WhatsApp Down: मैसेज भेजने में आई लोगों को समस्या, सोशल मीडिया पर आई शिकायतों की बाढ़

WhatsApp Down Problem: व्हाट्सएप उपयोगकर्ता सर्विस एक्सेस करने में दिक्कतों की लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं. ऐप और वेबसाइट पर खराबी होने पर वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, यूजर्स को दोपहर करीब 1:10 बजे से समस्या शुरू होने लगी. दोपहर 1:55 बजे तक डाउनडिटेक्टर पर लगभग 290 रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है. इन रिपोर्ट्स में 54% यूजर्स को सर्वर कनेक्शन, 22% को ऐप और 24% को वेबसाइट में प्रोब्लम हो रही है.

यूजर्स ने X पोस्ट पर की शिकायत

WhatsApp उपयोगकर्ता ने X प्लेटफॉर्म पर सेवा में बाधा की शिकायत की है. उन्होंने पोस्ट में पूछा है कि क्या दूसरे लोगों को भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, व्हाट्सएप या इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की कंपनी Meta ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है.

यहां देखें X पोस्ट

पहले भी समस्या आई थी

पिछले साल जुलाई में भी, WhatsApp में ग्लोबल लेवल पर आउटेज आया था. जिससे उपयोगकर्ता को मैसेज भेजने में समस्या हुई थी. अस समय यूजर्स ने व्हाट्सएप वेब और मोबाइल ऐप दोनों में दिक्कतों की शिकायत की थी.

क्यों रुक जाती है सेवा?

फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समस्या अक्सर सर्वर डाउन की वजह से होती है. डोमेन नेम सिस्टम (DNS) सर्वर में रुकावट के कारण सेवा पर असर पड़ता है. दूसरा कारण है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल (BGP) में प्रोब्लम और बैकबोन राउटर के कॉन्फिगरेशन में चेंज शामिल है.

इसके अलावा, डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) अटैक के कारण भी सेवाएं रुक सकती है. ऐसे साइबर अटैक में किसी ऐप या वेबसाइट पर अचानक से बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेजा जाता है, जिसकी वजह से सर्वर हैंग हो जाता है और उपयोगकर्ता के लिए सेवाएं ठप हो जाती है.

बता दें कि कंपनी की तरफ से अभी तकनीकी समस्या की जानकारी नहीं दी गई है. व्हाट्सएप यूजर्स को ऐप और वेबसाइट सेवा का फिर से इस्तेमाल करने से पहले सर्विस का ठीक होने तक इंतजार करना होगा.

Apple डिवाइस पर सिक्योरिटी फिक्स

WhatsApp ने एक सुरक्षा कमजोरी को ठीक कर लिया है, जिसमें हैकर्स कुछ खास यूजर्स के एप्पल डिवाइसों पर अटैक कर सकते थें. मेटा के मैसेजिंग ऐप ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि iOS iPadsOS में मौजूद Bug के साथ मिलकर यह कमजोरी हैकर्स को Apple डिवाइस से डिटेल्स का फायदा उठाने और चोरी करने की परमिशन दे रही थी.