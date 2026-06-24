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WhatsApp का ये 'सुरक्षा चक्र' बताएगा असली सच; इस खुफिया ट्रिक से तुरंत जानें किसने किया है आपको ब्लॉक

WhatsApp Secret Trick: क्या आपको भी कभी शक हुआ है कि किसी ने WhatsApp पर आपको ब्लॉक कर दिया है? सिंगल टिक या अनदेखे मैसेज दिखते हैं. ऐसे में WhatsApp का एक सीक्रेट सिक्योरिटी फीचर बिना मैसेज या कॉल किए ब्लॉक होने के संकेत देने में आपकी मदद कर सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 24, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:59 AM IST
WhatsApp का ये 'सुरक्षा चक्र' बताएगा असली सच; इस खुफिया ट्रिक से तुरंत जानें किसने किया है आपको ब्लॉक
Image Credit: image- WABetaInfo X

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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