback) देने जा रहा है जो ऐप के एक खास फीचर का इस्तेमाल करेंगे. आइए जानते हैं कि यहां किस फीचर की बात हो रही है और यूजर्स को कितने पैसे दिए जा रहे हैं..

WhatsApp के इस फीचर को यूज करने पर मिलेंगे पैसे

अगर आप सोच रहे हैं कि वॉट्सएप (WhatsApp) के किस फीचर को इस्तेमाल करके आप ऐप की तरफ से कैशबैक पा सकते हैं तो हम आपको बता दें कि यहां वॉट्सएप पेमेंट्स (WhatsApp Payments) की बात की जा रही है. दरअसल, अपने यूजर्स में इस फीचर की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए वॉट्सएप ने एक नया कैशबैक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है जिसमें यूपीआई (UPI) पेमेंट्स करने के जरिए यूजर्स को हर ट्रांजैक्शन पर कैशबैक दिया जाएगस, फिर वो चाहे जितना छोटा क्यों न हो.

हर ट्रांजैक्शन पर मिलेगा कैशबैक

कुछ समय पहले शुरू हुई, वॉट्सएप (WhatsApp) की यूपीआई (UPI) पेमेंट सर्विस, वॉट्सएप पेमेंट्स (WhatsApp Payments) के जरिए पेमेंट करने वाले यूजर्स को पैसे दिए जा सकते हैं. अगर आप वॉट्सएप के इस फीचर से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको हर बार 33 रुपये का कैशबैक मिलेगा. आपको बता दें कि फिलहाल इस बारे में जानकारी Reuters की एक रिपोर्ट के जरिए सामने आई है और वॉट्सएप ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

इस नए कैशबैक प्रोग्राम की सबसे खास बात यही है कि इसमें कोई मिनिमम ट्रांजैक्शन नहीं है यानी छोटे से छोटे पेमेंट पर भी वॉट्सएप के यूजर को 33 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा. इस तरह, वॉट्सएप अपने इस फीचर को और लोकप्रिय बनाना चाहता है और फोनपे (PhonePe), पेटीएम (Paytm) और गूगल पे (Google Pay) जैसे प्लेटफॉर्म्स को कड़ी टक्कर देना चाहता है.