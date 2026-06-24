How to know if blocked on WhatsApp: आज के डिजिटल दौर में WhatsApp लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात के गुड नाइट तक, हमारी ज्यादातर बातचीत इसी प्लेटफॉर्म पर होती है. लेकिन जरा सोचिए, आप किसी को मैसेज करने जाएं और अचानक आपको एहसास हो कि आपकी बातें उन तक पहुंच नहीं रही हैं! ऐसे में दिल पहला ख्याल आता है कि कहीं उन्होंने मुझे ब्लाक तो नहीं कर दिया?
ऐसे में यह पता लगाने के लिए ज्यादातर लोग सामने वाले को मैसेज भेजते हैं और सिंगट टिक देखकर कयाल लगाते हैं. लेकिन कई बार लोग प्राइवेसी सेटिंग्स या रीड रिसिप्ट बंद करके भी ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं. ऐसे में बिना मैसेज भेजे, बिना किसी अजीब स्थिति का सामना किए आप आसानी से यह जान सकते हैं कि आप ब्लॉक हैं या नहीं.
वॉट्सऐप का एक खास सिक्योरिटी फीचर है, जिसकी सहायता से बिना किसी को मैसेज या कॉल किए आप जान सकते हैं कि वॉट्सऐप पर आप ब्लॉक हैं या नहीं.
वॉट्सऐप के फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo के मुताबिक ऐप का Encryption Verification फीचर यह संकेत दे सकता है कि आपको यूजर ने ब्लॉक दिया है या नहीं. असल में यह फीचर चैट्स की सुरक्षा End-to-End Encryption को चेक करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह ब्लॉकिंग का पता लगाने में भी आपकी मदद कर सकता है.
How to check if you're blocked on WhatsApp using encryption
Users on WhatsApp for Android and iOS have a reliable way to check someone blocked them in a chat, and it's also more discreet than sending a message.https://t.co/bOls3NUIRb pic.twitter.com/yOCcjEB1XG
WABetaInfo (@WABetaInfo) June 21, 2026
इसके लिए आपको सबसे पहले उस कॉन्टैक्ट की चैट में जाना होगा, जहां आपको शक है.
अब Contact के नाम पर टैप करके Contact Info स्क्रीन पर जाएं.
यहां आपको Encryption का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टैप कर दें.
वॉट्सऐप अपने आप चैट के एन्क्रिप्शन स्टेटस को वेरिफाई करने का प्रयास करेगा.
अगर वेरिफिकेशन पूरी तरह सफल रहता है, तो इसका मतलब है कि चैट नॉर्मल है. लेकिन वहीं अगर वॉट्सऐप बार-बार ऑटोमैटिक वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है और आपको दूसरा तरीका अपनाने को कहता है, तो ज्यादा उम्मीद है कि उस यूजर ने आपको ब्लॉक कर दिया है.
इस सीक्रेट ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप कुछ चेक कर रहे हैं. हालांकि, वॉट्सऐप ने आधिकारिक तौर पर इस फीचर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है कि इस फीचर का इस्तेमाल ब्लॉक का पता लगाने के लिए किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे एक हिंट की तरह देखना चाहिए, न कि अंतिम फैसले की तरह.