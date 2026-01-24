Advertisement
अब ग्रुप में जुड़ते ही दिखेगी पुरानी चैट! WhatsApp ला रहा नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

WhatsApp ग्रुप में शामिल होने वाले नए सदस्यों के लिए ग्रुप चैट हिस्ट्री फीचर लेकर आ रहा है. इस फीचर के बाद अब नए मेंबर के साथ ग्रुप के एडमिन या सदस्य पुराने मैसेज साझा कर सकेंगे. अभी तक व्हाट्सऐप में नया सदस्य को सिर्फ वही मैसेज देख पाता था, जो उसके जुड़ने के बाद भेजे गए हों.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:14 AM IST
WhatsApp एक बार फिर अपने यूजर्स के लिए नया फीचर रोलआउट करने की तैयारी कर रहा है. यह फीचर किसी भी ग्रुप में नए जुड़ने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाला है. अभी तक अक्सर ऐसा होता था कि कोई नया सदस्य ग्रुप में जोड़ने पर उसे समझ ही नहीं आता कि बातचीत किस मुद्दे पर चल रही है. इस फीचर के बाद अब यह दिक्कत खत्म हो सकती है. इस फीचर के बाद ग्रुप में जुड़ने वाले नए लोगों को पुरानी बातचीत का थोड़ा हिस्सा दिखाया जा सकेगा. इस फीचर की मदद से ग्रुप के पुराने सदस्य चाहें तो नए जुड़े सदस्य के साथ पिछली चैट का कुछ हिस्सा शेयर कर सकेंगे. जिससे नए मेंबर को पहले से ग्रुप में होनी वाली बातों का पता चल सके. 

कैसे काम करेगा यह फीचर?
इस फीचर के आने से जब भी कोई एडमिन या सदस्य ग्रुप में किसी नए व्यक्ति को जोड़ेगा तो उसी समय उसके सामने एक नया ऑप्शन दिखेगा. इस ऑप्शन के जरिए वह नए मेंबर के साथ मैसेज शेयर कर सकेगा. इसमें यूजर अपनी जरूरत के अनुसार कुछ मैसेज चुन सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, इस फीचर से नए सदस्यों को पिछले 14 दिनों में ग्रुप में शेयर किए गए 100 मैसेज तक साझा तक सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो इससे कम भी चुने जा सकते हैं. जो मैसेज नए सदस्य के साथ शेयर किए जाएंगे, वे अलग रंग में हाइलाइट किए जाएंगे जिससे यह साफ रहे कि ये पुराने मैसेज हैं. इसके अलावा, WhatsApp पुराने सदस्यों को यह सूचना भी देगा कि ग्रुप चैट नए सदस्य को भेज दी गई है. कंपनी ग्रुप चैट में उस यूजर का नाम भी जोड़ेगी जिसने नए सदस्य के साथ संदेश साझा किए हैं.

लोगों प्राइवेसी का भी ध्यान
WhatsApp इस फीचर को सोच-समझकर ला रहा है. यह सुविधा अपने आप चालू नहीं होगी. मतलब नया सदस्य जुड़ते ही उसे पुरानी चैट नहीं मिलेगी. यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है. इसके लिए ग्रुप के मौजूदा सदस्य को खुद यह तय करना होगा कि कौन से मैसेज शेयर करने हैं. ऐप इस दौरान चेतावनी भी दिखाएगा, ताकि यूजर गलती से निजी या संवेदनशील बातें आगे न भेज दें. ग्रुप के बाकी लोगों को भी यह जानकारी मिल सकती है कि नए सदस्य के साथ पुरानी चैट शेयर की गई है. इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी को गलतफहमी नहीं होगी. 

क्यों खास है ग्रुप चैट हिस्ट्री फीचर?
WhatsApp का यह फीचर ऑफिस, सोसाइटी, स्कूल या परिवार वाले ग्रुपों के लिए खास है. क्योंकि अब तक व्हाट्सऐप में नया सदस्य सिर्फ वही मैसेज देख पाता था, जो उसके जुड़ने के बाद भेजे गए हों. अब इस फीचर के आने से वह पुरान मैसेज भी देख पाएगा. यह अपडेट धीरे-धीरे यूजर्स तक पहुंचने की उम्मीद है. साफ है कि WhatsApp अब सिर्फ चैट ऐप नहीं, बल्कि समझदारी से बात कराने वाला प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है. इस फीचर के आने से अब ग्रुप में एंट्री लेते ही 'भाई, क्या चल रहा है?' पूछने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है.

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

new WhatsApp featureswhatsapp chat history featureNew WhatsApp update

