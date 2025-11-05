Advertisement
trendingNow12989094
Hindi Newsटेक

WhatsApp को मिलेगी जोरदार टक्कर, Arattai में आ गया फुल सेफ्टी वाला फीचर, यूजर्स की टेंशन खत्म!

Arattai E2EE Feature: अब WhatsApp को जोरदार टक्कर देने के लिए तैयार है भारत का स्वदेशी मैसेजिंग ऐप Arattai! Zoho के मैसेजिंग ऐप में अब फुल सेफ्टी मिलेगी यानी End-to-End Encryption फीचर, जो यूजर्स की चैट्स को पूरी तरह सेफ बनाता है.  

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp को मिलेगी जोरदार टक्कर, Arattai में आ गया फुल सेफ्टी वाला फीचर, यूजर्स की टेंशन खत्म!

Arattai E2EE Feature: भारत की स्वदेशी टेक कंपनी Zoho अपने मैसेजिंग ऐप Arattai को लगातार बेहतर बनाने में लगी हुई है. स्वदेशी ऐप  Arattai  में यूजर्स को कई कमाल के फीचर्स मिलते हैं. लेकिन काफी समय से सेफ्टी फीचर End-to-End Encryption को लेकर यूजर्स मांग कर रहे थे. अब यूजर्स की इसी मांग को Zoho के संस्थापक श्रीधर वेम्बु ने पूरा कर दिया है! टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp को टक्कर देने का दावा करने वाले इस ऐप ने आखिरकार End-to-End Encryption (E2EE) फीचर की पहली झलक को दिखाया है. 

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार End-to-End Encryption ऐप और यूजर्स की प्राइवेसी को और ज्यादा सुरक्षित बनाएगा. साथ ही यूजर्स को अपनी प्राइवेट चैट्स को सुरक्षित रखने का पूरा कंट्रोल देता है. Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने Arattai के नए डिजाइन का लुक शेयर करते हुए बताया है कि अब यूजर्स चाहें तो E2EE को डिफॉल्ट मोड के रूप में सेट कर सकते हैं. इससे यह ऐप सीधे तौर पर WhatsApp जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को चुनौती दे सकता है. वेम्बु के अनुसार ग्रुप चैट्स के लिए E2EE बाद में उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि अभी यह फीचर किस वर्जन के लिए रोल आउट हुआ है यह साफ नहीं है.

कौन-सा विकल्प बेहतर?
इस बीच श्रीधर वेम्बु ने E2EE को पूरे प्लेटफॉर्म पर कैसे लागू किया जाए इस पर यूजर्स से राय भी मांगी है. उन्होंने दो ऑप्शन पर विचार करने को कहा है. पहला है वैकल्पिक/Flexible. इसमें यूजर्स अपनी सभी वन-टू-वन चैट्स के लिए E2EE को डिफॉल्ट बनाने या केवल कुछ खास चैट के लिए इे एक्टिव कर सकते हैं. अगर चैट में शामिल दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति E2EE को डिफॉल्ट चुनता है तो बातचीत खुस से ही एन्क्रिप्टेड मोड में चली जाएगी.

ये भी पढे़ंः Elon Musk अब रोकेंगे सूरज की रोशनी...आसमान में घूमेंगी सैटेलाइट्स! बोले- धरती को...

आप्शन 2 सिस्टम-वाइड डिफॉल्ट: सभी वन-टू-वन चैट्स के लिए E2EE को सिस्टम-वाइड डिफॉल्ट बना दिया जाए. इसका मतलब होगा कि पर्सनल चैट्स के लिए एन्क्रिप्शन ही एकमात्र ऑप्शन होगा.

वेम्बु ने यह भी बताया कि कुछ लोग क्लाउड-आधारित चैट का ऑप्शन भी पसंद करते हैं. जिनके पास डिवाइस स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए वे ऑप्शन 1 पर विचार कर रहे थे. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विकल्प 2 को अपनाना उनके लिए सस्ता होगा. अब देखना यह है कि Arattai अपने यूजर्स की प्राइवेसी को मजबूत करने के लिए अंतिम रूप से कौन सा रास्ता चुनता है.

ये भी पढ़ेंः लॉन्च हुआ e-Passport, जानिए कैसे बनवाएं, क्या हैं फायदे और कौन कर सकता है Apply

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Arattai E2EE FeatureZoho ArattaiWhatsapp

Trending news

₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'