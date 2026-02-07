Advertisement
trendingNow13100752
Hindi NewsटेकWhatsApp स्टेटस पर दिखने वाला है रंगीन घेरा, इसके पीछे का राज जानकर आप भी कहेंगे- यही तो चाहिए था!

WhatsApp स्टेटस पर दिखने वाला है 'रंगीन घेरा', इसके पीछे का राज जानकर आप भी कहेंगे- यही तो चाहिए था!

WhatsApp Close Friends Feature: WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर लाता रहा है. इसी क्रम में अब WhatsApp सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं बल्कि आपकी प्राइवेसी को समझने वाला स्मार्ट प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है. स्टेटस डालते समय कौन देखेगा? वाली झिझक लगभग हर यूजर को कभी न कभी होती है. इसी उलझन को दूर करने के लिए WhatsApp एक नए और बेहद काम के फीचर की तैयारी में है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 07, 2026, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp स्टेटस पर दिखने वाला है 'रंगीन घेरा', इसके पीछे का राज जानकर आप भी कहेंगे- यही तो चाहिए था!

WhatsApp New Feature: क्या आप भी WhatsApp पर कोई भी स्टेटस लगाने से पहले दस बार सोचते हैं कि इसे फैमिली के लोग न देख लें या ऑफिस के बॉस का क्या रिएक्शन होगा? जवाब अगर हां है तो WhatsApp आपकी इस टेंशन को दूर करने जा रहा है. बहुत ही जल्द आपके स्टेटस सेक्शन में एक रंगीन घेरा वाला फीचर आने वाला है, जो आपकी प्राइवेसी के मायने पूरी तरह से बदल देगा. आखिर क्या है यह नया अपडेट और कैसे यह आपके सीक्रेट स्टेटस को सेफ रखेगा? आइए जानते हैं आज के इस आर्टिकल में विस्तार से...

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए स्टेटस शेयरिंग को और भी प्राइवेट और मजेदार बनाने की तैयारी में है. WhatsApp  के नए और आने वाले फीचर पर नजर रखने वाली WABetaInfo के अनुसार जल्द ही आपको WhatsApp स्टेटस सेक्शन में Close Friends का ऑप्शन मिल सकता है. इसका मतलब है कि अब आपको हर बार स्टेटस लगाने से पहले प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर लोगों को Hide करने की जरूरत नहीं होगी.

क्या है यह नया फीचर?
WhatsApp भी इंस्टाग्राम के Close Friends फीचर की ही तरह अपने खास संपर्कों की एक लिस्ट बना सकेंगे. जब भी आप कोई फोटो या वीडियो स्टेटस पर लगाएंगे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसे सभी कॉन्टैक्ट्स को दिखाना चाहते हैं या सिर्फ अपनी चुनिंदा क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट को.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करेगा यह फीचर?
WhatsApp  के इस नए फीचर की लिस्ट को स्टेटस प्राइवेसी सेटिंग्स से या स्टेटस अपलोड करते समय सीधे मैनेज कर पाएंगे.

क्लोज फ्रेंड्स के लिए शेयर किए गए स्टेटस पर प्रोफाइल फोटो के चारों ओर एक अलग रंग का गोला दिखाई दे सकता है जिससे पता चलेगा कि यह स्टेटस सिर्फ खास लोगों के लिए है.

सिर्फ इतना ही नहीं WhatsApp  के इस फीचर में जब चाहेंगें लिस्ट में लोगों को जोड़ या हटा सकते हैं. हालांकि अगर कोई आपका स्टेटस देख चुका है तो उसे लिस्ट से हटाने पर भी वह व्यू डिलीट नहीं होगा.

ये भी पढे़ंः हो गया डिजिटल फ्रॉड? टेंशन छोड़िए! अब RBI खुद आपके खाते में डालेगा ₹25,000

कब तक आएगा यह फीचर?
WhatsApp का यह नया कमाल का फीचर फिलहाल अभी एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.5.13 पर देखा गया है और अभी टेस्टिंग फेज में है. जल्द ही इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है.

कस्टमाइज्ड लिस्ट की भी तैयारी
इसके साथ ही WhatsApp एक नए फीचर कस्टम कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी काम कर रहा है. इसमें आप ऑफिस, फैमिली या जिम फ्रेंड्स जैसे अलग-अलग ग्रुप बना सकेंगे और उन्हें इमोजी के साथ नाम भी दे सकेंगे.

ये भी पढ़ेंः खत्म होगी Android-iPhone की सबसे बड़ी समस्या, चुटकियों में शेयर होंगे फोटो-वीडियो

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

WhatsApp New FeatureWhatsApp Close Friends feature

Trending news

'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
pocso act
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes Award 2026
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
DNA
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
bengal election
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास
India News
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास
उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
Hamid Ansari
उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
aap
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा