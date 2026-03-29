चैट खोने का डर खत्म: WhatsApp ने आसान बनाया डाटा ट्रांसफर, Android से iPhone के लिए ये रहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

WhatsApp Chat Transfer: क्या आप भी सालों पुराने WhatsApp मैसेज, जरूरी फोटो और ग्रुप चैट्स खोने के डर की वजह से अपना फोन नहीं बदल पा रहे हैं? अभी तक Android और iOS के बीच चैट्स ट्रांसफर करना सिर दर्द वाला काम था. लेकिन अब WhatsApp के नए अपडेट में आने वाला चैट ट्रांसफर फीचर ने इस काम को बहुत ही आसान बना दिया है. Android और iOS के बीच WhatsApp के चैट्स को ट्रांसफर करने के लिए न किसी महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत है और न ही डेटा डिलीट होने का खतरा. आइए जानते हैं आज के आर्टिकल में WhatsApp पर चैट ट्रांसफर करने का स्टेप-बाय-स्टेप गाइड जिससे आपका कीमती डेटा बिना डिलीट हुए नए फोन में पहुंच जाएगा.

क्या-क्या होगा ट्रांसफर?

Android और iOS के बीच चैट्स ट्रांसफर प्रोसेस के जरिए आप अपना चैट्स, ग्रुप चैट्स, फोटो-वीडियो, कॉल हिस्ट्री और सेटिंग्स को नए फोन में ले जा सकते हैं. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि पेमेंट मैसेज और स्टेटस अपडेट्स ट्रांसफर नहीं होंगे.

अब जानिए iPhone से Android में कैसे भेजे चैट्स?

इसके लिए जरूरी है कि आपका फोन Android 10 या उससे ऊपर का वर्जन सपोर्ट करता हो. साथ ही दोनों फोन में लेटेस्ट WhatsApp हो और एक ही मोबाइल नंबर

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iPhone से Android में चैट ट्रांसफर करने का प्रोसेस

सबसे पहले अपने iPhone पर WhatsApp खोलें और Settings में जाकर Chats ऑप्शन पर क्लिक करें.

यहां Transfer Chats to Android पर टैप करें और Start पर क्लिक कर दें.

अब अपने नए Android फोन में WhatsApp इंस्टॉल करें और पुराने नंबर से लॉगिन कर लें.

स्क्रीन पर आए QR कोड को अपने iPhone से स्कैन कर लें.

डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाएगा इस बात का ध्यान रखें कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान फोन अनलॉक रहे.

Android से iPhone में चैट्स कैसे लाएं?

इसके लिए आपके फोन में Android 5 या उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए.

iPhone में iOS 15.5 या उससे ऊपर का वर्जन.

Android फोन में Move to iOS ऐप करना होगा.

इसके बाद iPhone को फैक्ट्री रिसेट करें या नए iPhone से शुरुआत करें.

Android फोन पर Move to iOS ऐप खोलें.

यहां iPhone पर एक कोड दिखेगा उसे Android फोन में दर्ज करें.

अब आपके फोन स्क्रीन पर Transfer Data आएगा उस पर WhatsApp को सेलेक्ट करें.

अब Android पर Start दबाएं, डेटा तैयार होने पर यह फोन आपको लॉग-आउट कर देगा.

ट्रांसफर पूरा होने के बाद iPhone में WhatsApp इंस्टॉल करें और पुराने नंबर से ऑन करें.

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इन बातों का रखें खास ख्याल

अगर आपकी चैट्स बहुत ज्यादा हैं, तो ट्रांसफर में समय लग सकता है.

प्रोसेस के दौरान दोनों फोन को चार्जिंग पर लगाकर रखें.

यह फीचर फिलहाल WhatsApp Business ऐप के लिए उपलब्ध नहीं है.

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