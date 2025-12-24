अब WhatsApp चैनल पर देना होगा 'एग्जाम', एडमिन्स के हाथ लगा नया हथियार; जानें क्या है मामला

WhatsApp Latest Update: WhatsApp अपने यूजर्स को एंगेज रखने के लिए लगातार नए-नए अपडेट लाता रहता है. और अब WhatsApp ने चैनल्स में इंटरैक्टिव क्विज का नया फीचर लाने वाला है. इस नए Channel Quiz फीचर के जरिए चैनल एडमिन्स अपने फॉलोवर्स से सवाल पूछ सकेंगे और सही जवाब देने पर फॉलोवर्स को मजेदार एनीमेशन का इनाम मिलेगा.
Trending Photos
WhatsApp Channel Quiz Feature: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर लाता रहता है. इसी क्रम में अब WhatsApp अपने Channels फीचर को और भी ज्यादा मजेदार और इंटरैक्टिव बनाने की तैयारी कर रहा है. अभी तक WhatsApp चैनल्स सिर्फ वन-वे ब्रॉडकास्ट यानी एकतरफा जानकारी भेजने का जरिया है लेकिन बहुत ही जल्द इसमें एक नया फीचर देखने को मिलेगा. WhatsApp के इस नए फीचर का नाम है Channel Quiz. इस नए फीचर के जरिए से चैनल एडमिन्स अपने फॉलोअर्स के लिए क्विज यानी सवाल जवाब पूंछ सकेंगे.
क्या है Channel Quiz फीचर?
WhatsApp के नए नए अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार WhatsApp का यह नया फीचर एंड्रॉयड और iOS के बीटा वर्जन पर देखा गया है. यह फीचर पहले से मौजूद Polls फीचर से पूरी तरह अलग है. जहां पोल्स में लोगों की राय ली जाती है वहीं क्विज में एक सही उत्तर चुनना होगा.
WhatsApp के नए फीचर की खास बातें
क्विज बनाते समय एडमिन को एक ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में मार्क करना होगा.
एडमिन्स हर ऑप्शन के साथ फोटो भी लगा सकेंगे जिससे क्विज और भी शानदार दिखे.
क्विज का जैसे ही कोई फॉलोअर सही जवाब चुनेगा स्क्रीन पर जश्न वाला एनीमेशन आ जाएगा.
प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल
WhatsApp के इस नए फीचर में यूजर की प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा गया है. WhatsApp ने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए तय किया है कि एडमिन्स यह देख सकेंगे कि कितने लोगों ने किस ऑप्शन को चुना. लेकिन अगर यूजर उनके कॉन्टैक्ट में नहीं है तो उनका फोन नंबर या नाम नही दिखाई देगा.
ये भी पढे़ंः इतना तो बहुत लोगों की सैलरी नहीं! बेंगलुरु के एक शख्स ने टिप में दे डाले ₹68,600
क्यों खास है यह नया अपडेट?
यह नया क्विज फीचर WhatsApp को टेलीग्राम और Instagram Broadcast Channels के मुकाबले खड़ा करने के लिए लाया है. यह फीचर खासतौर पर क्रिएटर्स, एजुकेटर्स और ब्रांड्स के लिए बहुत ही काम का होने वाला है जो अपने फॉलोअर्स को सिर्फ मैसेज भेजने के बजाय उन्हें एक्टिव रखना चाहते हैं.
WhatsApp का यह नया फीचर अभी टेस्टिंग मोड में है लेकिन बीटा वर्जन पर आने की वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा.
ये भी पढ़ेंः 700 बिलियन डॉलर की दौलत भी नहीं भर पाई पिता के दिए जख्म, Elon Musk का छलका दर्द