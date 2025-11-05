WhatsApp को मिलेगी जोरदार टक्कर, Arattai में आ गया फुल सेफ्टी वाला फीचर, यूजर्स की टेंशन खत्म!

Arattai E2EE Feature: भारत की स्वदेशी टेक कंपनी Zoho अपने मैसेजिंग ऐप Arattai को लगातार बेहतर बनाने में लगी हुई है. स्वदेशी ऐप Arattai में यूजर्स को कई कमाल के फीचर्स मिलते हैं. लेकिन काफी समय से सेफ्टी फीचर End-to-End Encryption को लेकर यूजर्स मांग कर रहे थे. अब यूजर्स की इसी मांग को Zoho के संस्थापक श्रीधर वेम्बु ने पूरा कर दिया है! टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp को टक्कर देने का दावा करने वाले इस ऐप ने आखिरकार End-to-End Encryption (E2EE) फीचर की पहली झलक को दिखाया है.

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार End-to-End Encryption ऐप और यूजर्स की प्राइवेसी को और ज्यादा सुरक्षित बनाएगा. साथ ही यूजर्स को अपनी प्राइवेट चैट्स को सुरक्षित रखने का पूरा कंट्रोल देता है. Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बु ने Arattai के नए डिजाइन का लुक शेयर करते हुए बताया है कि अब यूजर्स चाहें तो E2EE को डिफॉल्ट मोड के रूप में सेट कर सकते हैं. इससे यह ऐप सीधे तौर पर WhatsApp जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को चुनौती दे सकता है. वेम्बु के अनुसार ग्रुप चैट्स के लिए E2EE बाद में उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि अभी यह फीचर किस वर्जन के लिए रोल आउट हुआ है यह साफ नहीं है.

Below is how the Arattai app design looks now. We offer a tab e2ee (for end to end encrypted) and any user can set that as the default for all personal chats. We will have end to end for group chats (up to some group size limit) later. pic.twitter.com/trOo2s7bUs — Sridhar Vembu (@svembu) November 4, 2025

कौन-सा विकल्प बेहतर?

इस बीच श्रीधर वेम्बु ने E2EE को पूरे प्लेटफॉर्म पर कैसे लागू किया जाए इस पर यूजर्स से राय भी मांगी है. उन्होंने दो ऑप्शन पर विचार करने को कहा है. पहला है वैकल्पिक/Flexible. इसमें यूजर्स अपनी सभी वन-टू-वन चैट्स के लिए E2EE को डिफॉल्ट बनाने या केवल कुछ खास चैट के लिए इे एक्टिव कर सकते हैं. अगर चैट में शामिल दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति E2EE को डिफॉल्ट चुनता है तो बातचीत खुस से ही एन्क्रिप्टेड मोड में चली जाएगी.

आप्शन 2 सिस्टम-वाइड डिफॉल्ट: सभी वन-टू-वन चैट्स के लिए E2EE को सिस्टम-वाइड डिफॉल्ट बना दिया जाए. इसका मतलब होगा कि पर्सनल चैट्स के लिए एन्क्रिप्शन ही एकमात्र ऑप्शन होगा.

वेम्बु ने यह भी बताया कि कुछ लोग क्लाउड-आधारित चैट का ऑप्शन भी पसंद करते हैं. जिनके पास डिवाइस स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए वे ऑप्शन 1 पर विचार कर रहे थे. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विकल्प 2 को अपनाना उनके लिए सस्ता होगा. अब देखना यह है कि Arattai अपने यूजर्स की प्राइवेसी को मजबूत करने के लिए अंतिम रूप से कौन सा रास्ता चुनता है.

