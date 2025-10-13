WhatsApp का सीक्रेट! डिलीट हुए मैसेज को भी कर सकते हैं रिकवर, ये आसान स्टेप्स फॉलो कर मिनटों में पाएं अपना डेटा वापस

How to Restore WhatsApp Chat: आज के डिजिटल जमाने में WhatsApp हमारी डेली लाइफ की बाचतीच का अहम हिस्सा बन गया है. ऑफिस की जरूर सूचना हो किसी से चैटिंग WhatsApp से यूजर्स सब आसानी से करते हैं. लेकिन कभी-कभी जरूरी चैट गलती से डिलीट हो जाती हैं और ऐसे में परेशान होना आम बात है. अगर आप सोच रहे हैं कि डिलीट हुई चैट को कैसे वापस लाए तो ये खबर आपके लिए खास है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे सबसे आसान तरीका जिसकी मदद से आप अपने डिलीट जरूरी मैसेज रिकवर कर सकते हैं.

WhatsApp पर यूजर्स को कई बिल्ट-इन टूल्स मिलता है. गूगल ड्राइव या iCloud पर क्लाउड बैकअप और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लोकल स्टोरेज का भी ऑप्शन मिलता है. साथ ही थर्ड-पार्टी रिकवरी सॉफ्टवेयर से भी कई बार डिलीट हुआ डाटा भी रिकवर किया जा सकता है. यूजर्स की बैकअप सेटिंग्स और डिवाइस के आधार पर खोए हुए चैट को रिकवर करने के कई तरीके ऑप्शन मौजूद हैं. यूजर्स गूगल ड्राइव, iCloud, लोकल बैकअप या थर्ड-पार्टी टूल्स की सहायता से ऐसा कर सकते हैं. Android और iOS यूजर्स इन तरीकों से अपनी खोई हुई वॉट्सऐप चैट वापस पा सकते हैं.

Android यूजर्स कैसे करें चैट रिस्टोर

इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है. यहां इसमें चैट में जाना है. इसके बाद चैट बैकअप में Google Drive बैकअप चेक करना है. फिर WhatsApp को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना होगा. अब अपना फोन नंबर वेरिफाई करना है और प्रॉम्प्ट आने पर रीस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है. इससे आपके पुराने डिलीट मैसेज वापस आ सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

iOS यूजर्स कैसे करें चैट रिस्टोर

iOS यूजर्स को इसके लिए सेटिंग्स ओपन करनी होगी. इसके बाद चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. फिर चैट बैकअप में iCloud बैकअप में जाना होगा. अब WhatsApp को फिर से इंस्टॉल करना है और चैट हिस्ट्री रीस्टोर करनी है.

ये भी पढे़ंः ट्रंप का 'टैरिफ दांव' पड़ा उल्टा! अमेरिका के अरबपतियों की घट रही कमाई

लोकल बैकअप से भी हो सकता है चैट रिस्टोर

अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं और लोकल बैकअप से चैट रिस्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में फाइल मैनेजर पर जाना होगा. उसके बाद WhatsApp पर जाना है और फिर डेटाबेस पर क्लिक करना होगा. बैकअप फाइल जैसे msgstore.db.crypt12 को खोजना होगा. फिर उस फाइल का नाम बदलकर msgstore.db.crypt12 करना होगा. इतना सब करने के बाद WhatsApp को फिर से इंस्टॉल कर लें और लॉगिन करते समय रीस्टोर चैट का ऑप्शन सेलेक्ट करें.

ये भी पढ़ेंः दिवाली पर उतार फेंकिए पुरानी झालर... उठा लाएं ये स्मार्ट बल्ब, चमक उठेगा पूरा घर