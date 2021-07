Whatsapp की नौकरी छोड़ शख्स ने बनाया Facebook को टक्कर देने वाला App, खासियत जान हो जाएंगे हैरान

वॉट्सएप के पूर्व कर्मचारियों ने ऐसा कमाल कर दिया, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. उन्होंने फेसबुक को टक्कर देने वाला एप बना डाला है. जो उससे बिल्कुल अलग है. वॉट्सएप के पूर्व कर्मचारी नीरज अरोड़ा और माइकल डोनोह्यू ने नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. जिसका नाम Hallo App है. उनका कहना है कि इस एप में सबकुछ है, लेकिन फेसबुक से पूरी तरह से अलग है. डेवलपर्स ने बताया कि यह पहला रियल रिलेशनशिप नेटवर्क है. आइए जानते हैं इस एप के बारे में..

नीरज अरोड़ा ने ट्वीट करते हुए बताया कि इसमें एड्स, बॉट्स, फॉलोअर्स, लाइक्स, ट्रोल्स, फोटो फिल्टर, एल्गोरिद्म, गलत जानकारी फैलाने वाले जुगाड़ नहीं होंगे. साथ ही यह भी बताया कि एप यूजर्स की एक्टिविटीज पर भी नजर नहीं रखेगा, जो बाकी एप्स रखती हैं और न ही इसमें माहौल खराब करने वाली चीजें भी नहीं होंगी.

On @HalloApp, you can.

The first Real-Relationship Network.

• No ads, bots, likes, followers, etc.

• End-to-end encrypted chats - no one can read them (not even us).

Now you can be yourself online.

— neeraj arora (@neerajarora) July 19, 2021