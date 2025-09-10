WhatsApp ने अपने फोटो सेंड वाले फीचर में किया ऐस बदलाव, iPhone यूजर्स होंगे सबसे ज्यादा खुश
WhatsApp ने अपने फोटो सेंड वाले फीचर में किया ऐस बदलाव, iPhone यूजर्स होंगे सबसे ज्यादा खुश

WhatsApp ने अपनी ऐप को एक बार फिर अपडेट कर दिया है. इस बार यह अपडेट iPhone यूजर्स को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है. चलिए जानते हैं कि क्या है इसमें नया.

Sep 10, 2025
WhatsApp ने अपने फोटो सेंड वाले फीचर में किया ऐस बदलाव, iPhone यूजर्स होंगे सबसे ज्यादा खुश

iPhone यूजर्स लंबे समय से इस बात को लेकर परेशान थे कि WhatsApp पर जब वे लाइव फोटो भेजते हैं तो वो अपनी असली झलक खो बैठती है, यानी या तो वो एक साधारण तस्वीर बन जाती है या फिर GIF में बदल जाती है. इस बदलाव के चलते फोटो में मौजूद बैकग्राउंड साउंड और स्मूद ट्रांजिशन जैसे खास एलिमेंट्स गायब हो जाते थे, जिससे लाइव मोमेंट की असली फील नहीं मिलती थी. अब WhatsApp ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए एक नया अपडेट तैयार किया है, जो इस कमी को दूर करेगा और यूजर्स को लाइव फोटो का असली अनुभव देने में सक्षम होगा.

लाइव फोटो भेज पाएंगे यूजर्स
WhatsApp ने अपने लेटेस्ट iOS बीटा वर्जन 25.24.10.72 में एक ऐसा फीचर पेश किया है, जिसका iPhone यूजर्स काफी समय से इंतजार कर रहे थे. अब TestFlight के जरिए जारी इस अपडेट में यूजर्स जब Live Photo भेजेंगे तो वह अपनी पूरी क्वालिटी और मोशन डिटेल्स के साथ रिसीवर तक पहुंचेगी. खास बात यह है कि अब थंबनेल पर एक छोटा सा Live Photo आइकन भी दिखाई देगा, जिससे सामने वाले को तुरंत पता चल जाएगा कि यह एक मूविंग इमेज है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

