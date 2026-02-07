WhatsApp स्टेटस पर दिखने वाला है 'रंगीन घेरा', इसके पीछे का राज जानकर आप भी कहेंगे- यही तो चाहिए था!

WhatsApp New Feature: क्या आप भी WhatsApp पर कोई भी स्टेटस लगाने से पहले दस बार सोचते हैं कि इसे फैमिली के लोग न देख लें या ऑफिस के बॉस का क्या रिएक्शन होगा? जवाब अगर हां है तो WhatsApp आपकी इस टेंशन को दूर करने जा रहा है. बहुत ही जल्द आपके स्टेटस सेक्शन में एक रंगीन घेरा वाला फीचर आने वाला है, जो आपकी प्राइवेसी के मायने पूरी तरह से बदल देगा. आखिर क्या है यह नया अपडेट और कैसे यह आपके सीक्रेट स्टेटस को सेफ रखेगा? आइए जानते हैं आज के इस आर्टिकल में विस्तार से...

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए स्टेटस शेयरिंग को और भी प्राइवेट और मजेदार बनाने की तैयारी में है. WhatsApp के नए और आने वाले फीचर पर नजर रखने वाली WABetaInfo के अनुसार जल्द ही आपको WhatsApp स्टेटस सेक्शन में Close Friends का ऑप्शन मिल सकता है. इसका मतलब है कि अब आपको हर बार स्टेटस लगाने से पहले प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर लोगों को Hide करने की जरूरत नहीं होगी.

क्या है यह नया फीचर?

WhatsApp भी इंस्टाग्राम के Close Friends फीचर की ही तरह अपने खास संपर्कों की एक लिस्ट बना सकेंगे. जब भी आप कोई फोटो या वीडियो स्टेटस पर लगाएंगे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसे सभी कॉन्टैक्ट्स को दिखाना चाहते हैं या सिर्फ अपनी चुनिंदा क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट को.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

WhatsApp के इस नए फीचर की लिस्ट को स्टेटस प्राइवेसी सेटिंग्स से या स्टेटस अपलोड करते समय सीधे मैनेज कर पाएंगे.

क्लोज फ्रेंड्स के लिए शेयर किए गए स्टेटस पर प्रोफाइल फोटो के चारों ओर एक अलग रंग का गोला दिखाई दे सकता है जिससे पता चलेगा कि यह स्टेटस सिर्फ खास लोगों के लिए है.

सिर्फ इतना ही नहीं WhatsApp के इस फीचर में जब चाहेंगें लिस्ट में लोगों को जोड़ या हटा सकते हैं. हालांकि अगर कोई आपका स्टेटस देख चुका है तो उसे लिस्ट से हटाने पर भी वह व्यू डिलीट नहीं होगा.

कब तक आएगा यह फीचर?

WhatsApp का यह नया कमाल का फीचर फिलहाल अभी एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.5.13 पर देखा गया है और अभी टेस्टिंग फेज में है. जल्द ही इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है.

कस्टमाइज्ड लिस्ट की भी तैयारी

इसके साथ ही WhatsApp एक नए फीचर कस्टम कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी काम कर रहा है. इसमें आप ऑफिस, फैमिली या जिम फ्रेंड्स जैसे अलग-अलग ग्रुप बना सकेंगे और उन्हें इमोजी के साथ नाम भी दे सकेंगे.

